3 фишки, которые скрывают живот за 5 минут — звезды давно их используют

Сделать живот визуально плоским намного проще, чем кажется. Для этого не нужны ни спортзал, ни строгие диеты — достаточно знать несколько хитростей, которыми пользуются модели перед съемками. Эти простые лайфхаки работают мгновенно и подходят для любого случая. Не нужны ни спорт, ни ограничения — только быстрый визуальный эффект здесь и сейчас. Рассказываем про три неочевидных приема, которые легко использовать каждый день.
Автозагар или подсвечивающее масло
Гладкая смуглая кожа способна творить с силуэтом настоящие чудеса. Недаром автозагар — обязательный секрет моделей. Стоит слегка затемнить бока и оставить область пупка светлее — живот сразу кажется более плоским, а талия — уже. Причем этот трюк работает даже под полупрозрачным платьем или кофточкой, добавляя уверенности в своей неотразимости.
Чтобы усилить эффект, попробуйте нанести пару капель подсвечивающего масла. Легкий блеск и мелкие сияющие частицы визуально выравнивают кожу, скрывая несовершенства и смягчая переходы оттенков. Кожа выглядит более ухоженной и подтянутой, а талия приковывает взгляды.
Осанка и дыхание
Если расправить спину, фигура меняется на глазах — становится стройнее и подтянутее. Попробуйте небольшой эксперимент: подойдите к стене, прижмите к ней затылок, лопатки и ягодицы, слегка втяните живот — и сразу заметите, как талия становится уже.
Эту простую уловку используют даже знаменитости. Например, Энн Хэтэуэй в интервью рассказывала, что перед выходом повторяет себе: «Ровная спина, легкое дыхание» — и тут же чувствует, как меняются осанка и настрой.
Такой «режим фотосессии» легко включать не только перед зеркалом, но и за рабочим столом. Попробуйте, и увидите, как даже обтягивающая одежда начинает сидеть лучше.
Правильная посадка одежды
Главный принцип — правильно подбирать одежду и составлять образ. Забудьте про заниженную талию, прозрачные ткани и обтягивающие топы. Лучше выбирайте высокие брюки, плотные матовые топы и свободный крой, который не обтягивает фигуру. Так одеваются не только обычные женщины, но и звезды на красной дорожке.
Достаточно одной базовой белой рубашки, заправленной в плотную юбку, чтобы выглядеть стильно и скрыть все лишнее. Частая ошибка — выбирать тонкую вискозу и слишком обтягивающую одежду, которая выделяет каждую складку. А вот сочетание разных тканей и правильной длины делают фигуру визуально стройнее и современнее.
Например, прошлой весной певица Ханна вышла в строгих брюках с высокой талией и корсетном топе — ее образ выглядел идеально, ни малейшего намека на живот, хотя она недавно стала мамой во второй раз.
Приятно видеть спортивный пресс в зеркале, но не стоит ждать идеальной формы и отказываться от любимых платьев. Можно легко улучшить внешний вид: добавить немного автозагара, выпрямить спину и выбрать подходящую одежду. Главное — чувствовать себя уверенно здесь и сейчас.