Топ-12 лучших турников для дома в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

Тренировки на турнике — отличный вариант для занятий спортом. Систематические занятия развивают силу, выносливость, укрепляют мышцы, улучшают координацию движений, а сами тренировки легко встраиваются в насыщенный график занятого человека. В этой статье мы рассмотрим лучшие турники для дома в 2025 году. При составлении рейтинга учитывали тип тренажера, его прочность, надежность и уровень допустимой нагрузки.
Рейтинг лучших напольных турников для дома
Турники напольного типа потребуют дополнительного места в квартире или доме, но некоторые пользователи предпочитают именно такие модели. Данные тренажеры рассчитаны на широкий арсенал доступных упражнений
1. UNIX Fit POWER TOWER 150
Это универсальный турник напольного исполнения, рассчитанный на разнообразные упражнения. Тренажер выполнен из стали, прорезиненные ручки обеспечивают удобный хват и защищают от скольжения. Высота регулируется в семи положениях, есть три варианта хвата. Упоры и спинка покрыты эко-кожей.
Согласно отзывам покупателей, турник устойчив и хорош для тренировки разных групп мышц. Также упоминают удобные подушечки и надежность конструкции. Некоторые пользователи жалуются на мелкий шрифт инструкции по сборке.
Характеристики
|Материал
|Сталь, эко-кожа
|Габариты и вес модели
|110 × 112 × 204—240 см, 27,5 кг
|Предельная нагрузка
|130 кг
|Особенности
|Универсальный, упоры из эко-кожи, семь вариантов регулировки по высоте, три вида хвата
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Компактность
- Универсальность
- Высокая прочность
Минусы:
- Со слов пользователей, инструкция по сборке не очень понятная
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2. INVENT TN-02
Это турник с тремя видами хвата, он легко устанавливается в помещении и не требует специальных креплений к полу или потолку. Здесь также есть брусья и удобные подлокотники, а благодаря спинке можно делать упражнения на пресс. Высота турника регулируется в нескольких положениях, а накладки исключают проскальзывание рук.
Покупатели в отзывах отмечают прочность этого тренажера, его устойчивость, надежность швов, высокое качество покраски, а также легкость и простоту сборки. При этом встречаются жалобы на плохо надевающиеся ручки.
Характеристики
|Материал
|Сталь
|Габариты и вес модели
|110 × 64 × 237 см, 31 кг
|Предельная нагрузка
|150 кг
|Особенности
|Многофункциональность, упругие подлокотники, три регулировки по высоте
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Компактные размеры
- Универсальный: для подтягиваний, отжиманий на брусьях, работы на пресс
- Выдерживает нагрузку до 150 кг
Минусы:
- По отзывам некоторых покупателей, возникают сложности с креплением ручек
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3. DFC Power Tower G-ADVENOR
Это надежный домашний турник, который предназначен для силовых тренировок. Рама выполнена из высокопрочной стали, опорные пластины усилены, есть противоскользящие накладки. Для основания характерна высокая устойчивость. Высота турника регулируется в пяти положениях.
Покупателям нравится многофункциональность и компактность этой модели, простота сборки и отсутствие люфта в местах соединения деталей. Некоторые пользователи подчеркивают неудобное расположение подлокотников для крупных людей.
Характеристики
|Материал
|Сталь
|Габариты и вес модели
|110 × 167—225 × 69 см, 33,6 кг
|Предельная нагрузка
|135 кг
|Особенности
|Разнообразие упражнений, один хват, пять вариантов регулировки по высоте
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Прочность и устойчивость
- Усиление опорных пластин
- Противоскользящие накладки
Минусы:
- Согласно отзывам, подлокотники неудобны для габаритных людей
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Рейтинг лучших настенных турников для дома
Когда нет желания или возможности устанавливать напольный турник, можно отдать предпочтение настенным моделям. Они компактны, удобны и занимают гораздо меньшую площадь.
