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13:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Российская федерация перетягивания каната перейдет в Азию

Глава организации Александр Кузнецов считает, что россиянам будет по силам стать призерами азиатских соревнований.

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Источник: РИА "Новости"

Всероссийская федерация перетягивания каната приняла предложение стать членом азиатской федерации по этому виду спорта ради того, чтобы вернуть российским спортсменам возможность участвовать в международных стартах.

«Наш вид спорта сначала развивался в Европе, затем им заинтересовались и на других континентах, а потом он стал культивироваться в Китае, Тайване, Индии. Образовалась Азиатская федерация перетягивания каната, в которую нас недавно приняли. Причем приглашение нас к себе было исключительно их инициативой. В марте в Индии состоится конгресс азиатской федерации, мне предложено стать членом исполкома, в котором я буду курировать детско-юношеское направление», — цитирует ТАСС слова Александра Кузнецова президент федерации.

«Почему мы обратили свой взор в Азию? Ищем альтернативные варианты участия российских спортсменов в международных стартах. Атлеты того же Тайваня постоянно выигрывают медали чемпионатов мира, да и Китай очень серьезно подтянулся. В Азии нам будем с кем побороться, и стать призерами азиатских соревнований россиянам будет по силу. Хотя пока ни одного чемпионата Азии проведено не было, не исключаю, что он дебютирует в этом году», — добавил Кузнецов.

С 1900 по 1920 год перетягивание каната входило в программу пяти летних Олимпийских игр в качестве одной из легкоатлетических дисциплин. Международная федерация перетягивания каната (TWIF), была создана в 1960 году, сейчас в нее входит около 70 национальных федераций, включая российскую.

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