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18:10 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболист «Локомотива» Тикнизян женился на ведущей «Матч ТВ»

Игрок «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян расписался с телеведущей Яной Ромашкиной.

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24-летний Наир Тикнизян сделал предложение 29-летней Яне Ромашкиной в конце сентября после матча 9-го тура РПЛ, в котором его «Локомотив» обыграл «Зенит» в Санкт-Петербурге — 2:1.

Ромашкина работает на «Матч ТВ», где ведет программу «Все — на матч!». Кроме того, у нее несколько проектов в YouTube и медиафутболе. Телеведущая поделилась планами взять фамилию мужа.

«В паспорте поменяю фамилию. На мой взгляд, муж и жена должны носить одну фамилию. Но именно в эфире оставлю свою. Так делают все замужние девушки-ведущие. И не только на “Матч ТВ”. Просто зрителям привычнее та фамилия, под которой они тебя знали изначально», — рассказала девушка в интервью журналу Maxim.

Тикнизян — воспитанник московского ЦСКА. За «Локомотив» футболист выступает лета 2021 года. В сезоне-2023/24 Наир Тикнизян провел 12 матчей в рамках РПЛ, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. С 2023 года Тикнизян играет за сборную Армению. Выступающий на левом фланге защиты футболист провел за национальную команду 8 матчей, забил 1 мяч.

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Футболист «Локомотива» Тикнизян женился на ведущей «Матч ТВ»
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