Топ-10 лучших гантелей для дома в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

В этом материале собраны гантели, которые помогут организовать полноценные тренировки без необходимости посещать зал. Мы включили в рейтинг как разборные модели с возможностью регулировки веса, так и классические неразборные варианты. При отборе учитывали прочность конструкции, эргономику, материалы, безопасность использования и отзывы покупателей. Ознакомившись с нашим списком, вы сможете подобрать лучшие гантели для дома в 2025 году, которые соответствуют именно вашим целям и условиям занятий.
Рейтинг лучших разборных гантелей для занятий дома
Универсальный вариант для тех, кто хочет тренироваться с разной нагрузкой, но не готов захламлять комнату десятком снарядов. Вес можно настраивать под конкретное упражнение, также они удобны, если в семье тренируются сразу несколько человек. Главное — надежная фиксация, чтобы блины не болтались во время подхода.
1. UNIX Fit 24 кг
Гантель с максимальной нагрузкой в 24 килограмма позволяет работать в широком диапазоне — от легкой разминки до серьезной силовой тренировки. Вес меняется не вручную, а поворотом рычага, что особенно удобно при круговых комплексах. Всего предусмотрено 15 ступеней — шаг неравномерный, но это даже плюс: можно подстраивать нагрузку точнее под упражнение. Основание, которое идет в комплекте, решает вопрос хранения и избавляет от необходимости складывать диски в коробку под кроватью.
Судя по отзывам, покупателям нравится простота управления: вес переключается быстро, а рукоятка не скользит, даже если тренироваться без перчаток. Платформа держит конструкцию устойчиво. Отмечают, что блины слегка люфтят — это особенность конструкции, не брак. Бывают случаи, когда диски заедают при установке обратно на подставку, особенно если делать все в спешке. Но в целом большинство пользователей сходятся во мнении: вещь надежная, удобная и не требует много места.
Характеристики
|Вес
|От 2,5 до 24 кг
|Регулировка нагрузки
|Есть, 15 уровней
|Материал рукоятки
|Обрезиненная с антискользящим покрытием
|Цвет
|Черный с красными акцентами
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Быстрая смена веса
- Компактное хранение
- Удобный хват
- Широкий диапазон нагрузок
Минусы:
- Иногда застревают диски
- Не подходит для бросков
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2. MB Barbell MB-FdbM-At19
Снаряд собран на базе прочного стального грифа с крупной резьбой и широкой обрезиненной ручкой. В комплект входят шесть блинов разного веса, что позволяет варьировать нагрузку от 4 до 19 кг. Благодаря симметричной форме и мягкому покрытию такие утяжелители хорошо подходят для домашних тренировок: не гремят, не скользят и не оставляют вмятин на полу. Гайки-фиксаторы удобные, крупные, закручиваются без усилий. Вес можно изменять вручную, заменяя диски, что немного медленнее, чем в автоматических системах, зато крепче и надежнее.
Пользователи отмечают, что покрытие держится хорошо, а запах уходит через пару дней. Ручка не крутится в ладони, что делает жим или тягу стабильными. Гриф толще, чем у бюджетных аналогов — не всем это нравится, но в целом рука ложится уверенно. Некоторые хотели бы видеть блины весом меньше килограмма, но для базовых упражнений набор достаточно гибкий. Тем, кто занимается регулярно, нравится ощущение прочности и отсутствие люфта между элементами.
Характеристики
|Вес
|От 4 до 19 кг
|Регулировка нагрузки
|Есть, смена дисков вручнную
|Материал рукоятки
|Сталь с обрезиненным покрытием
|Цвет
|Черный, разноцветный
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Удобно лежит в руке
- Покрытие не вредит полу
- Можно точно подобрать вес
- Качественная сборка без люфта
Минусы:
- Запах резины в начале использования
- Нет блинов ниже 1 кг
- Вес меняется вручную
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3. Атлант 10 кг
Разборный спортивный снаряд из хромированной стали рассчитан на вес до 10 кг. Комплектация гибкая — можно регулировать нагрузку за счет сменных блинов весом от 1 до 1,5 кг. Поверхность рукоятки с накаткой, что дает хороший контроль, гантель не скользит даже при длительном подходе. Все элементы поставляются в собранном виде, хранение не требует дополнительного места, можно сложить в коробку и убрать под кровать или в шкаф.
