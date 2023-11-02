Футболист «Локомотива» Тикнизян женился на ведущей «Матч ТВ»

24-летний Наир Тикнизян сделал предложение 29-летней Яне Ромашкиной в конце сентября после матча 9-го тура РПЛ, в котором его «Локомотив» обыграл «Зенит» в Санкт-Петербурге — 2:1.

Ромашкина работает на «Матч ТВ», где ведет программу «Все — на матч!». Кроме того, у нее несколько проектов в YouTube и медиафутболе. Телеведущая поделилась планами взять фамилию мужа.

«В паспорте поменяю фамилию. На мой взгляд, муж и жена должны носить одну фамилию. Но именно в эфире оставлю свою. Так делают все замужние девушки-ведущие. И не только на “Матч ТВ”. Просто зрителям привычнее та фамилия, под которой они тебя знали изначально», — рассказала девушка в интервью журналу Maxim.