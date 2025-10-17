Итоги рыболовного турнира BetBoom PAL 2025: проклятье домашней воды снято?

Преимущество стало нарастать еще в первом туре, когда Максим с Евгением привезли на взвешивание 5 щук суммарным весом в 35 килограмм 830 грамм, это лучший показатель по весу в одном туре за весь сезон.
Отрадно, что Волгоградский экипаж одержал уверенную победу в этапе именно на родной Нижней Волге. Прежде никому из экипажей не удавалось показать выдающийся результат на «своем водоеме».
Пятерка сильнейших экипажей по итогам сезона выглядит следующим образом:
|Место
|Экипаж
|Общий вес, сезон
|Рейтинг итоговый
|1
|Арестов - Словецкий
|131 250
|590
|2
|Русяев - Диденко
|112 020
|580
|3
|Питерцов - Елисеев
|104 530
|570
|4
|Прохоров - Карчинский
|82 340
|515
|5
|Мычко - Юрганов
|84 540
|502,5
Номинацию «Самый крупный судак» с весом 6 кг 800 гр выиграли Питерцов Андрей и Елисеев Дмитрий.
«Самая крупная щука» и одновременно самая крупная рыба турнира весом 10 кг 490 гр — Арестов Словецкий.
Основная сетка турнира включала 20 экипажей, из которых первые 15 сохранили возможность участия в этапах следующего года сразу в основе, а 5 последних вылетели в квалификационный раунд. В этом году турнир покинут экипажи:
Дичка — Саханов
Борисов — Корнев
Филин — Мухамадеев
Зурабиани — Крылов
Гацкевич — Николаев.
Более 2500 болельщиков посетили мероприятия оффлайн. Рыболовный праздник удался! Турнир подарил участникам и болельщикам море эмоций. С нетерпением ждем следующий сезон вместе!