Бывший сантехник установил уникальное достижение на ЧМ по дартсу

Примечательно, что 37-летний Хета стал профессиональным дартсменом только в 2020 году. До этого он перестилал крыши и чинил сантехнику в родном Перте, играя с коллегами во время обеденных перерывов. Сейчас австралиец занимает девятое место в мировом рейтинге. За последние два года Хета выиграл 484 тыс. фунтов призовых (64 млн рублей).