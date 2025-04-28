Почему живот не уходит даже на ПП: 5 привычек, которые этому мешают

Даже при строгом режиме и спортивной нагрузке живот может оставаться на месте. Иногда причина — не в тренировках и не в питании, а в малозаметных повседневных привычках. В этом материале — пять причин, которые мешают избавиться от объемов в области талии, и рабочие методы, как это можно исправить.