Топ-10 лучших ковриков для йоги в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

В этой статье вы найдете подборку лучших ковриков для йоги в 2025 году — актуальный список на основе реальных тестов и отзывов. Мы отобрали 10 моделей, которые подходят для разных уровней подготовки и форматов занятий. В процессе выбора мы обращали внимание на устойчивость покрытия, амортизацию, экологичность материалов и износостойкость, а также учитывали удобство хранения, ухода за ковриком и соотношение цены и качества.
Рейтинг лучших ковриков для йоги
В подборку вошли модели для разных уровней подготовки и бюджета — от базовых вариантов до более продвинутых решений. Каждый коврик мы оценивали по нескольким параметрам: устойчивость, толщина, материалы, износостойкость и удобство в использовании. Благодаря этому вы сможете подобрать оптимальный вариант именно под свои задачи и стиль занятий.
1. Adidas ADYG-10100
Коврик премиум-класса выполнен из смеси ЭВА и TPE для оптимального баланса устойчивости и комфорта. Двусторонний дизайн, лазерная текстура и гипоаллергенные материалы обеспечивают хорошее сцепление, долговечность и безопасность.
Подходит для занятий босиком или в носках. Изготовлен на 50% из переработанных материалов. В отзывах отмечают, что коврик быстро распрямляется и не скользит во время использования.
Характеристики
|Материал
|ТПЕ, ЭВА
|Размер
|176 × 61 см
|Толщина
|8 мм
|Вес
|1,2 кг
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Материал делает коврик упругим, но устойчивым
- Поверхность с лазерной текстурой не скользит
- Подходит для занятий босиком или в носках
- Двусторонний дизайн — можно менять сторону по желанию
Минусы:
- Со слов пользователей, при активной эксплуатации может немного растягиваться в длину
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2. Manduka PROlite Yoga Mat
Коврик выбирают спортивные профессионалы и опытные практики. Изготовлен из плотного ПВХ с закрытыми порами, так что он устойчивый и долговечный. Производитель предлагает пожизненную гарантию, что подчеркивает его высокое качество.
Пользователи в отзывах отмечают, что коврик требует «разнашивания» для достижения оптимального сцепления, но после этого он становится незаменимым спутником в практике.
Характеристики
|Материал
|ПВХ
|Размер
|180 × 61 см
|Толщина
|4,7 мм
|Вес
|1,8 кг
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Пожизненная гарантия
- Отличная износостойкость
- Подходит для интенсивной практики
Минусы:
- Требует времени для «разнашивания»
- Относительно высокая цена
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3. Posa Non SlipPro
Коврик от российского бренда изготовлен из каучука с полиуретановым покрытием. Обеспечивает отличное сцепление и устойчивость при выполнении асан. Подходит для интенсивной практики.
Пользователи отмечают, что коврик действительно не скользит, при этом остается мягким и комфортным для суставов. В отзывах также хвалят качество материалов и долговечность модели при регулярных тренировках.
Характеристики
|Материал
|Покрытие: экополиуретан. Основа: термоэластопласт и армирующий слой
|Размер
|183 × 61 см
|Толщина
|6 мм
|Вес
|1,25 кг
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Отличное сцепление
- Подходит для интенсивной практики
- Экологичные материалы
Минусы:
- На новом коврике могут быть следы пыли от гравировки
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4. Hamsa Yoga Mat
Удачное сочетание стильного дизайна и практичности. Коврик выполнен из натурального каучука с полиуретановой поверхностью, которая хорошо прилипает к полу и обеспечивает комфорт во время занятий.
Пользователи хвалят коврик за его нескользящую поверхность и приятные тактильные ощущения. Однако некоторые в отзывах отмечают, что на светлой поверхности могут оставаться следы от практики.
