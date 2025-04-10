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Дегтярев: хоббихорсинг никогда не признают видом спорта в России

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что у хоббихорсинга нет никаких шансов стать официально признанным видом спорта в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Сергей Булкин/ТАСС

«Видов спорта очень много. У нас 150 видов спорта и разных федераций, из них около 50 — это олимпийские виды. И постоянно нарождаются какие-то новые виды, многие вызывают резонанс. Этот сумасшедший хоббихорсинг тут раздули. Конечно, его никто видом спорта в России не признает, это глупость.

Много экзотического, но есть и интересные вещи. Не исключаю, что упомянутая вами воздушная гимнастика — тоже что-то интересное. На экспертном уровне определим», — сказал Дегтярев.

Хоббихорсинг — вид спорта, представляющий собой «езду» на деревянной палке с лошадиной головой. Считается, что хоббихорсинг в современном виде зародился в 2017 году в Финляндии.

В конце 2019 года в Санкт-Петербурге появилась Федерация хоббихорсинга в России, которая занимается организацией соревнований по всей стране.