Лучший рыболов года Максим Арестов: С каждым годом становится все сложней

«Для меня первая эмоция — “отпустило”! От дикого напряжения, концентрации, переживаний. После Перми у меня было дикое напряжение, было очень сложно первое время, было непросто. Но, мы понимали, что есть шанс и надо пахать и пахать! В моем случае результат в Перми, эти 60 грамм, они дали дополнительную спортивную злость. Мне иногда нужны, наверное, такие моменты, которые позволяют ещё больше концентрироваться, ещё больше думать, прилагать усилий к следующим этапам или в жизни, или к этапам в Турнире. Сейчас уже все равно, что было в Первом этапе».