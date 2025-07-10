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Топ-10 лучших гантелей для дома в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

Выбор снарядов для тренировок дома — задача не из простых, особенно когда ассортимент постоянно расширяется. Мы изучили рынок и составили для вас подборку, в которую вошли действительно лучшие гантели для дома в 2025 году — удобные, надежные и подходящие как для новичков, так и для опытных спортсменов.

Оксана Задворнова
Автор Спорт Mail
Мужчина занимается в зале с гантелями
Занятия с гантелями приносят огромную пользу для здоровья и физической формыИсточник: Freepik

В этом материале собраны гантели, которые помогут организовать полноценные тренировки без необходимости посещать зал. Мы включили в рейтинг как разборные модели с возможностью регулировки веса, так и классические неразборные варианты. При отборе учитывали прочность конструкции, эргономику, материалы, безопасность использования и отзывы покупателей. Ознакомившись с нашим списком, вы сможете подобрать лучшие гантели для дома в 2025 году, которые соответствуют именно вашим целям и условиям занятий.

Рейтинг лучших разборных гантелей для занятий дома

Универсальный вариант для тех, кто хочет тренироваться с разной нагрузкой, но не готов захламлять комнату десятком снарядов. Вес можно настраивать под конкретное упражнение, также они удобны, если в семье тренируются сразу несколько человек. Главное — надежная фиксация, чтобы блины не болтались во время подхода.

1. UNIX Fit 24 кг

Гантель UNIX Fit 24 кг
Гантель UNIX Fit 24 кгИсточник: Unixfit

Гантель с максимальной нагрузкой в 24 килограмма позволяет работать в широком диапазоне — от легкой разминки до серьезной силовой тренировки. Вес меняется не вручную, а поворотом рычага, что особенно удобно при круговых комплексах. Всего предусмотрено 15 ступеней — шаг неравномерный, но это даже плюс: можно подстраивать нагрузку точнее под упражнение. Основание, которое идет в комплекте, решает вопрос хранения и избавляет от необходимости складывать диски в коробку под кроватью.

Судя по отзывам, покупателям нравится простота управления: вес переключается быстро, а рукоятка не скользит, даже если тренироваться без перчаток. Платформа держит конструкцию устойчиво. Отмечают, что блины слегка люфтят — это особенность конструкции, не брак. Бывают случаи, когда диски заедают при установке обратно на подставку, особенно если делать все в спешке. Но в целом большинство пользователей сходятся во мнении: вещь надежная, удобная и не требует много места.

Характеристики

Вес От 2,5 до 24 кг
Регулировка нагрузкиЕсть, 15 уровней
Материал рукояткиОбрезиненная с антискользящим покрытием
ЦветЧерный с красными акцентами

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Быстрая смена веса
  • Компактное хранение
  • Удобный хват
  • Широкий диапазон нагрузок

Минусы:

  • Иногда застревают диски
  • Не подходит для бросков

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2. MB Barbell MB-FdbM-At19

Гантель MB Barbell MB-FdbM-At19
Гантель MB Barbell MB-FdbM-At19Источник: MB BARBELL

Снаряд собран на базе прочного стального грифа с крупной резьбой и широкой обрезиненной ручкой. В комплект входят шесть блинов разного веса, что позволяет варьировать нагрузку от 4 до 19 кг. Благодаря симметричной форме и мягкому покрытию такие утяжелители хорошо подходят для домашних тренировок: не гремят, не скользят и не оставляют вмятин на полу. Гайки-фиксаторы удобные, крупные, закручиваются без усилий. Вес можно изменять вручную, заменяя диски, что немного медленнее, чем в автоматических системах, зато крепче и надежнее.

Пользователи отмечают, что покрытие держится хорошо, а запах уходит через пару дней. Ручка не крутится в ладони, что делает жим или тягу стабильными. Гриф толще, чем у бюджетных аналогов — не всем это нравится, но в целом рука ложится уверенно. Некоторые хотели бы видеть блины весом меньше килограмма, но для базовых упражнений набор достаточно гибкий. Тем, кто занимается регулярно, нравится ощущение прочности и отсутствие люфта между элементами.

