Как не сломать ребенка спортом: 3 совета родителям от чемпионов

В детских турнирах Мария выигрывала далеко не всегда, и поражений было не меньше, чем побед. Но дома их не разбирали через призму счета или места в сетке. Гораздо важнее было, выкладывалась ли она, боролась ли до конца и выполняла ли то, над чем работала на тренировках. Такой подход снижал давление и не превращал каждый матч в экзамен на любовь и одобрение родителей.