3 звездных привычки, которые помогают восстановиться и не сойти с ума

Темп шоу-бизнеса не прощает слабости: съемки, сцена, постоянное внимание публики и давление соцсетей. Но даже под этим ритмом можно находить время для себя — без отъезда в горы и отключения от мира. Герои из нашей подборки доказали, что расслабление может быть простым, земным и при этом действительно эффективным.
Полина Гагарина — бег и утренние прогулки в тишине
Полина Гагарина признается, что лучше всего чувствует себя на пробежке. Без наушников, разговоров и лишнего шума — только дыхание, шаг и ритм сердца. По ее словам, именно в такие моменты приходят самые ясные мысли и решения. Это не спорт ради формы, а способ разгрузить голову и восстановить баланс.
Полина бегает по утрам, когда все еще спят, а солнце только появляется. После пробежки она делает короткую растяжку и выпивает стакан теплой воды — этот ритуал помогает начать день спокойно и без спешки. В одном из интервью певица призналась: «Когда я бегу, я наконец-то слышу себя, а не внешний шум».
Для тех, кто живет в ритме офиса, ее метод тоже применим — достаточно выйти из дома на 15 минут без телефона и просто пройтись в тишине, если нет времени на бег. Даже такая короткая пауза помогает снизить уровень стресса и восстановить концентрацию.
Ани Лорак — ароматерапия и уход за телом
После плотных гастролей Ани Лорак восстанавливается не в салонах, а дома. Ее вечерний ритуал — ароматические свечи, масла и теплая ванна с морской солью. Певица признается, что именно уход за телом помогает ей вернуть ощущение стабильности: «Когда я чувствую аромат лаванды и слышу спокойную музыку, все вокруг замедляется».
Она часто использует эфирные масла апельсина и иланг-иланга — они снижают тревожность и улучшают сон. После ванны — легкий массаж с маслом кокоса или миндаля, который заменяет полноценную спа-процедуру. А чтобы продлить эффект, Лорак ложится спать без телефона и оставляет свет только от свечи или ночника.
Психологи подтверждают: такие ритуалы действительно работают. Теплая вода снижает уровень кортизола, ароматы расслабляют нервную систему, а мягкое освещение помогает мозгу перейти в «режим покоя». И все это можно сделать без затрат и сложных правил — просто создать свое спокойное пространство.
Екатерина Варнава — цифровой детокс
Екатерина Варнава признавалась, что постоянные новости, уведомления и соцсети однажды довели ее до нервного истощения. Тогда она решила ввести правило: раз в неделю устраивать детокс — без телефона, съемок и ленты соцсетей. Никаких сторис и переписок, только живое общение и тишина.
Она проводит это время с друзьями или уезжает за город, чтобы восстановить внутреннюю тишину. Иногда — готовит, танцует, гуляет по парку или просто лежит с книгой. «Когда убираешь телефон, день будто становится длиннее, а жизнь — реальнее», — делилась актриса в интервью.
Такой прием все чаще используют и психологи: короткие периоды «информационной тишины» снижают тревожность, возвращают концентрацию и учат отдыхать по-настоящему. Даже пара часов без экрана вечером способна снизить тревогу и улучшить сон.