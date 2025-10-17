Итоги рыболовного турнира BetBoom PAL 2025: проклятье домашней воды снято?

Сезон завершен. Поражение с минимальным отставанием в 60 граммов на первом этапе в Перми разозлило Максима Арестова и Евгения Словецкого. Второй этап BetBoom PAL экипаж выиграл с недосягаемым преимуществом для ближайшего преследователя в 14 кг 880 гр, забрав еще и номинацию — Big Fish щукой весом 10 кг 490 гр.