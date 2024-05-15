Как научиться играть в Дурака: правила игры в карты с друзьями

Это увлекательное развлечение, популярное в России. За забавным названием скрывается игра, требующая определенных знаний, стратегии и смекалки. Однако не стоит беспокоиться, ведь освоить ее может даже ребенок. Расскажем, как разобраться в разных вариациях дурака, что для этого нужно и как не получить штраф за игру.

Что такое Дурак

В основе игры лежит принцип классического отбоя. Когда один участник атакует, а другой вынужден покрывать его карты своими. Давайте узнаем особенности этого развлечения.

История игры

Карточные развлечения на Руси появились к концу XVI — началу ХVII века. Точно не известно, когда именно возникла игра в дурака, однако первое упоминание о ней содержится в книге «Новый и совершенный расчетистый картежный игрок», изданной в 1791 году. Руководство переведено с французского и дополнено известными в России карточными играми. Дурак заслужил признание у крестьян как несложная альтернатива азартным развлечениям знати.

Получив распространение среди населения страны, к середине XX века дурак стал популярной карточной игрой в СССР. В 90-х годах проводились турниры, где участвовали шахматные чемпионы и знаменитости. Подобные состязания проводятся и в наши дни в офлайн- и онлайн-форматах.

Цель игры

Участникам необходимо избавляться от своих карт и защищаться от атак соперников, чтобы не проиграть. Игрок, у которого в конце партии останется минимум одна карта, получает титул дурака.

Виды карточной игры Дурак

Насчитывается около 80 вариаций, каждая из которых привносит динамичность и разнообразие в процесс. Самые популярные из них.

Классический

Стандартная версия игры, послужившая стартом для остальных разновидностей

Переводной

Версия, в которой участники могут не только отбивать, но и переводить поступающие к ним карты

Подкидной

Здесь игроки могут добавлять карты с одинаковым номиналом, усложняя игру отбивающемуся

Двое на двое

Вариант, в котором сохраняются традиционные правила, однако участники играют парами

С джокерами

Более динамичная версия, в которой джокеры получают дополнительные функции

Американский

Отбивающийся игрок может добавить себе карту и отбить ее после того, как покрыл все остальные. Соперники могут добавлять новые карты того достоинства, что лежат на столе

Армянский

Игроки могут делать ходы не только своими картами, но во время хода брать карту из колоды

Бескозырный

Для разнообразия можно убрать козыри и играть без них

Пики пиками (вини винями, японский дурак)

Вариант, где пики бьются только пиками, бубны всегда козырная масть

Двухкозырный

У каждого участника есть уникальная козырная масть, не действующая в качестве козыря для других игроков



Что нужно для игры в Дурака с друзьями

Развлечение не требует серьезной подготовки. Нужно учесть всего несколько факторов.

Количество игроков

В партии может участвовать как минимум два человека. В классическом дураке максимальное число игроков ограничено пятью, а в переводном и подкидном вариантах — шестью. В случае с 52 или 54 картами играть могут до восьми человек.

Колода карт

Стандартная колода содержит 36 карт четырех мастей: пики (или вини) и крести (или трефы) — черного цвета, бубны и черви — красного.

В каждой масти присутствует девять карт от наименьшего до наибольшего ранга: шесть, семь, восемь, девять, десять, валет, дама, король, туз.

Существует сокращенная колода из 24 карт — от девятки до туза, а также расширенная из 52 карт — от двойки до туза, к которой могут добавить двух джокеров.

Место для игры

Для партии необходимо пространство. Можно использовать стол или расположиться на полу, если компания очень большая.

Бумага и ручка

Если вы хотите организовать настоящий карточный турнир, подготовьте пишущие принадлежности и блокнот, чтобы вести счет очков и определять чемпиона.

Хорошее настроение

Помните, что, несмотря на серьезное соперничество, игра предназначена для развлечения и носит шуточный характер. Поэтому не стоит обижаться из-за проигрыша.

Правила игры в классического Дурака

Разобравшись с основами простого варианта, познакомиться с остальными не составит труда.

Раздача

Карты перемешивают и раздают участникам по шесть штук так, чтобы лицевая сторона никому не была видна. Первый раз их выдает выбранный участник, а в дальнейшем тот, кто проиграл предыдущую партию.

Определение козыря

Остальные карты располагают оборотной стороной («рубашкой») вверх. Затем из колоды достают одну карту, которая становится козырем в текущей партии.

Ход в игре

Партия начинается с участника, у которого есть козырная карта наименьшего ранга. Ход игры движется справа налево. Если участник отбивает карты, следующий ход принадлежит ему. В случае неудачи он пропускает действие, а игру продолжает сидящий за ним участник.

Как отбиваться

Участник должен использовать либо карты той же масти, но с более высоким значением, либо козырь. Добавлять карты можно до тех пор, пока у обороняющегося не останется одна. После этого ход считается завершенным.

