3 фишки, которые скрывают живот за 5 минут — звезды давно их используют

Сделать живот визуально плоским намного проще, чем кажется. Для этого не нужны ни спортзал, ни строгие диеты — достаточно знать несколько хитростей, которыми пользуются модели перед съемками. Эти простые лайфхаки работают мгновенно и подходят для любого случая. Не нужны ни спорт, ни ограничения — только быстрый визуальный эффект здесь и сейчас. Рассказываем про три неочевидных приема, которые легко использовать каждый день.