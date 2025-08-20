Ярко, дерзко, громко: 5 спортсменок с эпатажным стилем

Провокация в спорте — это не просто игра на публику, а продуманная стратегия для создания узнаваемого образа. Для некоторых победа не только в счете, но и в том, как о них говорят и копируют их стиль. Они могут вывести из себя соперника, шокировать зрителей вызывающим поведением и фотоснимками. Рассказываем о спортсменках, которые сделали эпатаж частью своей профессиональной жизни.
Александра Трусова — образ «бунтарки» и игры с внешностью
Фигурное катание долго ассоциировалось с образами сказочных принцесс. Александра Трусова не только разбила этот стереотип, но и удачно играет на его контрасте. Один раз она выходит на каток в нежном женственном образе, а в другой раз — в дерзком и игривом. Ярко-красные волосы, массивные цепи на шее, кожаные куртки разбивают привычный образ «паиньки» на коньках.
Трусова умело использует стиль как часть своей спортивной карьеры. Она появляется в глянце в дерзких нарядах, то публикует в соцсетях кадры с неожиданными перевоплощениями. За каждой сменой имиджа следят сотни тысяч фанатов, которые обсуждают, оставляют комментарии и повышают популярность фигуристки.
Серена Уильямс — латекс, сетка и манифесты на корте
В теннисе всегда были строгие правила — белый дресс-код на Уимблдоне и сдержанная элегантность в светской жизни. Но Серена Уильямс смело переписывает устоявшиеся правила и выходит на публику в неожиданных образах.
Латексные костюмы, сетчатые вставки, яркие платья и комбинезоны с открытой спиной — ее выходы на корт превращаются в настоящие модные шоу. Но такой имидж помогает ей не только считаться одной из самых модных теннисисток, но и привлекать внимание к глобальным проблемам и показывать свое уважение.
Например, в 2020 году на финал женского одиночного разряда ASB Уильямс надела сшитое на заказ бордовое платье Nike. Позже она пожертвовала его, чтобы собрать средства для пострадавших от лесных пожаров в Австралии. В тот же год она на пятый день Открытого чемпионата Австралии по теннису надела платье с разноцветным узором и дополнила его маникюром в стиле коалы в знак уважения к принимающей стороне.
Камила Смогулецкая — дерзкие фото и неформальные образы
Камила Смогулецкая, известная публике под псевдонимом Zusje, — редкий пример того, как можно совместить жесткость октагона с театральностью. На ринге она дерется так же эффектно, как и позирует перед камерой: латекс, кроп-топы, мини-платья и яркий макияж соседствуют с рассеченными бровями, синяками и шрамами.
Zusje не боится демонстрировать слабость и силу одновременно: после боя, в котором получила серьезную травму глаза, она публиковала фото и видео восстановления, превращая их в рассказ о своей стойкости.
Ее аккаунты в соцсетях — это смесь фитнеса, гламура и провокаций. Камила, имеющая русские корни, часто посещает Россию и снимает хайповые клипы с отсылками к русской культуре. Ее можно увидеть в стереотипных образах — в объемной шубе с платком на фоне Кремля.
Анджел Риз — фотосессии с раздвоением образа и острые формулировки
Анджел Риз — одна из самых заметных фигур женского баскетбола, и не только благодаря игре, но и провокационным нарядам и поведению. В 2023 году нецензурный жест во время финальной игры, за которой наблюдали рекордные 9,9 миллиона зрителей, принес ей вирусную популярность.
Высокие кожаные ботфорты, обтягивающие платья, сияющие тотал-луки и аксессуары, которые можно назвать избыточными. Риз посещает модные показы мировых брендов, Met Gala, церемонии вручения премии Footwear News Achievement Awards, где она получила награду «Влиятельный стилист года».
Она называет себя «девчачьей девчонкой», а также «убийцей на корте» и наслаждается возможностью быть собой. «Мне не нужно было соответствовать чьим-то ожиданиям», — подчеркивает баскетболистка в одном из интервью.
Пейдж ВанЗант — микс бойцовского спорта и эротики
В детстве девушка была спокойной и прилежной, но после пережитого сексуального насилия и буллинга в школе решила заняться единоборствами. В октагоне Пейдж ВанЗант бьется жестко и бескомпромиссно, но за пределами ринга она выстраивает совершенно иной имидж — игривый и сексуальный.
Начав карьеру в UFC, Пейдж быстро поняла: ее сила не ограничивается боями, поэтому она начала развивать свои соцсети. ВанЗант мастерски балансирует между образом спортсменки и модели: то выкладывает кадры с тренировки в окровавленных бинтах, то — чувственные снимки в белье или купальниках, от которых захватывает дыхание у миллионов подписчиков.
Девушка ведет аккаунт в OnlyFans и признается: «Я много работала в других сферах и пытался стать более популярной личностью. Но OnlyFans определенно был моим самым крупным источником дохода, я бы сказала, за всю мою карьеру в боях. Думаю, за 24 часа на OnlyFans я заработала больше, чем за всю свою карьеру бойца вместе взятую».
В спорте можно быть просто сильной, а можно быть сильной и заметной. Героини статьи доказывают: провокация и харизма — это инструменты, с помощью которых они создают свой имидж, вдохновляют и зарабатывают.