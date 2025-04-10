Дегтярев: хоббихорсинг никогда не признают видом спорта в России

«Видов спорта очень много. У нас 150 видов спорта и разных федераций, из них около 50 — это олимпийские виды. И постоянно нарождаются какие-то новые виды, многие вызывают резонанс. Этот сумасшедший хоббихорсинг тут раздули. Конечно, его никто видом спорта в России не признает, это глупость.



Много экзотического, но есть и интересные вещи. Не исключаю, что упомянутая вами воздушная гимнастика — тоже что-то интересное. На экспертном уровне определим», — сказал Дегтярев.