Усейн Болт после спорта: как живет самый быстрый человек в мире сегодня

Усейн Болт — не просто рекордсмен, а культурный феномен. Его жест, улыбка и молниеносные забеги стали частью поп-культуры. Завершив карьеру, он не исчез с радаров. Наоборот, открыл для себя новые треки — от музыки до бизнеса. Сегодня он остается таким же ярким, только в других ролях. В этом тексте — все о новой жизни «Молнии» после большого спорта.
Завершение спортивной карьеры: причины
Усейн Болт завершил спортивную карьеру в 2017-м году в возрасте 30-ти лет. Просто исчез со спортивных радаров так же внезапно, как однажды появился. Как будто бы рано, но для спринтера это уже вполне преклонный возраст.
Усейн признался, что хотел уйти из спорта легендой, поэтому постарался выбрать правильное время. «Я видел много людей, которые затягивали с уходом и делали только хуже. Я просто не мог стать одним из таких людей», — сказал экс-легкоатлет. Кроме того, уход на пенсию ускорила травма, которую он получил на мировом чемпионате в 2017-м.
А еще ему хотелось попробовать реализовать себя в других сферах. Например, в футболе. Болт даже посвятил этому некоторое время. И хотя знаменитым футболистом он так и не стал, к бегу больше не вернулся.
Музыкальная карьера: от спринта к ритму
После ухода из спорта Усейн не сидел сложа руки, и в 2021 году всерьез занялся музыкой. В том же году вышел его дебютный альбом «Country Yutes». Он был записан на лейбле Болта «9.58 Record» совместно с Нуджентом Уокером — его другом и менеджером.
«Country Yutes» — это 14 энергичных треков в стиле ямайского регги. А на сингл «It’s A Party» даже снят клип: такой же яркий и беззаботный, как и весь альбом. «Я стремлюсь к вершине и хочу выиграть Грэмми», — амбициозно заявил бывший спортсмен. И хотя дальше первого альбома дело пока не пошло, возможно, Усейн еще удивит музыкальную индустрию.
Бизнес-проекты, амбассадорство и благотворительность
Сделав забег в футбол и музыку, Усейн Болт решил покорить заодно и бизнес. Еще на пике спортивной карьеры он подписал пожизненный контракт со спортивным брендом Puma. И как их амбассадор Усейн получает около $4 миллионов в год. А в 2022-м году Болт начал выпускать одежду и аксессуары с собственным лейблом.
Кроме того, экс-спринтер проинвестировал марку электроскутеров Bolt Mobility. По его словам, он хотел бы, чтобы это помогло изменить качество воздуха к лучшему.
Сейчас Усейн Болт уже не просто имя, сейчас Bolt — это настоящий маркетинговый гигант. Помимо амбассодорства и инвестиций, он владеет ресторанами в нескольких странах. А еще является основателем благотворительной организации «Фонд Усэйна Болта». Фонд поддерживает образовательные и спортивные программы для молодежи Ямайки.
Физическая форма и тренировки
Усейн, конечно, больше не профессиональный спортсмен, но и запускать себя не собирается. Болт продолжает тренироваться, а также старается следить за питанием.
Свои ежедневные тренировки экс-бегун по-прежнему начинает с разминочного спринта, а завершает комплексом силовых упражнений. По словам самого Болта, он уделяет спорту по 3 часа в день и считает это вполне посильной нагрузкой.
А свои скоростные навыки «Молния» поддерживает с помощью нашумевшего велотренажера Peloton. Он приобрел его во время пандемии и до сих пор считает отличным вариантом домашней тренировки.
Семья и личная жизнь
Усейн Болт отличился и в личной жизни. За годы карьеры он успел заработать репутацию ловеласа, которая сохраняется за ним и по сей день. Но сам Болт слухи игнорирует и просто счастливо живет с ямайской моделью Касси Беннет.
В 2020-м у пары родилась дочь, и с этого момента Усейн с головой погрузился в отцовство. По его словам, все золотые медали потускнели на фоне счастья от рождения дочери. А в 2021 году они с Касси снова стали родителями, на этот раз мальчиков-близнецов. После чего Усейн почти исчез из поля зрения мировой общественности. Ведь, как говорит он сам, главная его работа сегодня — быть любящим отцом и мужем.
Усейн Болт буквально показал, что можно войти в историю, но все равно остаться человеком. И в какой-то момент вернуться к своим мечтам, чтобы постепенно воплотить в реальность каждую из них. В конце концов, он прав: всему свое время, главное — его не упустить.
Автор: Евгения Штегеран