1. НС-00006
Это небольшой турник с тремя вариантами хвата. При весе 4,7 кг тренажер способен выдерживать нагрузку до 250 кг. Перекладина длинная — есть свобода движений во время тренировок. Турник подходит новичкам, легко крепится на стену, при необходимости его можно снять.
По отзывам пользователей, это удобный и надежный тренажер, в комплекте есть все необходимое для быстрой фиксации. Однако резиновые накладки приклеены плохо и со временем начинают крутиться при хвате.
Характеристики
|Материал
|Сталь 8 ПС, резина
|Габариты и вес модели
|29 × 110 × 47 см, 4,7 кг
|Предельная нагрузка
|250 кг
|Особенности
|Съемная модель, три вида хвата
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Легкость конструкции
- Высокая прочность с предельной нагрузкой 250 кг
- Удобство установки на стену
Минусы:
- По словам покупателей, ручки со временем начинают проворачиваться
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2. Barfits Агат 2.0
Это домашний тренажер настенного типа. Модель рассчитана на человека с любым уровнем подготовки. Турник позволяет выполнять статические, динамические и гимнастические упражнения, планомерно работать над мышцами рук и спины. Все ручки сверху покрыты неопреном, что исключает проскальзывание и появление мозолей. Отдельного внимания заслуживают рукоятки для хвата под углом 45°.
Покупатели подчеркивают прочность конструкции, удобство накладок, простоту сборки и креплений. В некоторых отзывах встречаются жалобы на трудности с надеванием ручек.
Характеристики
|Материал
|Сталь Ст3, неопрен
|Габариты и вес модели
|29 × 100 × 45 см, 5,5 кг
|Предельная нагрузка
|200 кг
|Особенности
|Четыре вида хвата, ручки под углом 45°, неопреновое покрытие
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Для человека с любым уровнем подготовки
- Четыре хвата
- Ручки с неопреновым покрытием
Минусы:
- Согласно отзывам, иногда возникают трудности с надеванием ручек
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3. Basefit Spectr 2
Это простой настенный турник для подтягиваний, выполненный из усиленной стали. Он обладает хорошей прочностью и выдерживает вес до 130 кг. Турник легко устанавливается, так что им можно пользоваться сразу после приобретения. Благодаря универсальному дизайну и компактным размерам, тренажер впишется практически в любое помещение.
В отзывах отмечают простоту монтажа, компактность турника, надежность креплений, а также его удобство при узком и широком хвате. Однако бывает, что в комплекте попадаются неподходящие дюбеля.
Характеристики
|Материал
|Усиленная сталь
|Габариты и вес модели
|93 × 40 × 20 см, 4 кг
|Предельная нагрузка
|130 кг
|Особенности
|Для подтягиваний, универсальный дизайн
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Легкость и простота монтажа
- Компактность и небольшой вес
- Универсальный дизайн
Минусы:
- По отзывам покупателей, бывают проблемы с соответствием крепежа
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Рейтинг лучших турников 3 в 1 для дома
Отличным решением для домашних тренировок могут стать турники 3 в 1. Они позволяют выполнять различные упражнения и обладают более широким арсеналом, чем простые настенные модели.
1. Absolute Champion «Прогресс»
Это съемный тренировочный комплекс, который устанавливается на стену. Он состоит из турника для подтягиваний тремя видами хвата, брусьев и упоров для проработки пресса. Изогнутые ручки подходят для широкого хвата. Рукоятки выполнены из специального материала, защищающего кожу от повреждений. Конструкция устанавливается на прочные крюки. К комплексу можно подвешивать боксерский мешок.
В отзывах отмечают простоту и легкость сборки, высокую прочность, компактность и удобство турника. Покупателям также нравится его многофункциональность. Однако некоторые пользователи жалуются на ненадежность креплений, считая, что для этого лучше использовать анкерные болты.
