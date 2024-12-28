Бывший сантехник установил уникальное достижение на ЧМ по дартсу

Ему удалось оформить «найндарт» — это ситуация, при которой игрок закрывает лег (гейм) за девять дротиков. Это минимальное количество попыток, за которое можно обнулить 501 очко (начальная точка для каждого лега).
Первые шесть дротиков Хеты улетели в зону утроения 20, что позволило ему выбить 360 очков. В заключительной розыгрыше австралиец утроил 20, утроил 19, а затем приземлил 12 в зоне удвоения, обнулив 501 очко, то есть одержав победу.
Найндарт является чрезвычайно редким событием для дартса. В «телевизионную эпоху» соревнований (с 1984 года) было зафиксировано всего 96 найндартов, из которых всего 16 происходили на чемпионатах мира.
За каждый найндарт букмекерская компания Paddy Power, являющаяся спонсором чемпионата мира, раздает 180 тыс. фунтов (24 млн рублей). Они делятся на три равных части: первая идет автору уникального достижения, вторая — на благотворительность, а третью получает случайный болельщик из зала. Отчасти именно этим был вызван экстаз болельщиков на трибунах, следивших за игрой.
Примечательно, что 37-летний Хета стал профессиональным дартсменом только в 2020 году. До этого он перестилал крыши и чинил сантехнику в родном Перте, играя с коллегами во время обеденных перерывов. Сейчас австралиец занимает девятое место в мировом рейтинге. За последние два года Хета выиграл 484 тыс. фунтов призовых (64 млн рублей).
Несмотря на историческое достижение, Хета проиграл англичанину Люку Вудхаусу (3:4), проиграв три заключительных сета, и покинул турнир на стадии 1/16 финала.
Стоит отметить, что это уже второй найндарт на турнире. На стадии 1/64 финала аналогичное достижение покорилось голландцу Кристиану Кисту в матче против латвийца Мадарса Размы (1:3).
Чемпионат мира по дартсу в Лондоне завершится 3 января. Победитель выиграет 500 тыс. фунтов (66,5 млн рублей).