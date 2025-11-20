Ричмонд
Лучший рыболов года Максим Арестов: С каждым годом становится все сложней

Две щуки, из четырех, остававшихся в лайвеле экипажа удалось укрупнить и получился отличный вес за третий день.

Результат за третий день — 22 килограмма 390 грамма в 5 щуках!

Общий результат по итогом Финального этапа — 77 килограмм 350 грамм!

«Победители Второго этапа BetBoom PAL2025! Это единственные, кто сломал проклятье родного водоема! Это рекорд Волгоградской области!» — Главный судья Турнира В. В. Иноземцев.

«Для меня первая эмоция — “отпустило”! От дикого напряжения, концентрации, переживаний. После Перми у меня было дикое напряжение, было очень сложно первое время, было непросто. Но, мы понимали, что есть шанс и надо пахать и пахать! В моем случае результат в Перми, эти 60 грамм, они дали дополнительную спортивную злость. Мне иногда нужны, наверное, такие моменты, которые позволяют ещё больше концентрироваться, ещё больше думать, прилагать усилий к следующим этапам или в жизни, или к этапам в Турнире. Сейчас уже все равно, что было в Первом этапе».

Год выдался действительно интересным и даже захватывающим. Неожиданно для всех экипажей в игру уверенно включился экипаж Русяев — Диденко, которые до последней минуты и оглашения результатов не оставляли ни минуты соперникам для «выдоха».

«С каждым годом становится сложнее и сложнее. Я боюсь представить, что будет через несколько лет… это будет что-то невообразимое» — Лучший Рыболов Года PAL2025 Максим Арестов.