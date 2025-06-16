Как спорт спасает от выгорания: 4 факта, в которые сложно поверить

Такой эффект особенно важен, когда стресс зашкаливает, а мысли мешают сосредоточиться. Регулярные тренировки помогают «перезагрузить» мозг. Он начинает работать по-другому — не в режиме стресса, а в режиме действия. Именно поэтому после движения хочется не только дышать свободнее, но и думать яснее. Мир вокруг становится чуть менее пугающим. Потому что вы снова чувствуете себя внутри своего тела, а не где-то там, в беспокойных мыслях.