Характеристики

Вес От 4 до 19 кг
Регулировка нагрузкиЕсть, смена дисков вручнную
Материал рукояткиСталь с обрезиненным покрытием
ЦветЧерный, разноцветный

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Удобно лежит в руке
  • Покрытие не вредит полу
  • Можно точно подобрать вес
  • Качественная сборка без люфта

Минусы:

  • Запах резины в начале использования
  • Нет блинов ниже 1 кг
  • Вес меняется вручную

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3. Атлант 10 кг

Гантель Атлант 10 кг
Гантель Атлант 10 кгИсточник: Atlant-sport

Разборный спортивный снаряд из хромированной стали рассчитан на вес до 10 кг. Комплектация гибкая — можно регулировать нагрузку за счет сменных блинов весом от 1 до 1,5 кг. Поверхность рукоятки с накаткой, что дает хороший контроль, гантель не скользит даже при длительном подходе. Все элементы поставляются в собранном виде, хранение не требует дополнительного места, можно сложить в коробку и убрать под кровать или в шкаф.

Пользователи отмечают надежность фиксации блинов и прочность материала. Металл плотный, гайки держат уверенно, ничего не люфтит. Механизм смены веса простой, но занимает немного времени, что может раздражать при круговых тренировках. В отзывах часто хвалят внешний вид — покрытие блестящее, аккуратное, без сколов. При этом встречаются замечания о незначительных дефектах на кромках блинов и запахе масла после распаковки.

Характеристики

Вес От 4 до 10 кг
Регулировка нагрузкиЕсть, смена дисков вручнную
Материал рукояткиСталь с накаткой
ЦветСеребристый металл

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Прочный корпус из хромированной стали
  • Уверенный хват благодаря насечке
  • Несколько вариантов комплектации на выбор
  • Устойчивость к коррозии и царапинам
  • Компактная упаковка для хранения

Минусы:

  • Не подходит для быстрых тренировочных кругов
  • Иногда приходит с масляным налетом
  • Встречаются различия в точности веса

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4. Titan Barbell d26

Гантель Titan Barbell d26
Гантель Titan Barbell d26Источник: Ganteli.ru

Один из вариантов для тренировок дома, который не пугает ни весом, ни габаритами. Здесь нет ничего лишнего — 15 кг разбитых на блины по 2,5 и 1,5 кг, плюс гриф с крепежом. Диски покрыты резиной, что позволяет использовать снаряд даже в квартире с кафельным полом. Гайки стандартные, с широкими насечками, которые можно легко закрутить без инструментов. Стальной гриф не скользит в руке, а длины хватает для уверенного хвата. Все детали подходят под диски d26, что открывает простор для комбинаций с другими снарядами.

Пользователи отмечают, что инвентарь выполнен добротно — блины не люфтят, фиксация надежная. Особенно ценят бесшумность при опускании и устойчивость к царапинам. Правда, в некоторых отзывах жалуются на стойкий запах резины, который сохраняется даже спустя пару недель. Бывают случаи, когда упаковка оказывается неидеальной — чего не скажешь про само качество сборки. В остальном снаряд выглядит как разумный компромисс между ценой, возможностями и комфортом использования.

Характеристики

Вес От 2 до 15 кг
Регулировка нагрузкиЕсть, смена дисков вручнную
Материал рукояткиХромированная сталь
ЦветЧерный с металлическими элементами

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Прорезиненные диски защищают напольное покрытие
  • Гриф удобно ложится в ладонь
  • Качественная резьба на гайках
  • Набор легко подстроить под разные уровни подготовки
  • Все элементы совместимы с d26

Минусы:

  • Запах покрытия сохраняется несколько дней
  • Иногда попадаются неаккуратно обработанные края

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5. Lite Weights 3108CD 8 кг

Гантель Lite Weights 3108CD 8 кг
Гантель Lite Weights 3108CD 8 кгИсточник: Wildberries

Гантель весом 8 кг состоит из полого стального грифа с пластиковым покрытием и четырех блинов с цементной начинкой. Поверхность ручки обработана пластиком с рельефной текстурой, чтобы ладонь не скользила даже при длительном подходе. Конструкция компактная, длина всего 39 см — можно убрать под кровать или за шкаф после тренировки. Замки — классические пластиковые гайки, которые фиксируются вручную. Материал корпуса блинов — полиэтилен, значит, если снаряд случайно упадет, урон для пола будет минимальный.