Характеристики
|Материал
|Сталь
|Габариты и вес модели
|98 × 39,5 × 74 см, 8,5 кг
|Предельная нагрузка
|150 кг
|Особенности
|Универсальный комплекс, съемная конструкция, три вида хвата, возможность подвеса боксерского мешка
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Комплекс для различных упражнений
- Съемная конструкция и простотой монтажа
- Возможность использовать боксерский мешок
Минусы:
- По мнению покупателей, для крепления не хватает анкерных болтов
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2. Barfits Energy
Это универсальный турник для подтягиваний, отжиманий и упражнений на пресс. Во время занятий прорабатывается более 10 групп мышц. Мягкие неопреновые подушки обеспечивают удобный хват, защищают руки от травм и появления мозолей. Нижний ограничитель предотвращает случайное опрокидывание турника. При подтягивании можно использовать все возможные варианты хватов.
По словам покупателей, турник обладает прочностью и надежностью, хорошо подходит для небольших помещений. Также тренажер хвалят за простоту сборки и наличие понятной инструкции. Однако некоторым не нравится отсутствие резиновых накладок.
Характеристики
|Материал
|Сталь, неопрен
|Габариты и вес модели
|93 × 45 × 80 см, 8,7 кг
|Предельная нагрузка
|150 кг
|Особенности
|Универсальный тренажер, неопреновые подушки, неограниченное количестко хватов
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Многофункциональный комплекс
- Проработка более 10 групп мышц
- Возможность использовать любые виды хватов
Минусы:
- По отзывам покупателей, не хватает резиновых накладок
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3. DSK-ATLET 3 в 1
Это профессиональный турник, рассчитанный на широкий спектр упражнений. Благодаря удобной конструкции, тренироваться на нем могут люди разного веса и комплекции. Тренажер оснащен мягкими ручками, удобными подлокотниками и спинкой. Турник крепится к стене на кронштейнах. В комплекте идет кольцо для подвеса боксерского мешка или груши.
По словам пользователей, у модели крепкая конструкция из качественного металла. В разобранном виде турник занимает мало места. Однако встречаются жалобы на плохо прокрашенные крепления.
Характеристики
|Материал
|Металл, поролон
|Габариты и вес модели
|110 × 55 × 80 см, 12,5 кг
|Предельная нагрузка
|200 кг
|Особенности
|Профессиональный турник, многофункциональный, крепление к стене, возможность подвеса мешка или груши
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Многофункциональный профессиональный турник
- Простота установки
- Возможность подвешивать боксерскую грушу или мешок
Минусы:
- По отзывам покупателей, встречаются плохо прокрашенные крепежные элементы
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Рейтинг лучших распорных турников для дома
Нельзя обойти вниманием и распорные турники, они устанавливаются в дверном проеме и занимают минимум места. Такие модели в основном рассчитаны на людей с небольшим весом и детей.
1. Bradex Воркаут SF 0074
Это простой домашний тренажер. Турник легко устанавливается в распор, а для надежности комплектуется креплениями. Длина распора регулируется в пределах 60—100 см, благодаря чему турник без проблем крепится в дверной проем. В комплект входят мягкие накладки для рук.
Пользователям нравится установка турника без сверления, его компактность и невысокая цена. Однако при весе более 70 кг перекладина прогибается, так как что турник подходит далеко не всем.
Характеристики
|Материал
|Металл
|Габариты и вес модели
|60—100 см, 1,5 кг
|Предельная нагрузка
|90 кг
|Особенности
|Раздвижная конструкция
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Компактность
- Простота установки в дверной проем
- Регулировка в пределах 60—100 см
Минусы:
- Со слов пользователей, турник гнется при весе от 70 кг
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2. Basefit BA-201
Еще один простой тренажер для дома, который устанавливается в дверном проеме. Турник оснащен противоскользящими ручками и регулируется по длине в пределах 63—93 см. Тренажер выполнен из металла, а сверху покрыт неопреном, который защищает руки и обеспечивает удобный хват.
