Почему нельзя есть фрукты после тренировки — и как это бьет по форме

Активная тренировка позади — самое время немного отдохнуть и перекусить. Организм еще какое-то время после занятий продолжает сжигать жир, поэтому плотно обедать или ужинать не стоит. А вот устроить себе легкий перекус, чтобы «подзарядиться» — отличное решение. И вот здесь фрукты, несмотря на всю свою полезность, могут сыграть злую шутку. Как правильно питаться после занятий спортом и почему фрукты в этом случае не лучший выбор — рассказываем в нашей статье.