Пользователи отмечают надежность фиксации блинов и прочность материала. Металл плотный, гайки держат уверенно, ничего не люфтит. Механизм смены веса простой, но занимает немного времени, что может раздражать при круговых тренировках. В отзывах часто хвалят внешний вид — покрытие блестящее, аккуратное, без сколов. При этом встречаются замечания о незначительных дефектах на кромках блинов и запахе масла после распаковки.
Характеристики
|Вес
|От 4 до 10 кг
|Регулировка нагрузки
|Есть, смена дисков вручнную
|Материал рукоятки
|Сталь с накаткой
|Цвет
|Серебристый металл
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Прочный корпус из хромированной стали
- Уверенный хват благодаря насечке
- Несколько вариантов комплектации на выбор
- Устойчивость к коррозии и царапинам
- Компактная упаковка для хранения
Минусы:
- Не подходит для быстрых тренировочных кругов
- Иногда приходит с масляным налетом
- Встречаются различия в точности веса
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4. Titan Barbell d26
Один из вариантов для тренировок дома, который не пугает ни весом, ни габаритами. Здесь нет ничего лишнего — 15 кг разбитых на блины по 2,5 и 1,5 кг, плюс гриф с крепежом. Диски покрыты резиной, что позволяет использовать снаряд даже в квартире с кафельным полом. Гайки стандартные, с широкими насечками, которые можно легко закрутить без инструментов. Стальной гриф не скользит в руке, а длины хватает для уверенного хвата. Все детали подходят под диски d26, что открывает простор для комбинаций с другими снарядами.
Пользователи отмечают, что инвентарь выполнен добротно — блины не люфтят, фиксация надежная. Особенно ценят бесшумность при опускании и устойчивость к царапинам. Правда, в некоторых отзывах жалуются на стойкий запах резины, который сохраняется даже спустя пару недель. Бывают случаи, когда упаковка оказывается неидеальной — чего не скажешь про само качество сборки. В остальном снаряд выглядит как разумный компромисс между ценой, возможностями и комфортом использования.
Характеристики
|Вес
|От 2 до 15 кг
|Регулировка нагрузки
|Есть, смена дисков вручнную
|Материал рукоятки
|Хромированная сталь
|Цвет
|Черный с металлическими элементами
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Прорезиненные диски защищают напольное покрытие
- Гриф удобно ложится в ладонь
- Качественная резьба на гайках
- Набор легко подстроить под разные уровни подготовки
- Все элементы совместимы с d26
Минусы:
- Запах покрытия сохраняется несколько дней
- Иногда попадаются неаккуратно обработанные края
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5. Lite Weights 3108CD 8 кг
Гантель весом 8 кг состоит из полого стального грифа с пластиковым покрытием и четырех блинов с цементной начинкой. Поверхность ручки обработана пластиком с рельефной текстурой, чтобы ладонь не скользила даже при длительном подходе. Конструкция компактная, длина всего 39 см — можно убрать под кровать или за шкаф после тренировки. Замки — классические пластиковые гайки, которые фиксируются вручную. Материал корпуса блинов — полиэтилен, значит, если снаряд случайно упадет, урон для пола будет минимальный.
Вес можно менять в пределах одного упражнения: блины на 1,25 и 2,5 кг легко снять и переставить, чтобы не переборщить с нагрузкой. Пластиковое покрытие в сочетании с цементным наполнением делает эту модель особенно тихой, она не звенит, не гремит и не оставляет вмятин. Это вполне рабочий вариант для тех, кто тренируется дома.
