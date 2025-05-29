Топ-10 лучших ковриков для йоги в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

Бюджетный спортивный коврик, который можно купить и на маркетплейсах, и в офлайн-магазинах. Он стоит от 400 рублей. Он легкий, в комплекте две стяжки, с помощью которых можно скручивать коврик для удобной переноски. Сделан из полиэтилена и подойдет для тех, кто хочет только попробовать себя в йоге или использовать коврик для простых домашних тренировок.