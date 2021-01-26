5 неожиданных видов спорта для занятий на улице

Сап или сапбординг

Наверняка вы где-то видели сап, но просто не знали, как эта штука называется. Сап, сапбординг или сапсерфинг — это все одно и то же. Вы стоите или сидите на доске, похожей на обычную доску для серфинга, и гребете небольшим веслом. Никакой специальной физической подготовки не нужно, начать заниматься сапом можно будучи в любой форме. Доска может быть и жесткой, но гораздо удобнее и популярнее надувные доски. Их легко хранить дома и просто транспортировать, и они часто продаются сразу набором: доска, насос, весло, лиш (страховка, которая крепится к вашей ноге) и чехол для транспортировки. Кататься можно на любом водоеме, волны и ветер вам не нужны.

Это очень просто! Человек может сидеть, может стоять, может усиленно грести, а может просто загорать или делать какие-то асаны на доске. Иван Бут инструктор по сапу

Если обзавестись гидрокостюмом — то кататься можно будет даже зимой. Ну если, конечно, рядом с вами будут не покрывшиеся льдом водоемы. Любители сапа умудряются заниматься даже зимой в Москве!

Инструктор Иван Бут — участник конкурса «Ты в игре!». В конкурсе принимают участие проекты, цель которых — вовлечь людей в массовые занятия спортом. Заявки на участие в конкурсе принимаются на сайте спортигра.рф до 15 февраля 2021 г.

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Вейксерфинг

Еще один интересный водный вид спорта — вейксерфинг. Не путать с вейкборингом! Вейксефер едет на специальной доске за катером, создающим волну. Получается эдакая симуляция обычного серфинга, но без выезда на океанские волны, кататься можно на реке или озере. Спортсмен стартует из воды, используя короткую веревку (фал), прикрепленную к катеру, а после набора скорости свободно скользит по создаваемой катером волне. Специальную доску придется купить и возить на себе, но если вы только начинаете и пока не определились, нравится ли вам или какая модель доски вам нужна — можно брать доску в прокатах.

Кататься зимой в прохладном климате вряд ли получится — в отличие от сапа, тут в воде вы будете оказываться регулярно. Но при наличии хорошего гидрокостюма сезон можно будет открывать в мае, а заканчивать не раньше сентября. А если вы живете хотя бы в относительно теплом климате — кататься можно будет даже дольше!

Трейлраннинг

Идеальный вид спорта для любителей бега, которым надоело просто бегать или хочется попробовать что-то немножко более экстремальное. Трейлраннинг — бег на природе, который отличается от кросса тем, что часто проходит в холмах, горах или лесах. Перепады высот на дистанции могут быть очень серьезными, и вообще бег по холмам и горам ощутимо сложнее бега по ровной поверхности, и тут вам потребуется физическая подготовка. И специальная обувь, в обычных беговых кроссовках заниматься трейлраннингом может быть травмоопасно.

Если вы не готовы морально или физически бежать в горы или живете в регионе, где холмов и гор нет — попробуйте более простую версию этого вида спорта и побегайте вокруг водоемов. Для этого даже есть специальное приложение! Его создал житель Екатеринбурга Антон Жиганов, организатор горных марафонов. Задача пользователя — оббежать озеро или реку максимально быстро.

Вам будет приходить оповещение, что вы улучшили свой результат. Если ваш друг вас обогнал — вам тоже придет уведомление. Это будет вас мотивировать. Антон Жиганов создатель приложения для трейлраннеров

BMX

Подойдет любителям велосипеда, которым захотелось чего-то более экстремального и необычного. Есть несколько разновидностей BMX, но более простая в освоении — BMX-Racing, она же веломотокросс. Спортсмен на специальном велосипеде едет по особой грунтовой трассе с различными препятствиями. Дистанцию надо преодолеть максимально быстро. Кстати, это олимпийский вид спорта с 2008 года! Так что можно почувствовать себя участником больших соревнований.

Понадобится специальный велосипед, покупать собственный не обязательно, особенно в начале, можно обойтись арендой, и, конечно же, шлем.

Если вам не интересно кататься по трассе — можете попробовать себя в трюках, просто на улице или в специальном BMX-парке. Главное, «не пытайтесь повторить самостоятельно», обязательно начинайте заниматься с инструктором.

Конный спорт

Не самый очевидный вариант ответа на вопрос «чем бы таким позаниматься на свежем воздухе». Но очень интересный! А еще, говорят, общение с лошадьми благотворно влияет на психику и успокаивает. Согласитесь, в наше нервное время — немаловажный фактор. Если вам кажется, что ездить верхом страшно — не бойтесь, ведь с вами всегда будет инструктор. За несколько уроков можно научиться относительно уверенно сидеть в седле, и тогда вы сможете ездить на конные прогулки на природе, а это отличный отдых. Кстати, со стороны может показаться, что физические нагрузки при занятиях верховой ездой небольшие, но это не так — вы удивитесь, в каких неожиданных местах вы почувствуете у себя мышцы после первого занятия.