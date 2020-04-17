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17:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Известные спортсмены призвали болельщиков оставаться дома (видео)

Телеканал Eurosport подготовил мотивирующее видеообращение для зрителей, чтобы поддержать их в дни пандемии.

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Источник: AP 2020

В ролике снялись знаменитые теннисисты Борис Беккер, Барбара Шетт, Роберта Винчи, Алекс Корретха, а также двукратный победитель Тур де Франс велогонщик Альберто Контадор и пятикратный чемпион мира по снукеру Ронни О'Салливан. Звезды Eurosport напомнили, что сейчас важнее всего беречь себя и близких и оставаться дома. Так поступают и сами спортсмены, подавая пример болельщикам со всего мира.

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