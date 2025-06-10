5 марафонов, которые изменили все: слезы, боль и победа над диагнозом

Иногда, чтобы обрести себя, нужны не годы терапии и сотни книг по саморазвитию, а пара кроссовок, номер на груди и длинная дорога впереди. Марафон — не просто 42 километра, которые ты должен преодолеть. Это дистанция, на которой у каждого свои горы и обрывы, слезы и смех, страх и победа над собой. Мы собрали пять историй людей, для которых марафон стал не только спортом, но и точкой невозврата, дорогой, после которой уже ничего не будет по-старому.