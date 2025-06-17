Топ-12 лучших турников для дома в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

Важен еще один нюанс. Для повышения силы и выносливости можно пойти двумя путями: увеличивать количество подтягиваний на турнике или выполнять такой же объем с дополнительным грузом. Я использовал второй вариант, и мне это помогло при подготовке к забегам на дальние дистанции. Но для такой тактики нужен турник, имеющий большой запас прочности».