3 звездных привычки, которые помогают восстановиться и не сойти с ума

Темп шоу-бизнеса не прощает слабости: съемки, сцена, постоянное внимание публики и давление соцсетей. Но даже под этим ритмом можно находить время для себя — без отъезда в горы и отключения от мира. Герои из нашей подборки доказали, что расслабление может быть простым, земным и при этом действительно эффективным.