5 хитростей, которые сделают привычные блюда полезнее и легче

Жирные сливки (20−33%) и соусы на их основе — один из главных источников лишних калорий в пастах и супах. В 100 г таких сливок — от 200 до 330 ккал. Вместо них можно использовать овсяные или кокосовые сливки, несладкие и без ароматизаторов: они легче по калорийности и сохраняют кремовую текстуру. Еще один вариант — заправки на основе бульона с добавлением специй, муки или йогурта для загущения.