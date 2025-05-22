Усейн Болт после спорта: как живет самый быстрый человек в мире сегодня

В 2020-м у пары родилась дочь, и с этого момента Усейн с головой погрузился в отцовство. По его словам, все золотые медали потускнели на фоне счастья от рождения дочери. А в 2021 году они с Касси снова стали родителями, на этот раз мальчиков-близнецов. После чего Усейн почти исчез из поля зрения мировой общественности. Ведь, как говорит он сам, главная его работа сегодня — быть любящим отцом и мужем.