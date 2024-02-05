Российская федерация перетягивания каната перейдет в Азию
Глава организации Александр Кузнецов считает, что россиянам будет по силам стать призерами азиатских соревнований.
Глава организации Александр Кузнецов считает, что россиянам будет по силам стать призерами азиатских соревнований.
Всероссийская федерация перетягивания каната приняла предложение стать членом азиатской федерации по этому виду спорта ради того, чтобы вернуть российским спортсменам возможность участвовать в международных стартах.
«Наш вид спорта сначала развивался в Европе, затем им заинтересовались и на других континентах, а потом он стал культивироваться в Китае, Тайване, Индии. Образовалась Азиатская федерация перетягивания каната, в которую нас недавно приняли. Причем приглашение нас к себе было исключительно их инициативой. В марте в Индии состоится конгресс азиатской федерации, мне предложено стать членом исполкома, в котором я буду курировать детско-юношеское направление», — цитирует ТАСС слова Александра Кузнецова президент федерации.
«Почему мы обратили свой взор в Азию? Ищем альтернативные варианты участия российских спортсменов в международных стартах. Атлеты того же Тайваня постоянно выигрывают медали чемпионатов мира, да и Китай очень серьезно подтянулся. В Азии нам будем с кем побороться, и стать призерами азиатских соревнований россиянам будет по силу. Хотя пока ни одного чемпионата Азии проведено не было, не исключаю, что он дебютирует в этом году», — добавил Кузнецов.
С 1900 по 1920 год перетягивание каната входило в программу пяти летних Олимпийских игр в качестве одной из легкоатлетических дисциплин. Международная федерация перетягивания каната (TWIF), была создана в 1960 году, сейчас в нее входит около 70 национальных федераций, включая российскую.