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21 июня, источник: Sportmail.ru

«Одно из самых сильных впечатлений — поход в фавелу». Как проводят отпуск комментаторы «Матч ТВ» (фото)

Бразилия, Исландия, Франция и красоты России.

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Клубное межсезонье для спортивных журналистов — долгожданное время: можно отдохнуть от спорта и набраться сил и новых впечатлений. Комментаторы «Матч ТВ» рассказали в соцсетях, где они побывали в последнее время.

Нобель Арустамян улетел в Бразилию. Там его ждал поход на матч Кубка Америки, Корковадо, гора пляж Ипанема и прогулка по фавеле.

«Одно из самых сильных впечатлений этих дней — поход в фавелу. В этой фавеле Кантагало живет 25 000, но это не предел. Есть Росинья, где проживает более 100 000 человек и еще комплекс Алемао. Для Бразилии фавелы — главная проблема, но местные жалуются, что ее не решает государство. Пока же местные края и жители остаются самыми опасными. Преступность, наркотики, стрельба. В некоторые фавелы не заходит полиция, только армия. Фотографировать нельзя в большинстве мест, но некоторые карточки передают антураж».

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«Город Бога» во всей красе".

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Матч Боливия — Перу на знаменитой «Маракане».

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Денис Казанский с коллегами приехали на Алтай и удивились красоте этих мест.

«Этот пост о любви к нашей Родине. Горный Алтай — одно из самых удивительных мест, которое я видел своими глазами. Невероятная энергетика и сила идёт в тебя от этих видов.

Природа здесь столько красок раскидала палитрой, что слово «красота» уже и звучит иначе. «Ну Алтай и Алтай, да, там красиво. Знаю…». Я и сам так говорил. Но ошибался. Потому что описать все словами невозможно. А что можно, так это печаль. Потому что в такой красоте и люди должны жить богато и ярко.

Если у Вас появится возможность выбирать себе маршрут приключений и Вы задумаетесь: «А может быть у нас что посмотреть?», немедленно отправляйтесь на Алтай). Здесь просто «головокружение»!".

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Роман Скворцов играет в снежки даже летом.

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Помимо встречи со студентами и местными журналистами команда «Матч «ТВ» сыграла в товарищеском матче.

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Георгий Черданцев отправился в Исландию.

«Это тот самый, который напугал всю Европу и который невозможно выговорить. Эйафьятлайокудль. Попробуйте с друзьями на спор сыграть, кто с первого раза выговорит без ошибок)».

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«Ледник летом можно увидеть, например, в Швейцарии. Но это на высоте 2000 метров и выше, а здесь, в Исландии, он на уровне океана и всего в нескольких километрах от него».

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«Это поле находится в буквальном смысле слова на краю земли. Вот они — корни успехов сборной Исландии».

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Александр Шмурнов побывал в Прибалтике и во Франции.

«Для меня любимые картинки Риги — это не только и не столько старый город, сколько архитектура начала XX века. Вообще, это мой любимый архитектурный стиль, и этот вкус уже не поменяется…».

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«Первый раз в Париже после пожара. Подошел к Нотр-Даму со стороны фасада. Не хватило духу начать с противоположной стороны. Но это впереди».

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«Не знаю ничего красивее, чем Сен-Шапель».

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Андрей Санталов

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