Как Эмма Уотсон сохраняет фигуру без спортзала и диет

Одно из главных отличий Эммы от коллег — щадящее отношение к своему телу. Пробежки по стадиону или часовые занятия на тренажерах для нее не в приоритете. Уотсон больше доверяет естественным видам активности: йоге, растяжке, прогулкам. Например, она с удовольствием выходит на длинные пешие маршруты по паркам Лондона. И утверждает, что именно такие «прогулки без спешки» помогают ей держать мышцы в тонусе без стресса.