Пользователи отмечают простоту установки, мягкость покрытия, компактные размеры турника и удобство его регулировки. Встречаются жалобы на ненадежность штатных саморезов, из-за чего советуют дополнительно укрепить турник.
Характеристики
|Материал
|Металл, неопрен
|Габариты и вес модели
|63—93 см, 1,5 кг
|Предельная нагрузка
|100 кг
|Особенности
|Раздвижная конструкция, неопреновое покрытие
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Компактные размеры
- Простая установка в проеме
- Защитное неопреновое покрытие
Минусы:
- По отзывам покупателей, крепежные саморезы ненадежны
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3. STARFIT BA-202
Это простой и удобный турник для подтягиваний и виса. Тренажер устанавливается в проеме 62—100 см. В модели тоже используются неопреновые рукоятки, повышающие комфорт хвата. Распорный механизм выполнен из металла и пластика. Турник рассчитан на нагрузку не более 100 кг.
Покупателям нравится легкость установки, компактность и прочность модели. Некоторые пользователи отмечают удобство накладок для рук. Турник критикуют за прогибы под весом от 70 кг, еще периодически приходится подкручивать распорку.
Характеристики
|Материал
|Металл, неопрен, пластик
|Габариты и вес модели
|62—100 см, 1,4 кг
|Предельная нагрузка
|100 кг
|Особенности
|Распорная конструкция, неопреновые накладки
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Простота и компактность
- Регулировка в пределах 62—100 см
- Защитное покрытие для рук
Минусы:
- По словам покупателей, распорка ослабевает, из-за чего ее приходится часто подкручивать
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Как выбрать хороший турник для дома
Для старта тренировок важно подобрать подходящий тренажер. Расскажем, какие критерии нужно учитывать при выборе домашнего турника, на что именно стоит обратить внимание.
1. Тип турника
Для виса и обычных подтягиваний подойдут простые настенные и распорные модели. При более разнообразном арсенале упражнений потребуются напольные тренажеры или настенные комплексы 3 в 1.
Также выбор зависит и от возможностей конкретного помещения. Не во всех комнатах можно установить большой многофункциональный турник. В такой ситуации приходится останавливаться на наилучшем из вариантов: искать компромисс между желаемым и возможным.
2. Материал и качество изготовления
Необходимо учесть и качество используемых материалов. Хорошие турники изготовлены из прочной стали, в некоторых моделях также используются специальные накладки на рукоятках.
Отдельного внимания требуют следующие элементы:
- прочность конструкции;
- надежность крепежа;
- качество покрытия рукояток, спинок и подушки;
- качество покраски;
- простота сборки;
- наличие всех комплектующих;
- отсутствие люфта в местах соединения деталей.
Конечно, подобрать идеальный турник не получится — в любой модели будут какие-либо недостатки. Важно, чтобы их количество было сведено к минимуму.
3. Особенности и функциональные возможности модели
Рекомендуем обращать внимание на ключевые характеристики турников:
- регулировка по высоте — данный параметр особенно актуален для напольных моделей;
- количество доступных хватов — лучше, когда у турника не менее трех хватов;
- габариты — необходимо рассчитать, можно ли использовать понравившуюся модель в конкретной квартире или доме;
- вес конструкции и уровень допустимой нагрузки — по мнению некоторых экспертов, при оптимальном варианте предельная нагрузка как минимум в два раза превышает вес спортсмена;
- возможность подвесить грушу или мешок — это важно, когда тренировки на турнике чередуются с занятиями боксом;
- параметры раздвижной конструкции — актуально для распорных турников.
4. Внешний вид турника
С одной стороны, спортсмен или простой любитель здорового образа жизни не должен обращать внимания на внешнюю привлекательность турника. С другой — закрывать глаза на вопросы дизайна тоже не стоит.
