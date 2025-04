Сколько шагов в день надо проходить человеку

1. Banach M., Lewek J., Surma S., Penson P., Sahebkar A., Martin S., Bajraktari G., Henein M., Reiner Ž., Bielecka-Dąbrowa A., Bytyçi I. The association between daily step count and all-cause and cardiovascular mortality: a meta-analysis. The European Journal of Preventive Cardiology. 2023.