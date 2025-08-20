3 актрисы, которые променяли спорт на кино — и не проиграли

Киноиндустрия и большой спорт — две разные вселенные. Но иногда они пересекаются самым неожиданным образом. Так, спортсменки порой сходят с дистанции и становятся хорошими актрисами, а некоторые даже умудряются совмещать. Собрали для вас истории трех российских актрис со спортивным бэкграундом — и узнали, как спорт помог им состояться в кино.
Кристина Асмус — кандидат в мастера по спортивной гимнастике
За плечами Асмус десять лет тренировок и звание КМС по спортивной гимнастике. Кристина могла бы стать чемпионкой, но в 17 лет оставила спорт ради карьеры в кино. «В гимнастику меня отдали родители, а я так и не смогла найти в этом себя», — рассказывала актриса о причинах своего решения.
Киноиндустрия покорилась Асмус не сразу, однако спорт развил в ней упорство — и девушка не сдалась. Ее первой заметной ролью стала Варя Черноус из сериала «Интерны», а дебют в полном метре состоялся в «Ёлках». За этим последовала череда главных ролей, в том числе в ремейке фильма «А зори здесь тихие…» и спортивной драме «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее».
И в «Чемпионах…» спортивное прошлое по-настоящему сыграло Кристине на руку. «Я знала всю спортивную изнанку и каково это, когда на тебя смотрят тысячи глаз», — делилась Асмус. Именно вбитые в голову знания и мышечная память помогли ей выложиться на 100% — актриса даже выполняла часть трюков сама.
Диана Пожарская — танцовщица и победительница чемпионатов
Диана большую часть жизни занималась спортивными бальными танцами. Все начиналось как детское хобби, но превратилось в смысл жизни. В 19 лет Пожарская получила звание КМС и могла бы достичь и других высот, но травма колена поставила точку в ее спортивной карьере.
Закрылись одни двери, но открылись другие: Диана подала документы во ВГИК и поступила. А полноценным стартом ее работы в кино стала роль Даши в сериале «Отель Элеон», а затем были роли в фильмах «Злая шутка» и «Затмение».
Знаковой для Дианы оказалась роль балерины в кинофильме «Чемпион мира», где ей очень пригодилось ее танцевальное прошлое. За несколько месяцев до съемок Пожарская освоила балетные азы. «Тело ничего не забыло», — рассказывала она потом. Впрочем, спортивные навыки помогали актрисе и в других проектах — всего за ее плечами 17 кинокартин. И каждая потребовала живого артистизма и полной самоотдачи, которые Диана на 100% прокачала в танцах.
Марина Казанкова — синхронное плавание и 4 рекорда Гиннеса
Звезда сериала «Бедная Настя» не только талантливая актриса, но и чемпионка мира по фридайвингу. В ее случае спорт не прошлое, а органичная часть жизни. Марина четырежды попадала в книгу рекордов Гиннеса и признана «самой морской актрисой».
Водными видами спорта Казанкова занималась детства, а затем решила развиваться еще и в кино. Сниматься она начала еще во время учебы, но ее настоящим дебютом стала роль Ольги Калиновской в «Бедной Насте».
А сегодня на счету Марины 31 фильм, и в каждом из них пригодился ее твердый характер, закаленный в спорте. Но Казанковой приходилось работать и непосредственно в воде. Она снялась в клипе группы Highly Suspect на песню «Lydia» и попробовала себя в роли дублера в фильме «На гребне волны».
Спорт стал для многих российских актрис не просто жизненным этапом, но и базой для успешной карьеры в кино. А Пожарская, Асмус и Казанкова — лишь несколько живых примеров того, как спортивные навыки могут обогатить актерское мастерство.