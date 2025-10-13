Ричмонд
«Промфест» в Лужниках: финал Спартакиады «Моспром» 2025 стал праздником спорта и единства

27 сентября на территории спортивного комплекса «Лужники» впервые прошел фестиваль «Промфест», ставший масштабным завершением Спартакиады «Моспром» 2025.

10

Мероприятие объединило свыше 5,2 тысяч участников, болельщиков и москвичей.

На главной сцене состоялось награждение победителей, которые в рамках Спартакиады соревновались в 14 дисциплинах. Торжественное открытие провёл телеведущий Дмитрий Губерниев, а блогер Алексей Столяров вручил спортсменам медали и памятные призы.

Для юных гостей фестиваля легенды ФК «Спартак» — Денис Глушаков, Александр Филимонов и Егор Титов провели футбольные мастер-классы, а также общались с детьми на автограф-сессии. Кроме того, работали творческие площадки по робототехнике и изготовлению игрушек, а взрослые участники пробовали силы в выполнении нормативов ГТО.

Гастрономическую часть дополнила зона фуд-траков с блюдами, приготовленными из продукции московских предприятий. А завершился фестиваль концертом группы Uma2rman: их яркое и душевное выступление стало финальным аккордом всего мероприятия.