Характеристики
|Вес
|От 2,8 до 8 кг
|Регулировка нагрузки
|Есть, ступенчатая, смена блинов
|Материал рукоятки
|Хромированная сталь с пластиковым покрытием
|Цвет
|Черный
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Подходит для новичков и простых тренировок
- Покрытие не скользит даже при влажной ладони
- Легкий корпус не повредит пол при падении
Минусы:
- Пластиковые гайки выглядят хрупко
- Нет возможности увеличить вес выше 8 кг
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Рейтинг лучших неразборных гантелей для дома
Такой снаряд всегда под рукой, его просто достать и заниматься — без сборки и лишних движений. Хорошо подойдут тем, кто не любит возиться с замками и шайбами. Но стоит учитывать: вес у них фиксированный, поэтому расти по нагрузке получится только с новой покупкой.
1. Profi-Fit Body Solid SDRK27.5
Гантель фиксированной массы с шестигранным основанием подходит для изолированной работы — не катится по полу, не гремит, не требует регулировки. Вес внушительный — 27,5 кг, так что упражнение с таким снарядом превращается в полноценную силовую сессию. Рукоятка укороченная, 13 см между дисками, с выраженной накаткой. Она не вращается и дает возможность держать снаряд крепко даже при наклонных жимах или становой тяге одной рукой.
Из отзывов видно, что снаряд нравится по качеству: монолитный корпус, нет люфта, покрытие плотное, не трескается. Пользователи отмечают, что гантель приходит без брака, вес совпадает с заявленным. За счет резинового покрытия не требует коврика и не оставляет следов на плитке или ламинате.
Характеристики
|Вес
|27,5 кг
|Регулировка нагрузки
|Отсутствует
|Материал рукоятки
|Хромированная сталь с насечкой
|Цвет
|Черный корпус с металлической ручкой
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Не катится по полу благодаря форме
- Покрытие снижает шум при контакте с поверхностью
- Хорошо ложится в руку за счет короткого хвата
- Не требует сборки и подготовки
- Надежный вес для серьезной нагрузки
Минусы:
- Не подходит для новичков без подготовки
- Стоимость выше бюджетных аналогов
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2. Starfit DB-301PRO
У этой модели шестигранная форма корпуса и металлическая рукоятка с заметной насечкой по всей длине хвата. Вес 10 кг, что подходит для базовых жимов, выпадов и подъемов на бицепс. За счет резинового покрытия снаряд не катается и не повреждает напольное покрытие — даже если гантель неудачно «приземлится». Размер средний: удобно держать в одной руке, хранить на стеллаже или ставить в вертикальное положение у стены. Основной корпус — монолит из стали, сверху — плотная оболочка.
По отзывам — держится крепко, выглядит дорого, запах у большинства экземпляров есть, но со временем проходит. Особенно отмечают, что форма и балансировка продуманы: гантель не заваливается, как бывает у неудачных литьевых вариантов. Минусы тоже есть: иногда попадаются чересчур смазанные экземпляры, их приходится протирать. Но это надежный вариант, если важна устойчивость, тишина при падении и уверенное положение в руке.
Характеристики
|Вес
|10 кг
|Регулировка нагрузки
|Отсутствует
|Материал рукоятки
|Хромированная сталь с насечкой
|Цвет
|Черный с серебристыми элементами
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Не скользит благодаря шершавому хвату
- Устойчивость на полу за счет формы
- Покрытие защищает от следов и сколов
- Подходит для повседневных домашних тренировок
- Можно ставить вертикально для хранения
Минусы:
- Запах резины ощущается при распаковке
- Иногда попадается остаточная смазка
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3. DFC DB001−15
Силовой инвентарь фиксированного веса с шестигранным профилем — это вариант, который часто выбирают для домашних тренировок. Каждая гантель весит 15 килограммов и выполнен из стали, с внешним обрезиненным покрытием. Грани корпуса делают его устойчивым на полу: гантель не скатывается при смене упражнений и не портит покрытие при неосторожной постановке. Ручка с насечками выполнена из стали и не вращается — за счет этого рука не скользит даже в условиях интенсивной нагрузки. Ударопрочная поверхность также уменьшает шум при использовании, что особенно удобно.
