Худели до изнеможения: 3 истории, когда слава стоила актерам здоровья

Ради ролей они сбрасывали по 20−30 кг и доводили организм до предела. Рассказываем, чем обернулось экстремальное похудение для звезд Голливуда.

Екатерина Уварова
Автор Спорт Mail
Кристиан Бейл в фильме Машинист
Эти звезды в экстремальном режиме худели ради ролей.Источник: IMDB

Жизнь голливудских звезд — это не только красная дорожка и восторженные аплодисменты, но и суровые испытания ради искусства. Ради ролей актеры готовы на невероятные метаморфозы, даже если они угрожают здоровью. Их радикальные преображения становятся центральной темой обсуждений не только среди фанатов, но и у профессиональных врачей. Давайте вспомним три экстремальных похудения актеров, которые чуть не стоили им жизни.

Кристиан Бейл — минус 28 кг ради «Машиниста»

Коллаж фотографий Кристиана Бейла, похудевшего на 28 кг ради роли в фильме Машинист
Кристиан Бейл.Источник: Соцсети

«Я хотел узнать, на что я способен», — так объяснял Кристиан Бейл свою мотивацию, когда сбрасывал почти 30 килограммов для роли в «Машинисте». За четыре месяца он превратился в почти призрачную фигуру, при росте 183 см его вес упал до 55 килограммов. Рацион актера был убийственным: банка тунца и одно яблоко в день плюс несколько литров воды, чтобы хоть как-то «заполнять» желудок.

Этот опыт едва не стоил ему здоровья. Бейл стал нервным, усталым, с трудом двигался. Сам актер потом признавался: после роли ему понадобился долгий реабилитационный период, и он не советует никому идти на такие жертвы. Кристиан называл себя «почти уничтоженным» этим экспериментом и утверждал, что больше не решится на подобное, несмотря на «Оскар» и восторг киноманов.

Натали Портман — 9 кг за полтора месяца к «Черному лебедю»

Коллаж фотографий Натали Портман, похудевшей на 9 кг за полтора месяца ради роли в фильме Черный лебедь
Натали Портман.Источник: Legion-Media / IMDB

Еще один пример экстремального преображения — Натали Портман ради «Черного лебедя». Актриса, по собственному признанию, буквально «жила в балетном зале»: по 8 часов репетиций и почти смертельная диета — морковь, миндаль, вода. За полтора месяца она похудела до 43 килограммов и совсем перестала есть нормально, даже аппетит пропал на нервной почве.

Портман откровенно рассказывала в интервью, что временами боялась за свою психику и здоровье. Натали теряла силы прямо на репетициях. После съемок она долго восстанавливалась как физически, так и морально. Звезда честно предостерегала поклонников: такой способ «достигать цели» может обернуться трагедией и даже нарушить психику.

Мэттью Макконахи — похудел на 20 кг ради «Далласcкого клуба покупателей»

Коллаж фотографий Мэттью Макконахи, похудевшего на 20 кг ради роли в фильме Далласский клуб покупателей
Источник: Соцсети

Для роли зараженного ВИЧ ковбоя Макконахи пришлось сбросить 20 килограммов, и процесс был не менее мучительным — минимум белка, немного курицы, рыбы, овощей, иногда пудинг из тапиоки и даже немного вина по вечерам. Актер говорил, что сфокусирован был только на еде и терял до 3 килограммов за неделю. Итог — около 64 килограммов при росте 182 см и абсолютно измученный организм.

В интервью актер рассказывал о постоянной усталости и депрессивных состояниях. Вернуться к прежней форме удалось только спустя несколько месяцев, и, как и его коллеги, Макконахи не рекомендует рисковать так ради работы. В социальных сетях фанаты были поражены его внешним видом, а врачи предупреждали: такие скачки в весе — огромный риск для здоровья.

Даже самые эпичные роли не стоят того, чтобы ставить под угрозу собственное здоровье. Конечно, эти актерские перевоплощения принесли артистам культовый статус, мировую славу и солидные гонорары. Но цена оказалась слишком высокой: долгий путь реабилитации, месяцы восстановления как физического, так и психологического, перечеркивали яркие победы на экране и сводили весь успех практически на «нет».