Характеристики
|Материал
|Каучук, ПУ
|Размер
|183 × 61 см
|Толщина
|6 мм
|Вес
|2,5 кг
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Отличное сцепление
- Подходит для интенсивной практики
- Удобный, мягкий, плотный
Минусы:
- По отзывам некоторых покупателей, принт неровно нанесен
- Тяжеловат для переноски
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5. Bodhi Yoga Mat Rishikesh Premium
Коврик от немецкого бренда, популярный среди йога-студий и практиков. Изготовлен из ПВХ с армированием, что обеспечивает высокую износостойкость и долговечность.
Пользователи отмечают хорошее сцепление и комфорт при выполнении асан. Однако коврик может быть тяжеловат для переноски.
Характеристики
|Материал
|ПВХ
|Размер
|183 × 60 см
|Толщина
|4,5 мм
|Вес
|1,7 кг
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Высокая износостойкость
- Хорошее сцепление
- Подходит для студийной практики
Минусы:
- Может быть скользким при влажности
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6. Demix
Бюджетный спортивный коврик, который можно купить и на маркетплейсах, и в офлайн-магазинах. Он стоит от 400 рублей. Он легкий, в комплекте две стяжки, с помощью которых можно скручивать коврик для удобной переноски. Сделан из полиэтилена и подойдет для тех, кто хочет только попробовать себя в йоге или использовать коврик для простых домашних тренировок.
Судя по отзывам, коврик хвалят за доступную цену и разные цвета в ассортименте. В целом покупателям нравится товар, но при интенсивных тренировках на нем могут появиться следы или заломы.
Характеристики
|Материал
|Полиэтилен
|Размер
|140 × 50 см
|Толщина
|6 мм
|Вес
|0,2 кг
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Недорогой
- В комплекте стяжки для удобной переноски
- Подойдет для простых тренировок
- Цвета в ассортименте
Минусы:
- Не для интенсивных тренировок
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7. Decathlon Kimjaly Light Yoga Mat
Доступный вариант для начинающих и практикующих йогу с умеренной интенсивностью. Изготовлен из термопластичного эластомера, коврик обеспечивает комфорт и легкость при переноске. Модель с базовым сцеплением и подходит для различных стилей йоги.
Покупатели хвалят коврик за его легкость, мягкость и устойчивость. Многие отмечают, что он хорошо держится на полу и не скользит даже при активной практике. Из недостатков чаще всего упоминают неустойчивость на глянцевом покрытии и растяжение со временем.
Характеристики
|Материал
|ТРЕ
|Размер
|173 × 61 см
|Толщина
|5 мм
|Вес
|1,85 кг
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Легкий и компактный — удобно брать с собой
- Доступная цена — отличное решение для начинающих
- Подходит для базовой практики и растяжки
- Быстро сворачивается и не занимает много места
Минусы:
- Меньшая долговечность при интенсивной нагрузке
- Ограниченное сцепление при влажности
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8. Indigo IN106 TPE
Коврик отлично подойдет для занятий йогой дома или в студии. Экологичный, легкий и неприхотливый в уходе — модель выбирают и начинающие, и продвинутые пользователи. Коврик сделан из ТРЕ — биоразлагаемого и гипоаллергенного материала. Модель двусторонняя: одна сторона мягкая и приятная на ощупь, другая — рельефная, обеспечивает лучшее сцепление с поверхностью.
В отзывах некоторые пользователи пишут, что покупают такой коврик не первый раз — его хватает примерно на 2—3 года интенсивных тренировок. Но он не подойдет для занятий в обуви.
Характеристики
|Материал
|ТРЕ
|Размер
|173 × 61 см
|Толщина
|5 мм
|Вес
|0,88 кг
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Экологичный и безопасный материал
- Двусторонняя поверхность
- Не впитывает пот и грязь, легко моется и быстро сохнет
Минусы:
- При интенсивной практике руки могут немного скользить
- Не подойдет для занятий в обуви
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9. RamaYoga Puna
Коврик для йоги от российского бренда. Модель изготовлена из мягкого ПВХ высокой плотности, толщиной 3,5 мм. Материал гипоаллергенный и безопасен для животных.
Коврик сможет защитить от травм при падении. Покупатели в отзывах отмечают, что модель комфортна для упражнений в положении лежа, для медитации и релаксации.
