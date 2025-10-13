«Промфест» в Лужниках: финал Спартакиады «Моспром» 2025 стал праздником спорта и единства

Для юных гостей фестиваля легенды ФК «Спартак» — Денис Глушаков, Александр Филимонов и Егор Титов провели футбольные мастер-классы, а также общались с детьми на автограф-сессии. Кроме того, работали творческие площадки по робототехнике и изготовлению игрушек, а взрослые участники пробовали силы в выполнении нормативов ГТО.