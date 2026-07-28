Свищев: российские спортсмены не подпишут требования Литвы

Спортсменов не должны втягивать в политические интриги. Наши спортсмены — достойные люди, они живут по законам России. У них есть федерации, Министерство спорта и Олимпийский комитет, которые защитят их интересы. Если соседи будут вести такую политику, нужно жестко реагировать и требовать, чтобы у них отбирали право проведения соревнований. Не могут или не хотят — тогда не проводите«, — заявил Свищев “Совспорту”.