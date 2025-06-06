Тренировки вместо лифтинга: как спорт убирает отеки, морщины и влияет на кожу

Регулярные тренировки помогают улучшить цвет лица, подтянуть овал, уменьшить отечность и даже замедлить появление морщин. Когда вы двигаетесь, кровь активно циркулирует, клетки получают больше кислорода, улучшается лимфоток: кожа обновляется быстрее, выглядит ровнее и свежее. Разбираемся, как спорт влияет на внешний вид и почему он не менее важен, чем рутинный уход и SPF-крем.
Цвет лица становится ярче
Когда вы двигаетесь, сердце начинает биться быстрее, кровь активнее циркулирует, поэтому кислород и питательные вещества доходят до всех клеток кожи. В результате уходит тусклый оттенок, исчезает след усталости и появляется здоровый румянец.
Делимся лайфхаками, которые помогут добиться лучшего эффекта от тренировок:
- умывайтесь до и после тренировки: пот может смешаться с макияжем и закупорить поры и вызвать воспаления;
- пейте воду во время тренировок, чтобы избежать обезвоживания;
- делайте акцент на кардио, например, бег, танцы, велотренажер: они ускоряют пульс и ускоряют приток крови к коже.
Овал лица — четче
За подтянутый овал лица отвечают мышцы шеи, плеч и верхней части спины. Когда эти зоны в тонусе, линии лица выглядят четче, а подбородок и щеки не опускаются.
Собрали несколько упражнений, которые помогают привести мышцы лица в тонус: «лодочка» на животе", классическая планка с прижатым подбородком, медленные наклоны вперед, назад и в обе стороны. Все эти упражнения помогают улучшить кровообращение и снять напряжение с мышц.
Стресс уходит — высыпания тоже
Кожа — яркий маркер эмоционального состояния. Если человек в стрессе, на его лице появляются высыпания, усиливаются отеки, ухудшается тон. Все это — проявления повышенного уровня кортизола, гормона стресса.
Уровень кортизола можно снизить с помощью физических нагрузок. Во время активности мозг переключается, дыхание выравнивается, а организм расслабляется, поэтому ускоряется процесс заживления микровоспалений и прыщей.
Когда организм в стрессе, важно выбрать тот вид спорта, который принесет удовольствие и расслабление: только когда вы занимаетесь спортом не ради «галочки», на лице появляется здоровое сияние. Белла Хадид говоря о заботе о себе, отмечает: «Я действительно стараюсь прислушиваться к своему телу и делать то, что ему нужно в данный день. Иногда это бокс или высокоинтенсивные кардиотренировки, иногда — йога, пилатес или растяжка, но больше всего мне нравится верховая езда».
Больше пота — чище поры
Во время тренировки тело начинает потеть, а это своеобразный детокс: через кожу выходят продукты обмена, поры очищаются и улучшается циркуляция. Многие замечают, что после кардио лицо выглядит свежее и подтянутей.
Но если не соблюдать гигиену, эффект может оказаться обратным. Пот, смешанный с остатками макияжа, кожным жиром и пылью, может закупоривать поры и провоцировать высыпания.
Залог красоты кожи — это не только десятки баночек с косметикой и походы к косметологу, но и физическая активность. Регулярные тренировки не просто укрепляют тело, но и преображают лицо, снимают отеки и делают контуры четче. Даже короткие утренние комплексы или 20 минут йоги улучшат состояние кожи: главное делать их регулярно и в удовольствие.