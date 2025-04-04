Сколько шагов в день надо проходить человеку

тенсегрити — закон равновесия между жесткими и гибкими структурами тела. Это похоже на принцип, по которому устроена палатка. Она держится не за счет толстых опор, а благодаря балансу натяжения ткани и веревок. В нашем теле кости — это жесткие опоры, а мышцы и фасции — гибкие элементы, которые, взаимодействуя, создают равновесие и поддерживают правильную осанку;