Комплект включает две гантели, что позволяет сразу перейти к симметричной работе в парных упражнениях. Конструкция литая, прочная, не требует сборки и не имеет мелких деталей, которые могли бы расшатываться со временем. Производитель заявляет универсальное назначение: от восстановительных упражнений до силового тренинга. Форма и вес особенно удобны для базовых движений — жимов, тяг, приседаний с дополнительной нагрузкой.
Характеристики
|Вес
|15 кг (за одну единицу), общий вес комплекта — 30 кг
|Регулировка нагрузки
|Отсутствует
|Материал рукоятки
|Сталь с хромированным покрытием и насечками
|Цвет
|Черный
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Прорезиненная поверхность защищает пол от повреждений
- Шестигранная форма обеспечивает устойчивость
- Нескользящая ручка дает надежный захват
- Готовая пара для равномерной нагрузки на обе руки
- Тихое использование за счет резинового покрытия
Минусы:
- Крупный габарит может не подойти для тренировок с узким хватом
- Требует достаточно места для хранения двух штук
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4. Gravity
Гантели ориентированы на легкие тренировки дома, особенно для начинающих. Виниловое покрытие обеспечивает приятный захват и не скользит в ладонях даже при длительных занятиях. Вес одной единицы всего 1 кг, поэтому такие гантели подойдут для утренней зарядки, пилатеса или упражнений при реабилитации после травм. Компактные размеры позволяют использовать их даже в ограниченном пространстве, а благодаря цветовой маркировке нужный вес легко найти среди других аксессуаров.
Многие покупатели довольны удобной формой, которая не давит в ладони и не оставляет следов. Пользователи отмечают устойчивость и мягкое покрытие — не царапает пол и легко моется. Некоторые жалуются на разницу в наполнении между двумя гантелями в комплекте, но такие случаи скорее исключение. Приятный внешний вид и доступная цена делают эти снаряды особенно популярными для домашнего использования.
Характеристики
|Вес
|1 кг (за одну единицу), общий вес комплекта — 2 кг
|Регулировка нагрузки
|Отсутствует
|Материал рукоятки
|Винил
|Цвет
|Розовый
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Поверхность не царапает пол
- Подходят для тренировок дома и в дороге
- Приятные на ощупь
- Не скользят при занятиях
- Подходят для любого уровня подготовки
Минусы:
- Не подходят для силовой нагрузки
- Иногда встречается разный вес в паре
- Внутри чувствуется перемещение наполнителя
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5. Demix
Формат для занятий с умеренной нагрузкой: компактная пара весом по 1,5 кг ориентирована на аэробику, суставную гимнастику, кардиотренировки и проработку мышц плечевого пояса. Основная особенность — мягкое внешнее покрытие, которое не скользит и не натирает ладонь даже при интенсивной работе. Встроенные застежки на липучке фиксируют снаряд на запястье, что позволяет использовать его в динамике — например, при ходьбе, прыжках или во время танцевальных программ. Внутри — металлическая основа, снаружи — неопрен и пластик. Общий вес комплекта — 3 кг.
Судя по отзывам, пользователи ценят, что утяжелители не болтаются на руке и не царапают кожу. У многих они пошли в ход не только на тренировках, но и в быту — для утренней зарядки, занятий на полу и даже прогулок. Те, кто брал комплект в подарок пожилым родственникам, отмечают его легкость в использовании. Из минусов упоминают расхождение с фото: фиксаторы на некоторых партиях крепятся иначе, чем ожидается. В остальном — типичный рабочий вариант для легкой нагрузки без претензий на профессиональный спорт.
