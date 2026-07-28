Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свищев: российские спортсмены не подпишут требования Литвы

МИД Литвы намерен обязать россиян письменно осудить СВО для въезда в страну.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Зампредседателя комитета Госдумы РФ по спорту Дмитрий Свищев высказался против инициативы Литвы ужесточить правила въезда для россиян.

Ранее МИД Литвы предложил поправки, по которым российских представителей спорта, культуры и образования при въезде в страну обяжут подписывать документ с осуждением конфликта на Украине.

"Старая песня, мы это уже видели. Никто из российских спортсменов ничего подобного подписывать не будет. Это отговорка наших соседей, которые не хотят допускать россиян, но прикрываются политикой. Якобы выполняя решения МОК (Международного олимпийского комитета), они допускают нас, но с оговоркой — подписать бумаги с осуждением СВО. Я такого еще не видел.

Спортсменов не должны втягивать в политические интриги. Наши спортсмены — достойные люди, они живут по законам России. У них есть федерации, Министерство спорта и Олимпийский комитет, которые защитят их интересы. Если соседи будут вести такую политику, нужно жестко реагировать и требовать, чтобы у них отбирали право проведения соревнований. Не могут или не хотят — тогда не проводите«, — заявил Свищев “Совспорту”.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше