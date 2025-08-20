3 актрисы, которые променяли спорт на кино — и не проиграли

Знаковой для Дианы оказалась роль балерины в кинофильме «Чемпион мира», где ей очень пригодилось ее танцевальное прошлое. За несколько месяцев до съемок Пожарская освоила балетные азы. «Тело ничего не забыло», — рассказывала она потом. Впрочем, спортивные навыки помогали актрисе и в других проектах — всего за ее плечами 17 кинокартин. И каждая потребовала живого артистизма и полной самоотдачи, которые Диана на 100% прокачала в танцах.