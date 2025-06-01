Каролина Севастьянова, Липницкая и другие: звезды спорта, которые поженились тайно

В 2024 году Юлия Липницкая и Дмитрий Михайлов тихо сыграли свадьбу, стараясь не афишировать это событие. Для их поклонников такой поворот стал полной неожиданностью, как и новость о рождении сына в сентябре того же года. Для Юлии это второй ребенок — у нее уже есть дочь Каталина от отношений с Владиславом Тарасенко.