Поэтому при выборе тренажера следует учесть не только его характеристики, но и эстетическую привлекательность. Важно, чтобы турник органично вписался в интерьер помещения, в котором будет установлен.
5. Соотношение цены и качества
В финансовом вопросе каждый исходит из возможностей своего кошелька. При этом лучше не ориентироваться на самые дорогие или наиболее дешевые модели. Разумнее выбрать тренажеры, которые больше подходят, а потом уже остановиться на оптимальном варианте исходя из соотношения цены и качества.
Новичкам лучше начинать с недорогих тренажеров, которые хорошо зарекомендовали себя в деле и у них много положительных отзывов. Поэтому следует принимать во внимание и перечисленные выше критерии.
Комментарий эксперта
КМС по легкой атлетике Евгений Лященко утверждает:
«На мой взгляд, турники, которые крепятся в дверном проеме, больше подходят для детей. Взрослым же нужны более прочные и надежные конструкции. Для этого подойдут тренажеры напольного или настенного типа.
Важно обращать внимание на соотношение собственного веса к допустимой нагрузке. Нужно, чтобы эта нагрузка была как минимум в два раза больше. Когда у турника остается запас, это дает дополнительные возможности при тренировках: можно спокойно раскачиваться, не переживая, что конструкция рухнет.
Важен еще один нюанс. Для повышения силы и выносливости можно пойти двумя путями: увеличивать количество подтягиваний на турнике или выполнять такой же объем с дополнительным грузом. Я использовал второй вариант, и мне это помогло при подготовке к забегам на дальние дистанции. Но для такой тактики нужен турник, имеющий большой запас прочности».
Обзор лучших турников для дома
Выбор турника предполагает сочетание объективных критериев, которые перечислены выше, и личных предпочтений покупателя. При этом стоит обратить внимание на тренажеры, которые входят в число лучших.
Напольные турники
|UNIX Fit POWER TOWER 150
|Универсальный напольный турник с регулировкой высоты в семи положениях
|INVENT TN-02
|Компактный напольный тренажер с удобными подлокотниками
|DFC Power Tower G-ADVENOR
|Модель для силовых тренировок с пятью регулировками по высоте
Настенные турники
|НС-00006
|Турник с высокой предельной нагрузкой до 250 кг
|Barfits Агат 2.0
|Турник с рукояткой для хвата под углом 45°
|Basefit Spectr 2
|Простой турник для подтягиваний, легко впишется в интерьер многих домов
Турники 3 в 1
|Absolute Champion «Прогресс»
|Съемный тренировочный комплекс 3 в 1 с простой установкой на стену
|Barfits Energy
|Универсальный турник для проработки более 10 групп мышц
|DSK-ATLET 3 в 1
|Настенный комплекс 3 в 1 с возможностью подвеса боксерской груши или мешка
Распорные турники
|Bradex Воркаут SF 0074
|Надежный распорный турник для дверных проемов от 60 до 100 см
|Basefit BA-201
|Распорный турник с противоскользящими ручками и удобным хватом
|STARFIT BA-202
|Простой распорный турник с неопреновыми ручками
Вопросы и ответы
Перед выбором турника важно убедиться, что нужен именно такой тренажер, а не другое оборудование.
Что лучше выбрать для подтягивания: турник или шведскую стенку?
Если тренировки ограничиваются подтягиваниями, висом, а также упражнениями для рук и спины, то оптимальным вариантом станет турник. Обычно он занимает немного места и подойдет для домашнего использования.
Шведская стенка — более универсальный спортивный снаряд. Ее можно приобрести, когда необходимо выполнять расширенный арсенал упражнений, например: отжимания, приседания, работа с прессом. Важен и финансовый вопрос: покупка стенки обойдется дороже, но это зависит от сравнения конкретных моделей.
Автор: Евгений Панычев
Эксперт: Евгений Лященко — КМС по легкой атлетике, участник Московского марафона в возрастной категории 50+