Характеристики
|Вес
|1,5 кг (за одну единицу), общий вес комплекта — 3 кг
|Регулировка нагрузки
|Отсутствует
|Материал рукоятки
|Металлическая основа с неопреновой оболочкой и пластиковыми элементами
|Цвет
|Черный с зеленым, розовым или горчичным акцентом
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Надежная фиксация на запястье
- Комфортный хват с мягким покрытием
- Подходят для кардионагрузки и гимнастики
- Не скользят в руке даже без перчаток
- Можно использовать в движении
Минусы:
- Не рассчитаны на силовую нагрузку
- Крепления могут отличаться от фото
- Не подходят для упражнений с резким усилием
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Как выбрать качественные гантели для мужчин и женщин
Некоторые модели удобно держать в руке, но быстро царапаются. Другие — прочные, но скользят без перчаток. Чтобы не ошибиться, стоит заранее понять, для чего именно берете снаряд — на силовую, кардио или просто разминку перед экраном.
1. Цель тренировок
Перед покупкой стоит решить, зачем именно вам гантели.
- Для силовых упражнений понадобятся снаряды с большим весом и прочной рукояткой, которые выдерживают серьезную нагрузку.
- Для кардиотренировок и ЛФК, наоборот, подойдут легкие варианты с мягким покрытием, которые не мешают двигаться и не нагружают суставы.
Универсальных решений здесь нет: то, что подойдет мужчине для жима, вряд ли будет удобно женщине на занятии по аэробике. Если вы покупаете один комплект на двоих, лучше выбирать регулируемые по весу модели.
Гантели для разминки и растяжки могут весить 0,5—2 кг, но если вы хотите прогрессировать, без набора утяжелителей с разной массой не обойтись. Многие начинающие совершают ошибку, когда берут снаряды «на вырост». В итоге тренировки откладываются, а инвентарь просто лежит под кроватью. Лучше начать с легкого веса, особенно если речь идет о домашнем использовании и упражнениях без тренера.
2. Материал покрытия
Пластиковые и неопреновые гантели — хороший выбор для занятий дома: они мягче металла, не повреждают пол и не гремят при случайных падениях. К тому же такие оболочки лучше подходят для влажных ладоней — поверхность не скользит даже без перчаток. Однако у неопрена есть свои нюансы: при активном использовании он со временем теряет форму, а дешевые модели могут иметь выраженный запах, который выветривается не сразу.
Если вы планируете силовые тренировки на массу, то металлический корпус с хромированным покрытием будет надежнее. Такие модели чаще встречаются в залах и служат дольше, но дома их лучше использовать с ковриком.
3. Форма
Гантели бывают круглыми, шестигранными и даже восьмигранными. Классическая цилиндрическая форма удобна в руке, но имеет один минус — они катятся по полу. В домашних условиях это может раздражать или привести к повреждению мебели. Поэтому лучше брать шестигранные или модели с утяжеленным краем.
Форма влияет не только на устойчивость. У некоторых моделей гриф шире обычного, из-за чего их сложно удерживать при небольшом размере ладони. А есть и обратные случаи: слишком тонкая ручка быстро вызывает усталость в пальцах. Поэтому если нет возможности «примерить» снаряд до покупки, стоит внимательно изучить отзывы и фото от других пользователей.
4. Тип регулировки веса
Разборные гантели хороши тем, что позволяют адаптировать нагрузку под разные упражнения. Но у этой универсальности есть цена: время на замену блинов и потенциальный люфт при недостаточной фиксации. Такие модели подходят тем, кто тренируется регулярно и хочет сэкономить место. Для начинающих и тех, кто не любит возиться с резьбой, разумнее взять пару фиксированных по весу утяжелителей.
