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Тренировки вместо лифтинга: как спорт убирает отеки, морщины и влияет на кожу

Спорт — это не только подтянутая фигура, пресс и стройные ноги, но и сияние кожи без усталости и серого тона. Рассказываем, как любая активность влияет на кожу лица и почему это так важно.

Елена Дьяченко
Автор Спорт Mail
Девушка ощупывает гладкую спортивную кожу
Спорт улучшает состояние кожи не хуже, чем косметические средства.Источник: Freepik.com

Регулярные тренировки помогают улучшить цвет лица, подтянуть овал, уменьшить отечность и даже замедлить появление морщин. Когда вы двигаетесь, кровь активно циркулирует, клетки получают больше кислорода, улучшается лимфоток: кожа обновляется быстрее, выглядит ровнее и свежее. Разбираемся, как спорт влияет на внешний вид и почему он не менее важен, чем рутинный уход и SPF-крем.

Цвет лица становится ярче

Девушка с ярким цветом кожи лица
Регулярные тренировки улучшают тон кожи лучше, чем тональный крем.Источник: Freepik

Когда вы двигаетесь, сердце начинает биться быстрее, кровь активнее циркулирует, поэтому кислород и питательные вещества доходят до всех клеток кожи. В результате уходит тусклый оттенок, исчезает след усталости и появляется здоровый румянец.

Делимся лайфхаками, которые помогут добиться лучшего эффекта от тренировок:

  • умывайтесь до и после тренировки: пот может смешаться с макияжем и закупорить поры и вызвать воспаления;
  • пейте воду во время тренировок, чтобы избежать обезвоживания;
  • делайте акцент на кардио, например, бег, танцы, велотренажер: они ускоряют пульс и ускоряют приток крови к коже.

Овал лица — четче

Девушка с четким овалом лица
Когда осанка ровная, а плечи расправлены — лицо визуально молодеет.Источник: Freepik

За подтянутый овал лица отвечают мышцы шеи, плеч и верхней части спины. Когда эти зоны в тонусе, линии лица выглядят четче, а подбородок и щеки не опускаются.

Собрали несколько упражнений, которые помогают привести мышцы лица в тонус: «лодочка» на животе", классическая планка с прижатым подбородком, медленные наклоны вперед, назад и в обе стороны. Все эти упражнения помогают улучшить кровообращение и снять напряжение с мышц.

Стресс уходит — высыпания тоже

Девушка с гладкой здоровой кожей лица
Отеки, высыпания и серость лица могут быть проявлениями стресса.Источник: Freepik

Кожа — яркий маркер эмоционального состояния. Если человек в стрессе, на его лице появляются высыпания, усиливаются отеки, ухудшается тон. Все это — проявления повышенного уровня кортизола, гормона стресса.

Уровень кортизола можно снизить с помощью физических нагрузок. Во время активности мозг переключается, дыхание выравнивается, а организм расслабляется, поэтому ускоряется процесс заживления микровоспалений и прыщей.

Когда организм в стрессе, важно выбрать тот вид спорта, который принесет удовольствие и расслабление: только когда вы занимаетесь спортом не ради «галочки», на лице появляется здоровое сияние. Белла Хадид говоря о заботе о себе, отмечает: «Я действительно стараюсь прислушиваться к своему телу и делать то, что ему нужно в данный день. Иногда это бокс или высокоинтенсивные кардиотренировки, иногда — йога, пилатес или растяжка, но больше всего мне нравится верховая езда».

Больше пота — чище поры

Девушка наносит очищающую маску на лицо
Важно умываться перед и после тренировок, чтобы поры не забивались потом вперемежку с макияжем.Источник: Freepik.com

Во время тренировки тело начинает потеть, а это своеобразный детокс: через кожу выходят продукты обмена, поры очищаются и улучшается циркуляция. Многие замечают, что после кардио лицо выглядит свежее и подтянутей.

Но если не соблюдать гигиену, эффект может оказаться обратным. Пот, смешанный с остатками макияжа, кожным жиром и пылью, может закупоривать поры и провоцировать высыпания.

Залог красоты кожи — это не только десятки баночек с косметикой и походы к косметологу, но и физическая активность. Регулярные тренировки не просто укрепляют тело, но и преображают лицо, снимают отеки и делают контуры четче. Даже короткие утренние комплексы или 20 минут йоги улучшат состояние кожи: главное делать их регулярно и в удовольствие.