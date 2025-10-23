Ричмонд
3 звездных привычки, которые помогают восстановиться и не сойти с ума

Иногда даже самым успешным нужно нажать на «паузу». Эти три звезды показали, как можно перезагружаться без йоги на Бали и громких лозунгов о балансе.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Ани Лорак, которая использует ароматерапию, чтобы восстановиться и не сойти с ума
Звезды живут в бешеном ритме, однако между гастролями, съемками и выступлениями находят время на себяИсточник: Legion-Media

Темп шоу-бизнеса не прощает слабости: съемки, сцена, постоянное внимание публики и давление соцсетей. Но даже под этим ритмом можно находить время для себя — без отъезда в горы и отключения от мира. Герои из нашей подборки доказали, что расслабление может быть простым, земным и при этом действительно эффективным.

Полина Гагарина — бег и утренние прогулки в тишине

Полина Гагарина
Бег без наушников стал для певицы личной формой медитацииИсточник: Соцсети

Полина Гагарина признается, что лучше всего чувствует себя на пробежке. Без наушников, разговоров и лишнего шума — только дыхание, шаг и ритм сердца. По ее словам, именно в такие моменты приходят самые ясные мысли и решения. Это не спорт ради формы, а способ разгрузить голову и восстановить баланс.

Полина бегает по утрам, когда все еще спят, а солнце только появляется. После пробежки она делает короткую растяжку и выпивает стакан теплой воды — этот ритуал помогает начать день спокойно и без спешки. В одном из интервью певица призналась: «Когда я бегу, я наконец-то слышу себя, а не внешний шум».

Для тех, кто живет в ритме офиса, ее метод тоже применим — достаточно выйти из дома на 15 минут без телефона и просто пройтись в тишине, если нет времени на бег. Даже такая короткая пауза помогает снизить уровень стресса и восстановить концентрацию.

Ани Лорак — ароматерапия и уход за телом

Ани Лорак
Домашнее спа помогает певице восстановить силы после гастролейИсточник: Соцсети

После плотных гастролей Ани Лорак восстанавливается не в салонах, а дома. Ее вечерний ритуал — ароматические свечи, масла и теплая ванна с морской солью. Певица признается, что именно уход за телом помогает ей вернуть ощущение стабильности: «Когда я чувствую аромат лаванды и слышу спокойную музыку, все вокруг замедляется».

Она часто использует эфирные масла апельсина и иланг-иланга — они снижают тревожность и улучшают сон. После ванны — легкий массаж с маслом кокоса или миндаля, который заменяет полноценную спа-процедуру. А чтобы продлить эффект, Лорак ложится спать без телефона и оставляет свет только от свечи или ночника.

Психологи подтверждают: такие ритуалы действительно работают. Теплая вода снижает уровень кортизола, ароматы расслабляют нервную систему, а мягкое освещение помогает мозгу перейти в «режим покоя». И все это можно сделать без затрат и сложных правил — просто создать свое спокойное пространство.

Екатерина Варнава — цифровой детокс

Екатерина Варнава
Детокс без гаджетов помогает Варнаве вернуть концентрацию и вкус к жизниИсточник: Соцсети

Екатерина Варнава признавалась, что постоянные новости, уведомления и соцсети однажды довели ее до нервного истощения. Тогда она решила ввести правило: раз в неделю устраивать детокс — без телефона, съемок и ленты соцсетей. Никаких сторис и переписок, только живое общение и тишина.

Она проводит это время с друзьями или уезжает за город, чтобы восстановить внутреннюю тишину. Иногда — готовит, танцует, гуляет по парку или просто лежит с книгой. «Когда убираешь телефон, день будто становится длиннее, а жизнь — реальнее», — делилась актриса в интервью.

Такой прием все чаще используют и психологи: короткие периоды «информационной тишины» снижают тревожность, возвращают концентрацию и учат отдыхать по-настоящему. Даже пара часов без экрана вечером способна снизить тревогу и улучшить сон.