Некоторые производители предлагают системы с автоматической регулировкой веса — это удобно, если вы выполняете круговые или интервальные тренировки. Но такие конструкции стоят дороже и требуют бережного обращения. Если устройство не защелкивается плотно, риск падения блинов возрастает. Поэтому важно проверять, как именно фиксируются элементы и насколько надежно они держатся в процессе работы.
5. Удобство хвата и балансировка
Гладкий металл красиво выглядит, но скользит, особенно если ладони потеют. Лучше выбирать модели с насечкой или резиновым покрытием, которые позволяют держать снаряд уверенно даже без дополнительной экипировки. При этом насечка должна быть не слишком грубой: иначе при длительном контакте возможны мозоли. На некоторых неопреновых вариантах хватает даже минимальной текстуры — важен не сам материал, а продуманность его исполнения.
Балансировка также имеет значение. Некачественные гантели могут «переваливаться» в одну сторону, что особенно критично при жимах и подъемах на бицепс. Центр тяжести должен быть расположен ближе к середине, иначе вы будете не только уставать быстрее, но и рискуете получить микротравмы из-за неравномерной нагрузки.
Комментарий фитнес-тренера
Специально для Спорт Mail фитнес-тренер Карина Фадеева, которая более 7 лет занимается персональными программами и знает, какие снаряды действительно удобны для дома, поделилась практическими советами:
"Гантели — это инструмент, с которым вы взаимодействуете в движении. Если снаряд неудобный по размеру или громоздкий, заниматься с ним долго не получится. Для домашних условий особенно важно учитывать компактность, чтобы не задевать колени или корпус, когда выполняете выпады или скручивания. Стоит обращать внимание не только на массу, но и на длину ручки, форму корпуса, и то, как снаряд ведет себя в динамике.
Важно сразу продумать, где будете хранить снаряды. Легкие модели удобно убирать в ящик или под кровать после тренировки, а для более тяжелых гантелей лучше сразу выделить постоянное место — так их проще использовать регулярно и не тратить время на подготовку.
Я рекомендую, даже если вы покупаете онлайн, обязательно читать комментарии других покупателей, особенно тех, кто использует такие же модели на регулярной основе. Иногда все выглядит надежно и качественно на фото, а в реальности — ручка кривая, фиксаторы болтаются или материал слишком мягкий. Если что-то вызывает дискомфорт, то вряд ли будете заниматься регулярно, потому что мотивация падает, а деньги уже потрачены. Лучше немного потратить времени на выбор, чем потом полностью забросить тренировки из-за неудачной покупки".
Обзор лучших гантелей для дома
Выбрали модели, которые подойдут для разных целей — от легкой зарядки до полноценного силового тренинга. Специально для вас мы собрали таблицы с краткими характеристиками, чтобы сравнить все важное.
Разборные гантели
|UNIX Fit 24 кг
|Быстрая смена веса с поворотным механизмом, 15 уровней нагрузки, база для хранения
|MB Barbell MB-FdbM-At19
|Классическая резьбовая сборка, прочный гриф, подходит для базовых силовых упражнений
|Атлант 10 кг
|Компактный набор с хромированным корпусом, надежная фиксация, удобен в хранении
|Titan Barbell d26
|Резиновые блины, удобный хват, совместимость с другим инвентарем того же диаметра
|Lite Weights 3108CD 8 кг
|Пластиковый корпус с цементной начинкой, тихий и безопасный для пола вариант
Неразборные гантели
|Profi-Fit Body Solid SDRK27.5
|Внушительный вес, шестигранная форма, надежный хват для изолированных упражнений
|Starfit DB-301PRO
|Компактная гантель на 10 кг с резиновым корпусом, удобно держать и хранить
|DFC DB001-15
|Пара гантелей по 15 кг, обрезиненный корпус, литая конструкция для тихих тренировок
|Gravity
|Виниловая оболочка, ориентирована на начинающих и занятия ЛФК
|Demix
|Мягкие утяжелители для аэробики и кардио. Фиксируются на запястье, удобны в движении