Худели до изнеможения: 3 истории, когда слава стоила актерам здоровья

«Я хотел узнать, на что я способен», — так объяснял Кристиан Бейл свою мотивацию, когда сбрасывал почти 30 килограммов для роли в «Машинисте». За четыре месяца он превратился в почти призрачную фигуру, при росте 183 см его вес упал до 55 килограммов. Рацион актера был убийственным: банка тунца и одно яблоко в день плюс несколько литров воды, чтобы хоть как-то «заполнять» желудок.