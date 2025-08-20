Ярко, дерзко, громко: 5 спортсменок с эпатажным стилем

Провокация в спорте — это не просто игра на публику, а продуманная стратегия для создания узнаваемого образа. Для некоторых победа не только в счете, но и в том, как о них говорят и копируют их стиль. Они могут вывести из себя соперника, шокировать зрителей вызывающим поведением и фотоснимками. Рассказываем о спортсменках, которые сделали эпатаж частью своей профессиональной жизни.