Вес можно менять в пределах одного упражнения: блины на 1,25 и 2,5 кг легко снять и переставить, чтобы не переборщить с нагрузкой. Пластиковое покрытие в сочетании с цементным наполнением делает эту модель особенно тихой, она не звенит, не гремит и не оставляет вмятин. Это вполне рабочий вариант для тех, кто тренируется дома.

Характеристики

Вес От 2,8 до 8 кг
Регулировка нагрузкиЕсть, ступенчатая, смена блинов
Материал рукояткиХромированная сталь с пластиковым покрытием
ЦветЧерный  

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Подходит для новичков и простых тренировок
  • Покрытие не скользит даже при влажной ладони
  • Легкий корпус не повредит пол при падении

Минусы:

  • Пластиковые гайки выглядят хрупко
  • Нет возможности увеличить вес выше 8 кг

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Рейтинг лучших неразборных гантелей для дома

Такой снаряд всегда под рукой, его просто достать и заниматься — без сборки и лишних движений. Хорошо подойдут тем, кто не любит возиться с замками и шайбами. Но стоит учитывать: вес у них фиксированный, поэтому расти по нагрузке получится только с новой покупкой.

1. Profi-Fit Body Solid SDRK27.5

Гантель Profi-Fit Body Solid SDRK27.5
Гантель Profi-Fit Body Solid SDRK27.5Источник: Хелп

Гантель фиксированной массы с шестигранным основанием подходит для изолированной работы — не катится по полу, не гремит, не требует регулировки. Вес внушительный — 27,5 кг, так что упражнение с таким снарядом превращается в полноценную силовую сессию. Рукоятка укороченная, 13 см между дисками, с выраженной накаткой. Она не вращается и дает возможность держать снаряд крепко даже при наклонных жимах или становой тяге одной рукой.

Из отзывов видно, что снаряд нравится по качеству: монолитный корпус, нет люфта, покрытие плотное, не трескается. Пользователи отмечают, что гантель приходит без брака, вес совпадает с заявленным. За счет резинового покрытия не требует коврика и не оставляет следов на плитке или ламинате.

Характеристики

Вес 27,5 кг
Регулировка нагрузкиОтсутствует
Материал рукояткиХромированная сталь с насечкой
ЦветЧерный корпус с металлической ручкой

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Не катится по полу благодаря форме
  • Покрытие снижает шум при контакте с поверхностью
  • Хорошо ложится в руку за счет короткого хвата
  • Не требует сборки и подготовки
  • Надежный вес для серьезной нагрузки

Минусы:

  • Не подходит для новичков без подготовки
  • Стоимость выше бюджетных аналогов

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2. Starfit DB-301PRO

Гантель Starfit DB-301PRO
Гантель Starfit DB-301PROИсточник: Starfit

У этой модели шестигранная форма корпуса и металлическая рукоятка с заметной насечкой по всей длине хвата. Вес 10 кг, что подходит для базовых жимов, выпадов и подъемов на бицепс. За счет резинового покрытия снаряд не катается и не повреждает напольное покрытие — даже если гантель неудачно «приземлится». Размер средний: удобно держать в одной руке, хранить на стеллаже или ставить в вертикальное положение у стены. Основной корпус — монолит из стали, сверху — плотная оболочка.

По отзывам — держится крепко, выглядит дорого, запах у большинства экземпляров есть, но со временем проходит. Особенно отмечают, что форма и балансировка продуманы: гантель не заваливается, как бывает у неудачных литьевых вариантов. Минусы тоже есть: иногда попадаются чересчур смазанные экземпляры, их приходится протирать. Но это надежный вариант, если важна устойчивость, тишина при падении и уверенное положение в руке.

