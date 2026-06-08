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Губерниев получил ТЭФИ как лучший ведущий спортивной программы

Комментатор «Матч ТВ» в шестой раз стал лауреатом телевизионной премии ТЭФИ.

Источник: РИА "Новости"

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев стал лауреатом премии ТЭФИ в номинации «Ведущий программы о спорте». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ТЭФИ.

Награду Губерниев получил за работу в программе «Все на Матч!». Вместе с ним в шорт-лист номинации вошли Максим Траньков, Алексей Ягудин, Михаил Коляда и Анна Щербакова с проектом «Горячий лед» на Первом канале, а также Георгий Черданцев с программой «После футбола с Георгием Черданцевым» на «Матч ТВ».

Для Губерниева эта награда стала шестой в карьере. Ранее он становился обладателем ТЭФИ в 2007, 2015, 2019 (дважды) и 2025 годах.

Церемония вручения телевизионной премии ТЭФИ проходит 8 июня в Москве. Премия ежегодно отмечает лучшие проекты и представителей российского телевидения.