Дофаминовая диета: что нужно есть, чтобы радоваться жизни

Обычно слово «диета» вызывает мысли о жестких ограничениях. Но дофаминовая — совсем другая. Она помогает чувствовать себя лучше: бодрее, спокойнее, счастливее. Все дело в дофамине — нейромедиаторе, который влияет на мотивацию, настроение и даже сон. Чтобы он вырабатывался стабильно, ему нужны «запчасти» — витамины, жиры и аминокислоты. Где их взять, как устроить себе дофаминовый день и не сорваться на пиццу с мороженым — рассказываем в этой статье.