Характеристики

Вес 10 кг
Регулировка нагрузкиОтсутствует
Материал рукояткиХромированная сталь с насечкой
ЦветЧерный с серебристыми элементами

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Не скользит благодаря шершавому хвату
  • Устойчивость на полу за счет формы
  • Покрытие защищает от следов и сколов
  • Подходит для повседневных домашних тренировок
  • Можно ставить вертикально для хранения

Минусы:

  • Запах резины ощущается при распаковке
  • Иногда попадается остаточная смазка

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3. DFC DB001−15

Гантели DFC DB001-15
Гантели DFC DB001-15Источник: DFC

Силовой инвентарь фиксированного веса с шестигранным профилем — это вариант, который часто выбирают для домашних тренировок. Каждая гантель весит 15 килограммов и выполнен из стали, с внешним обрезиненным покрытием. Грани корпуса делают его устойчивым на полу: гантель не скатывается при смене упражнений и не портит покрытие при неосторожной постановке. Ручка с насечками выполнена из стали и не вращается — за счет этого рука не скользит даже в условиях интенсивной нагрузки. Ударопрочная поверхность также уменьшает шум при использовании, что особенно удобно.

Комплект включает две гантели, что позволяет сразу перейти к симметричной работе в парных упражнениях. Конструкция литая, прочная, не требует сборки и не имеет мелких деталей, которые могли бы расшатываться со временем. Производитель заявляет универсальное назначение: от восстановительных упражнений до силового тренинга. Форма и вес особенно удобны для базовых движений — жимов, тяг, приседаний с дополнительной нагрузкой.

Характеристики

Вес 15 кг (за одну единицу), общий вес комплекта — 30 кг
Регулировка нагрузкиОтсутствует
Материал рукояткиСталь с хромированным покрытием и насечками
ЦветЧерный  

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Прорезиненная поверхность защищает пол от повреждений
  • Шестигранная форма обеспечивает устойчивость
  • Нескользящая ручка дает надежный захват
  • Готовая пара для равномерной нагрузки на обе руки
  • Тихое использование за счет резинового покрытия

Минусы:

  • Крупный габарит может не подойти для тренировок с узким хватом
  • Требует достаточно места для хранения двух штук

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4. Gravity

Гантели Gravity
Гантели GravityИсточник: Discoverfitness

Гантели ориентированы на легкие тренировки дома, особенно для начинающих. Виниловое покрытие обеспечивает приятный захват и не скользит в ладонях даже при длительных занятиях. Вес одной единицы всего 1 кг, поэтому такие гантели подойдут для утренней зарядки, пилатеса или упражнений при реабилитации после травм. Компактные размеры позволяют использовать их даже в ограниченном пространстве, а благодаря цветовой маркировке нужный вес легко найти среди других аксессуаров.

Многие покупатели довольны удобной формой, которая не давит в ладони и не оставляет следов. Пользователи отмечают устойчивость и мягкое покрытие — не царапает пол и легко моется. Некоторые жалуются на разницу в наполнении между двумя гантелями в комплекте, но такие случаи скорее исключение. Приятный внешний вид и доступная цена делают эти снаряды особенно популярными для домашнего использования.

Характеристики

Вес 1 кг (за одну единицу), общий вес комплекта — 2 кг
Регулировка нагрузкиОтсутствует
Материал рукояткиВинил
ЦветРозовый

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Поверхность не царапает пол
  • Подходят для тренировок дома и в дороге
  • Приятные на ощупь
  • Не скользят при занятиях
  • Подходят для любого уровня подготовки

Минусы:

  • Не подходят для силовой нагрузки
  • Иногда встречается разный вес в паре
  • Внутри чувствуется перемещение наполнителя

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5. Demix

Гантели Demix
Гантели DemixИсточник: Demix

Формат для занятий с умеренной нагрузкой: компактная пара весом по 1,5 кг ориентирована на аэробику, суставную гимнастику, кардиотренировки и проработку мышц плечевого пояса. Основная особенность — мягкое внешнее покрытие, которое не скользит и не натирает ладонь даже при интенсивной работе. Встроенные застежки на липучке фиксируют снаряд на запястье, что позволяет использовать его в динамике — например, при ходьбе, прыжках или во время танцевальных программ. Внутри — металлическая основа, снаружи — неопрен и пластик. Общий вес комплекта — 3 кг.

