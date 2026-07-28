Свищев: российские спортсмены не подпишут требования Литвы

Зампредседателя комитета Госдумы РФ по спорту Дмитрий Свищев высказался против инициативы Литвы ужесточить правила въезда для россиян.
Ранее МИД Литвы предложил поправки, по которым российских представителей спорта, культуры и образования при въезде в страну обяжут подписывать документ с осуждением конфликта на Украине.
"Старая песня, мы это уже видели. Никто из российских спортсменов ничего подобного подписывать не будет. Это отговорка наших соседей, которые не хотят допускать россиян, но прикрываются политикой. Якобы выполняя решения МОК (Международного олимпийского комитета), они допускают нас, но с оговоркой — подписать бумаги с осуждением СВО. Я такого еще не видел.
Спортсменов не должны втягивать в политические интриги. Наши спортсмены — достойные люди, они живут по законам России. У них есть федерации, Министерство спорта и Олимпийский комитет, которые защитят их интересы. Если соседи будут вести такую политику, нужно жестко реагировать и требовать, чтобы у них отбирали право проведения соревнований. Не могут или не хотят — тогда не проводите«, — заявил Свищев “Совспорту”.