Итоги рыболовного турнира BetBoom PAL 2025: проклятье домашней воды снято?

Сезон завершен. Поражение с минимальным отставанием в 60 граммов на первом этапе в Перми разозлило Максима Арестова и Евгения Словецкого. Второй этап BetBoom PAL экипаж выиграл с недосягаемым преимуществом для ближайшего преследователя в 14 кг 880 гр, забрав еще и номинацию — Big Fish щукой весом 10 кг 490 гр.

Источник: BetBoom PAL 2025

Преимущество стало нарастать еще в первом туре, когда Максим с Евгением привезли на взвешивание 5 щук суммарным весом в 35 килограмм 830 грамм, это лучший показатель по весу в одном туре за весь сезон.

Отрадно, что Волгоградский экипаж одержал уверенную победу в этапе именно на родной Нижней Волге. Прежде никому из экипажей не удавалось показать выдающийся результат на «своем водоеме».

Пятерка сильнейших экипажей по итогам сезона выглядит следующим образом:

МестоЭкипажОбщий вес, сезонРейтинг итоговый
1Арестов - Словецкий
131 250
590
2Русяев - Диденко
112 020580
3Питерцов - Елисеев
104 530570
4Прохоров - Карчинский
82 340515
5Мычко - Юрганов
84 540502,5

Номинацию «Самый крупный судак» с весом 6 кг 800 гр выиграли Питерцов Андрей и Елисеев Дмитрий.

«Самая крупная щука» и одновременно самая крупная рыба турнира весом 10 кг 490 гр — Арестов Словецкий.

Основная сетка турнира включала 20 экипажей, из которых первые 15 сохранили возможность участия в этапах следующего года сразу в основе, а 5 последних вылетели в квалификационный раунд. В этом году турнир покинут экипажи:

Дичка — Саханов
Борисов — Корнев
Филин — Мухамадеев
Зурабиани — Крылов
Гацкевич — Николаев.

Более 2500 болельщиков посетили мероприятия оффлайн. Рыболовный праздник удался! Турнир подарил участникам и болельщикам море эмоций. С нетерпением ждем следующий сезон вместе!