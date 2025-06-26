Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

3 фишки, которые скрывают живот за 5 минут — звезды давно их используют

Пара простых лайфхаков легко помогут вам сделать фигуру визуально стройнее и скрыть живот. Даже без тренировок и строгих диет можно выглядеть эффектно — стоит лишь правильно применять наши советы.

Екатерина Уварова
Автор Спорт Mail
Женщина смотрит в зеркало, скрывает ли одежда живот.
Источник: unsplash

Сделать живот визуально плоским намного проще, чем кажется. Для этого не нужны ни спортзал, ни строгие диеты — достаточно знать несколько хитростей, которыми пользуются модели перед съемками. Эти простые лайфхаки работают мгновенно и подходят для любого случая. Не нужны ни спорт, ни ограничения — только быстрый визуальный эффект здесь и сейчас. Рассказываем про три неочевидных приема, которые легко использовать каждый день.

Автозагар или подсвечивающее масло

Женщина в купальнике лежит на боку, втянула живот, скрывая его.
Немного автозагара и капля масла с блестками — и кожа выглядит подтянутой, а живот становится визуально плоским. Источник: Freepik

Гладкая смуглая кожа способна творить с силуэтом настоящие чудеса. Недаром автозагар — обязательный секрет моделей. Стоит слегка затемнить бока и оставить область пупка светлее — живот сразу кажется более плоским, а талия — уже. Причем этот трюк работает даже под полупрозрачным платьем или кофточкой, добавляя уверенности в своей неотразимости.

Чтобы усилить эффект, попробуйте нанести пару капель подсвечивающего масла. Легкий блеск и мелкие сияющие частицы визуально выравнивают кожу, скрывая несовершенства и смягчая переходы оттенков. Кожа выглядит более ухоженной и подтянутой, а талия приковывает взгляды.

Осанка и дыхание

Энн Хэтэуэй в белом платье скрывает живот.
Лайфхаком с дыханием пользуется Энн Хэтэуэй.Источник: Соцсети

Если расправить спину, фигура меняется на глазах — становится стройнее и подтянутее. Попробуйте небольшой эксперимент: подойдите к стене, прижмите к ней затылок, лопатки и ягодицы, слегка втяните живот — и сразу заметите, как талия становится уже.

Эту простую уловку используют даже знаменитости. Например, Энн Хэтэуэй в интервью рассказывала, что перед выходом повторяет себе: «Ровная спина, легкое дыхание» — и тут же чувствует, как меняются осанка и настрой.

Такой «режим фотосессии» легко включать не только перед зеркалом, но и за рабочим столом. Попробуйте, и увидите, как даже обтягивающая одежда начинает сидеть лучше.

Правильная посадка одежды

Ханна у машины и с семьей, она скрывает живот под одеждой.
Свободный крой, высокая талия и плотные ткани делают силуэт стройнее и скрывают живот. Источник: Соцсети

Главный принцип — правильно подбирать одежду и составлять образ. Забудьте про заниженную талию, прозрачные ткани и обтягивающие топы. Лучше выбирайте высокие брюки, плотные матовые топы и свободный крой, который не обтягивает фигуру. Так одеваются не только обычные женщины, но и звезды на красной дорожке.

Достаточно одной базовой белой рубашки, заправленной в плотную юбку, чтобы выглядеть стильно и скрыть все лишнее. Частая ошибка — выбирать тонкую вискозу и слишком обтягивающую одежду, которая выделяет каждую складку. А вот сочетание разных тканей и правильной длины делают фигуру визуально стройнее и современнее.

Например, прошлой весной певица Ханна вышла в строгих брюках с высокой талией и корсетном топе — ее образ выглядел идеально, ни малейшего намека на живот, хотя она недавно стала мамой во второй раз.

Приятно видеть спортивный пресс в зеркале, но не стоит ждать идеальной формы и отказываться от любимых платьев. Можно легко улучшить внешний вид: добавить немного автозагара, выпрямить спину и выбрать подходящую одежду. Главное — чувствовать себя уверенно здесь и сейчас.