Губерниев получил ТЭФИ как лучший ведущий спортивной программы

Награду Губерниев получил за работу в программе «Все на Матч!». Вместе с ним в шорт-лист номинации вошли Максим Траньков, Алексей Ягудин, Михаил Коляда и Анна Щербакова с проектом «Горячий лед» на Первом канале, а также Георгий Черданцев с программой «После футбола с Георгием Черданцевым» на «Матч ТВ».