Судя по отзывам, пользователи ценят, что утяжелители не болтаются на руке и не царапают кожу. У многих они пошли в ход не только на тренировках, но и в быту — для утренней зарядки, занятий на полу и даже прогулок. Те, кто брал комплект в подарок пожилым родственникам, отмечают его легкость в использовании. Из минусов упоминают расхождение с фото: фиксаторы на некоторых партиях крепятся иначе, чем ожидается. В остальном — типичный рабочий вариант для легкой нагрузки без претензий на профессиональный спорт.

Характеристики

Вес 1,5 кг (за одну единицу), общий вес комплекта — 3 кг
Регулировка нагрузкиОтсутствует
Материал рукояткиМеталлическая основа с неопреновой оболочкой и пластиковыми элементами
ЦветЧерный с зеленым, розовым или горчичным акцентом

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Надежная фиксация на запястье
  • Комфортный хват с мягким покрытием
  • Подходят для кардионагрузки и гимнастики
  • Не скользят в руке даже без перчаток
  • Можно использовать в движении

Минусы:

  • Не рассчитаны на силовую нагрузку
  • Крепления могут отличаться от фото
  • Не подходят для упражнений с резким усилием

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Как выбрать качественные гантели для мужчин и женщин

Некоторые модели удобно держать в руке, но быстро царапаются. Другие — прочные, но скользят без перчаток. Чтобы не ошибиться, стоит заранее понять, для чего именно берете снаряд — на силовую, кардио или просто разминку перед экраном.

Упражнения для супертренировки дома. Доступно даже тем, кто никогда не был в спортзале

1. Цель тренировок

Перед покупкой стоит решить, зачем именно вам гантели.

  • Для силовых упражнений понадобятся снаряды с большим весом и прочной рукояткой, которые выдерживают серьезную нагрузку.
  • Для кардиотренировок и ЛФК, наоборот, подойдут легкие варианты с мягким покрытием, которые не мешают двигаться и не нагружают суставы.

Универсальных решений здесь нет: то, что подойдет мужчине для жима, вряд ли будет удобно женщине на занятии по аэробике. Если вы покупаете один комплект на двоих, лучше выбирать регулируемые по весу модели.

Гантели для разминки и растяжки могут весить 0,5—2 кг, но если вы хотите прогрессировать, без набора утяжелителей с разной массой не обойтись. Многие начинающие совершают ошибку, когда берут снаряды «на вырост». В итоге тренировки откладываются, а инвентарь просто лежит под кроватью. Лучше начать с легкого веса, особенно если речь идет о домашнем использовании и упражнениях без тренера.

2. Материал покрытия

Пластиковые и неопреновые гантели — хороший выбор для занятий дома: они мягче металла, не повреждают пол и не гремят при случайных падениях. К тому же такие оболочки лучше подходят для влажных ладоней — поверхность не скользит даже без перчаток. Однако у неопрена есть свои нюансы: при активном использовании он со временем теряет форму, а дешевые модели могут иметь выраженный запах, который выветривается не сразу.

Если вы планируете силовые тренировки на массу, то металлический корпус с хромированным покрытием будет надежнее. Такие модели чаще встречаются в залах и служат дольше, но дома их лучше использовать с ковриком.

3. Форма

Гантели бывают круглыми, шестигранными и даже восьмигранными. Классическая цилиндрическая форма удобна в руке, но имеет один минус — они катятся по полу. В домашних условиях это может раздражать или привести к повреждению мебели. Поэтому лучше брать шестигранные или модели с утяжеленным краем.

Форма влияет не только на устойчивость. У некоторых моделей гриф шире обычного, из-за чего их сложно удерживать при небольшом размере ладони. А есть и обратные случаи: слишком тонкая ручка быстро вызывает усталость в пальцах. Поэтому если нет возможности «примерить» снаряд до покупки, стоит внимательно изучить отзывы и фото от других пользователей.

4. Тип регулировки веса

Разборные гантели хороши тем, что позволяют адаптировать нагрузку под разные упражнения. Но у этой универсальности есть цена: время на замену блинов и потенциальный люфт при недостаточной фиксации. Такие модели подходят тем, кто тренируется регулярно и хочет сэкономить место. Для начинающих и тех, кто не любит возиться с резьбой, разумнее взять пару фиксированных по весу утяжелителей.

