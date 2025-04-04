Мария Орзул случайно выбила ракеткой три передних зуба

«Я хочу сказать огромное спасибо моим коллегам, а скорее давно уже друзьям, которые были со мной в этот момент и контролировали меня до вечера. Я вам это уже говорила и скажу еще раз: я вас люблю. Спасибо вам огромное за помощь и поддержку. Спасибо за то, что помогли с врачами, за то, что обнимали и утешали, пока я держала свои зубы в ладошке. Спасибо, что подбадривали. И самое главное, спасибо, что не дали почувствовать себя в одиночестве в этой ситуации. Спасибо тем, кто, узнав, что произошло, звонил и писал до последнего», — добавила телеведущая.