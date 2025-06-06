Тренировки вместо лифтинга: как спорт убирает отеки, морщины и влияет на кожу

Когда организм в стрессе, важно выбрать тот вид спорта, который принесет удовольствие и расслабление: только когда вы занимаетесь спортом не ради «галочки», на лице появляется здоровое сияние. Белла Хадид говоря о заботе о себе, отмечает: «Я действительно стараюсь прислушиваться к своему телу и делать то, что ему нужно в данный день. Иногда это бокс или высокоинтенсивные кардиотренировки, иногда — йога, пилатес или растяжка, но больше всего мне нравится верховая езда».