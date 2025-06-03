5 летних привычек, которые мешают худеть — и как их обойти

Летом все происходит будто само собой: хочется гулять, двигаться, есть что-то легкое. Но именно в этот сезон мы чаще сталкиваемся с ловушками питания и режима, которые сбивают весь прогресс. Безобидные на первый взгляд привычки вроде мороженого в парке или вечернего бокала вина могут незаметно свести на нет все усилия. В этом тексте — о том, как сохранить фигуру без жестких ограничений и при этом по-настоящему наслаждаться теплыми деньками.