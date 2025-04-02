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VK запускает медиапроект Наука Mail

Новый медиапроект направлен на популяризацию науки и повышение интереса к научно-исследовательской тематике.

Читателей ждут новости, экспертные материалы и спецпроекты о передовых исследованиях и разработках в сферах космоса, искусственного интеллекта, энергетики и биотехнологий.

Кроме того, пользователи проекта Наука Mail смогут первыми узнать о научной деятельности ведущих вузов России.

«Миссия нашего проекта — стать мостом между миром открытий, технологий и изобретений, а также научным сообществом с одной стороны, и широкой аудиторией — с другой. Мы хотим рассказывать нашим читателям о науке доступно и интересно. Перед редакцией Наука Mail стоит важная задача по формированию проекта, который сможет показать людям, что наука — это мир, в котором каждый может найти что-то свое. Ведь сложные теории, инновации и разработки зачастую кроют в себе увлекательные истории, которые позволяют зажечь в людях интерес к открытиям», — поделился главный редактор Наука Mail Никита Шульгин.

В работе над материалами проекта примут участие известные ученые и разработчики, сотрудники ведущих университетов и исследовательских центров России, а также представители промышленного сектора.

Среди авторов: доктор физико-математических наук, профессор Сколковского института науки и технологий, руководитель лаборатории промышленно-ориентированного поиска материалов Александр Квашнин, кандидат технических наук, доцент, директор научно-образовательного центра «Полимерные и композиционные материалы SmartTextiles» Балтийского федерального университета им. И. Канта Ольга Молоканова (Москалюк), кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник группы «Квантовая оптика» Российского квантового центра Дмитрий Чермошенцев и многие другие.

Пользователи погрузятся в мир искусственного интеллекта, робототехники, биотехнологий, космоса, агрономии и других специализированных тем. Новые редакционные форматы и спецпроекты охватят множество научных направлений.