Характеристики
|Материал
|ПВХ
|Размер
|183 × 60 см
|Толщина
|3,5 мм
|Вес
|1—1,5 кг
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Хорошее сцепление с поверхностью
- Доступная цена
- Доступен в различных цветах
Минусы:
- Тонковат
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10. OJAS Salamander Comfort
Классическая модель, популярная в йога-студиях. Изготовлен из каучука, обеспечивает хорошую амортизацию и устойчивость. Подходит для начинающих и опытных практиков.
В отзывах пользователи отмечают отличное сцепление и комфорт, особенно при занятиях на холодных полах. Подчеркивают, что коврик остается стабильным даже при активных движениях. К недостаткам относят специфический запах в первые дни использования и довольно ощутимый вес.
Характеристики
|Материал
|Натуральный каучук
|Размер
|185 × 60 см
|Толщина
|6 мм
|Вес
|2,6 кг
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Натуральный каучук и толщина 6 мм обеспечивают комфорт и амортизацию
- Двухсторонняя нескользящая поверхность
- Подходит для практики без обуви и при повышенной влажности
- Один из немногих натуральных ковриков с такой толщиной на рынке
Минусы:
- Со слов пользователей, может впитывать влагу и требовать регулярной чистки
- Натуральный каучук имеет характерный запах в первые дни
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Как выбрать хороший коврик для йоги и фитнеса
Правильный коврик — залог устойчивой, удобной и безопасной практики. Чтобы не ошибиться с выбором, ориентируйтесь на основные критерии.
1. Толщина
Стандартная толщина — 4—6 мм. Если у вас болят колени или вы практикуете на жестком полу — подойдут модели от 6 мм. Слишком толстые коврики могут снижать устойчивость в позах, в которых важно держать баланс.
2. Материал
TPE и каучук — самые популярные материалы: они упругие, нескользкие и экологичные. EVA — бюджетный, но менее износостойкий вариант.
3. Сцепление и антискользящие свойства
Современные спортивные коврики делают из разных материалов, и у каждого есть свои плюсы:
- каучук обеспечивает отличное сцепление и экологичен, но может быть тяжелее синтетических аналогов;
- TPE (термопластичная резина) — легкий, упругий и часто более доступный по цене;
- EVA подойдет для редких занятий, хотя со временем может потерять форму.
4. Размер
Стандартные габариты коврика — примерно 180 см в длину и 60 см в ширину — подойдут большинству практикующих. Но если рост выше 175 см, стоит рассмотреть удлиненные модели, чтобы во время шавасаны или глубоких выпадов вам не приходилось выходить за его границы.
Ширина тоже имеет значение, особенно в динамичных практиках: например, в позе собаки мордой вниз или других асанах с широкой постановкой рук и ног узкий коврик может ограничивать свободу движений.
5. Назначение
Для статичной хатха-йоги подойдет коврик с меньшей толщиной, а для фитнеса, пилатеса или интенсивной практики лучше взять более плотный и устойчивый вариант. А если вы занимаетесь дома, выбирайте коврики, которые легко сворачиваются и занимают минимум места.
6. Особенности
Если вы часто берете коврик с собой, обратите внимание на вес и удобство переноски. Складные модели или варианты с ремнями компактно убираются в сумку.
Если занимаетесь в зале, будет полезно использовать коврик с антибактериальной пропиткой. Для домашнего использования можно выбрать коврик с ярким дизайном или даже персонализированным принтом — чтобы создать приятную атмосферу для практики.
Комментарий эксперта
Анастасия Ожгихина, доцент Университета «Синергия», международный инструктор по хатха-йоге, сертифицированный инструктор по аэройоге, ответила на наши вопросы по поводу ковриков для йоги.
— На что первым делом вы обращаете внимание, когда берете коврик в руки? Есть ли признак, по которому можно сразу понять: это вещь — или лучше не тратить деньги?