Если игрок успешно отразил все карты, их откладывают и не используют в текущей партии. В случае невозможности защититься участник забирает все карты, которые выкинул ему соперник в этот ход.

Пополнение карт

Первым восполняет запасы игрок, сделавший ход, а затем тот, кто отбивался.

Правила игры в переводного Дурака

Более сложная и динамичная вариация.

Раздача

В этой разновидности игры участники так же получают по шесть карт.

Определение козыря

Выявляется по верхней карте, оставшейся в колоде после распределения между участниками. При игре вшестером и полной раздаче колоды козырем становится масть последней выданной карты.

Ход в игре

Начинает участник, обладающий козырной картой наименьшего ранга (например, шестеркой), двигаясь по часовой стрелке.

Как перевести ход

Участник может отбиваться, отдавать ход следующему игроку, если у него есть карты другой масти того же значения. В первом раунде перевод хода запрещен, но в последующих это возможно до тех пор, пока карты не будут покрыты.

Нельзя отбить одну карту и перевести другую. Иногда карты могут вернуться к игроку, начавшему раунд, или к тому, кто первым защищался. Если у участника меньше карт, чем ему хотят отдать, то передача хода невозможна.

Как отбивать

Если ход передать нельзя, нужно отбиться, используя свои карты, либо взять все, что выкинул другой игрок.

Пополнение карт

Сначала берет из колоды тот, кто начинал ход, затем переводящие и последним — отбивающийся. Если игрок, начавший круг, становится отбивающимся, то он забирает карты в последнюю очередь.

Правила игры в подкидного Дурака

Версия, где у защищающегося непростая задача — отбить не только карты соседа, но и остальных участников.

Раздача

Игрокам понадобится шесть карт.

Определение козыря

Это решает масть верхней карты в оставшейся колоде.

Ход в игре

Кто имеет карту самого низкого достоинства среди козырей, тот начинает партию.

Как подкидывать карты

Во время своего хода игрок может добавлять дополнительные карты того же значения, что лежат на столе. Другие участники также могут подкидывать карты, если у ходящего игрока нет подходящих. Защищающийся участник может забрать все карты, тогда разрешено добавить еще несколько вдогонку, но их количество не должно превышать количество карт на руках у отбивающегося участника.

Пополнение карт

Сначала дополнительные берет тот, кто начал ход, затем игроки, которые добавляли карты, и только в самом конце — отбивающийся, если ему нужны новые.

Вопросы и ответы

Отвечаем на самые популярные вопросы об игре.

Как безопасно играть в Дурака онлайн?

Несколько правил для своей защиты.

Чтобы избежать мошенничества на онлайн-платформах, выбирайте надежные сайты и приложения. Перед использованием почитайте отзывы и ознакомьтесь с рейтингами.

При регистрации создавайте сложные пароли и не делайте их одинаковыми на разных сайтах.

Будьте осторожны в общении с другими пользователями. Избегайте передачи личной информации, особенно финансовой.

Старайтесь не переходить по сомнительным ссылкам на неизвестные сайты.

Как играть в Дурака двое на двое?

Используется стандартная колода, состоящая из 36 карт. Четыре игрока делятся на две команды. Раздается по шесть карт на каждого участника.

Члены команды действуют согласованно и обсуждают свои действия, но помогать друг другу отбиваться запрещено.

Их цель — одержать победу над другой парой. Участники по одному, в порядке очереди, ходят к сопернику, а партнер по команде может подкидывать карты. Если игрок успешно отбился, следующий ход принадлежит ему, если нет — напарнику.

Когда у одного участника команды не остается карт, он выбывает из игры, а другой продолжает сражаться в одиночку, поочередно взаимодействуя с противниками. Если у кого-то из противников закончились карты, игра продолжается в режиме один на один. Побеждает команда, у которой не осталось карт. Игра завершается ничьей, если у всех участников закончились карты.

Как играть в Дурака с Джокерами?

В этой версии используется колода с 54 картами. Основные правила такие же, как в классическом дураке, за исключением важного значения джокеров, которые имеют высший ранг. Они могут либо побить любую карту, либо черный джокер побеждает карты черных мастей, а красный — красных.

Участники могут сами определить, какую функцию будет выполнять джокер в конкретной игре. Если джокер оказался козырем, все карты его цвета автоматически превращаются в козырные. Важно отметить, что козырные карты одинакового значения, несмотря на разные масти, не могут перебивать друг друга.

Законно ли в России играть в Дурака на деньги с Друзьями?

В соответствии с нормативной базой РФ игра на деньги или любые другие выигрыши рассматривается как азартная игра и запрещена в общественных местах, не являющихся игорными зонами (1). Следовательно, участие в игре в дурака на деньги в публичном месте может повлечь за собой наложение штрафа.

Играть дома не запрещено, но лучше ограничиться развлечением без материального вознаграждения.

Список источников

1. Федеральный закон от 29.12.2006 года № 244-ФЗ. Сайт Правительства России. URL: http://government.ru/docs/all/98298/