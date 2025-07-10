Топ-10 лучших гантелей для дома в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

Судя по отзывам, пользователи ценят, что утяжелители не болтаются на руке и не царапают кожу. У многих они пошли в ход не только на тренировках, но и в быту — для утренней зарядки, занятий на полу и даже прогулок. Те, кто брал комплект в подарок пожилым родственникам, отмечают его легкость в использовании. Из минусов упоминают расхождение с фото: фиксаторы на некоторых партиях крепятся иначе, чем ожидается. В остальном — типичный рабочий вариант для легкой нагрузки без претензий на профессиональный спорт.