— Вообще, для разных целей — разные коврики. У меня есть отдельный коврик для путешествий — он складывается до размера листа А4, удобно использовать в отелях поверх коврового покрытия. Но для обычной практики нужен более толстый коврик, поэтому сначала нужно определить цель.
Затем обращаю внимание на размер: подходящий — это ваш рост + 10—15 см. После этого — на материал. Самый долговечный вариант — натуральный каучук. У меня есть коврик из каучука, которому 16 лет, и он выглядит как новый. Он экологичный, отлично держит, не скользит. Единственный минус — тяжелый.
Легкие коврики из термопластичного эластомера — тоже экологичные, с хорошим сцеплением, но менее долговечные. Коврики из пробки или джута выглядят красиво на фото, но требуют привыкания — они более жесткие. Для начинающих подойдут коврики с продольной полосой по центру — она помогает правильно выстраивать положение ног".
— Какой коврик вы бы никогда не порекомендовали — даже начинающим?
— Часто покупают самый простой гимнастический коврик — такой же, как для туризма. Он скользкий, лежит волнами, и с ним новичку будет неудобно.
— Часто ли люди переоценивают дорогие коврики и разочаровываются в них?
— Соотношение цены и качества не всегда соответствует ожиданиям. Не стоит ориентироваться только на цену. Сейчас легко найти живые отзывы — они гораздо полезнее, чем ценник.
Лера Буры, фитнес-тренер FitStars, преподаватель по хатха-йоге, виньяса-флоу, йога-терапевт, поделилась тонкостями о ковриках для йоги:
"По большому счету коврик — дополнительный атрибут, некая зона сосредоточения. Йогой можно заниматься и на других поверхностях — полотенце, шарфике, на обычном ковре.
Но коврик может повлиять на технику:
- если он скользкий, даже если вы занимаетесь на нем босиком;
- если коврик тонкий и слишком твердый — могут возникнуть неприятные ощущения в коленях.
Оба фактора негативно влияют на выполнение асан.
В связи с этим есть две рекомендации.
Выбирайте толстые ковры — 6 мм. Такая толщина будет комфортна для коленей и других частей тела.
С нескользящим покрытием — например, пробковые.
Чаще всего покупателей разочаровывает:
- Слишком тонкий коврик, из-за чего возникает боль во время занятий.
- Некачественное покрытие, на котором остается слишком много пыли. Например, темный коврик с бархатной поверхностью — на нем отлично видны все пылинки.
- Скользкий коврик — мешает сосредоточиться на практике".
Обзор лучших ковриков для йоги
Мы отобрали 10 достойных моделей для разного уровня подготовки и бюджета — от премиум-брендов до доступных российских производителей. Все коврики прошли отбор по качеству сцепления, материалам, комфорту и отзывам пользователей. Сравните основные характеристики в таблице ниже и выберите тот, что подойдет именно вам.
|Adidas ADYG-10100
|Толстый, устойчивый, гипоаллергенный. Подходит большинству, легко найти в продаже
|Manduka PROlite Yoga Mat
|Премиум-коврик с пожизненной гарантией
|Posa Non SlipPro
|Суперсцепление, экоматериалы, надежен при интенсивной практике
|Hamsa Yoga Mat
|Приятный каучук с полиуретановым покрытием
|Bodhi Yoga Mat Rishikesh Premium
|Надежный студийный коврик из ПВХ, хорошо держит сцепление
|Demix
|Легкий, с двумя стяжками для удобной переноски
|Decathlon Kimjaly Light Yoga Mat
|Идеален для начинающих — легкий, недорогой, удобный
|Indigo IN106 TPE
|Экологичный и легко моется
|RamaYoga Puna
|Бюджетный ПВХ для базового уровня
|OJAS Salamander Comfort
|Толстый натуральный коврик, часто используется в йога-студиях
Эксперт 1: Анастасия Ожгихина, доцент Университета «Синергия», международный инструктор по хатха-йоге, сертифицированный инструктор по аэройоге
Эксперт 2: Лера Буры, фитнес-тренер FitStars, преподаватель по хатха-йоге, виньяса-флоу, йога-терапевт