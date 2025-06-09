Баланс без тренажерки: 5 упражнений от гимнастов, которые легко повторить дома

Хорошая координация и чувство баланса полезны не только спортсменам. Они нужны каждому из нас в повседневной жизни, чтобы сохранить равновесие на скользкой и неровной дороге, с легкостью увернуться от препятствия и при этом удержаться на ногах. А самое приятное — развить ее можно дома, без специального оборудования и спортивного прошлого. Мы рассказали о технике выполнения пяти базовых упражнений с тренировок спортсменов. Берите на заметку и начинайте с малого — даже пара минут в день дадут результат.