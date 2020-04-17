Известные спортсмены призвали болельщиков оставаться дома (видео)

В ролике снялись знаменитые теннисисты Борис Беккер, Барбара Шетт, Роберта Винчи, Алекс Корретха, а также двукратный победитель Тур де Франс велогонщик Альберто Контадор и пятикратный чемпион мира по снукеру Ронни О'Салливан. Звезды Eurosport напомнили, что сейчас важнее всего беречь себя и близких и оставаться дома. Так поступают и сами спортсмены, подавая пример болельщикам со всего мира.