Некоторые производители предлагают системы с автоматической регулировкой веса — это удобно, если вы выполняете круговые или интервальные тренировки. Но такие конструкции стоят дороже и требуют бережного обращения. Если устройство не защелкивается плотно, риск падения блинов возрастает. Поэтому важно проверять, как именно фиксируются элементы и насколько надежно они держатся в процессе работы.

5. Удобство хвата и балансировка

Гладкий металл красиво выглядит, но скользит, особенно если ладони потеют. Лучше выбирать модели с насечкой или резиновым покрытием, которые позволяют держать снаряд уверенно даже без дополнительной экипировки. При этом насечка должна быть не слишком грубой: иначе при длительном контакте возможны мозоли. На некоторых неопреновых вариантах хватает даже минимальной текстуры — важен не сам материал, а продуманность его исполнения.

Балансировка также имеет значение. Некачественные гантели могут «переваливаться» в одну сторону, что особенно критично при жимах и подъемах на бицепс. Центр тяжести должен быть расположен ближе к середине, иначе вы будете не только уставать быстрее, но и рискуете получить микротравмы из-за неравномерной нагрузки.

Лучшие приложения для тренировок дома или в тренажерном зале

Комментарий фитнес-тренера

Специально для Спорт Mail фитнес-тренер Карина Фадеева, которая более 7 лет занимается персональными программами и знает, какие снаряды действительно удобны для дома, поделилась практическими советами:

"Гантели — это инструмент, с которым вы взаимодействуете в движении. Если снаряд неудобный по размеру или громоздкий, заниматься с ним долго не получится. Для домашних условий особенно важно учитывать компактность, чтобы не задевать колени или корпус, когда выполняете выпады или скручивания. Стоит обращать внимание не только на массу, но и на длину ручки, форму корпуса, и то, как снаряд ведет себя в динамике.

Важно сразу продумать, где будете хранить снаряды. Легкие модели удобно убирать в ящик или под кровать после тренировки, а для более тяжелых гантелей лучше сразу выделить постоянное место — так их проще использовать регулярно и не тратить время на подготовку.

Я рекомендую, даже если вы покупаете онлайн, обязательно читать комментарии других покупателей, особенно тех, кто использует такие же модели на регулярной основе. Иногда все выглядит надежно и качественно на фото, а в реальности — ручка кривая, фиксаторы болтаются или материал слишком мягкий. Если что-то вызывает дискомфорт, то вряд ли будете заниматься регулярно, потому что мотивация падает, а деньги уже потрачены. Лучше немного потратить времени на выбор, чем потом полностью забросить тренировки из-за неудачной покупки".

Обзор лучших гантелей для дома

Выбрали модели, которые подойдут для разных целей — от легкой зарядки до полноценного силового тренинга. Специально для вас мы собрали таблицы с краткими характеристиками, чтобы сравнить все важное.

Разборные гантели

UNIX Fit 24 кг
Быстрая смена веса с поворотным механизмом, 15 уровней нагрузки, база для хранения
MB Barbell MB-FdbM-At19
Классическая резьбовая сборка, прочный гриф, подходит для базовых силовых упражнений
Атлант 10 кг
Компактный набор с хромированным корпусом, надежная фиксация, удобен в хранении
Titan Barbell d26
Резиновые блины, удобный хват, совместимость с другим инвентарем того же диаметра
Lite Weights 3108CD 8 кг
Пластиковый корпус с цементной начинкой, тихий и безопасный для пола вариант

Неразборные гантели

Profi-Fit Body Solid SDRK27.5
Внушительный вес, шестигранная форма, надежный хват для изолированных упражнений
Starfit DB-301PRO
Компактная гантель на 10 кг с резиновым корпусом, удобно держать и хранить
DFC DB001-15
Пара гантелей по 15 кг, обрезиненный корпус, литая конструкция для тихих тренировок
Gravity
Виниловая оболочка, ориентирована на начинающих и занятия ЛФК
Demix
Мягкие утяжелители для аэробики и кардио. Фиксируются на запястье, удобны в движении