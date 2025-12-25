Как известные спортсмены собирают миллионы на помощь другим

Тема благотворительности в публичном поле долгое время воспринималась настороженно — любое упоминание помощи легко списывали на самопиар. Особенно это касалось известных людей, от которых ждали либо полной тишины, либо безупречной скромности. Однако спортсмены постепенно меняют эту парадигму: они открыто рассказывают о фондах, сборах и личных инициативах, используя внимание болельщиков как ресурс для реальной помощи. В этой статье — конкретные истории, где известность стала не украшением репутации, а инструментом, который позволил сделать жизнь других людей лучше.
Александр Овечкин — репутация работает на общее дело
Александр Овечкин не скрывает, что использует свою популярность для благотворительных проектов — и считает это нормальным. Он не раз говорил, что если о помощи не рассказывать, она так и останется незаметной для большинства. По его логике, публичность в этом случае нужна не ради образа, а ради людей, которых можно вовлечь.
Александр регулярно участвует в инициативах, где его имя помогает собирать средства и внимание. Один из самых известных примеров — акция THE GR8 CHASE for Victory Over Cancer, в которой каждый его гол в погоне за рекордом НХЛ превращался в пожертвования на борьбу с онкологическими заболеваниями. В России он также стал участником проектов по развитию адаптивного спорта и социальных программ, к которым подключались другие спортсмены и болельщики.
Андрей Кириленко — фонд и личный пример
Благотворительный фонд «Кириленко — детям!» Андрей Кириленко основал еще в 2004 году, когда активно играл в НБА. С самого начала он не скрывал свою позицию: о помощи важно говорить, потому что именно так к ней подключаются другие. В интервью Кириленко объяснял, что благотворительность — это не только деньги, но и время, связи и внимание, которые у публичного человека есть в избытке.
Фонд помогает детям с тяжелыми заболеваниями, поддерживает медицинские учреждения и конкретные семьи, а сам Андрей регулярно участвует в сборах и акциях лично. Он не раз подчеркивал, что знает многих спортсменов, которые помогают «тихо», но считает такой формат не самым лучшим. По его словам, когда о проблеме говорит известный человек, к ней подключается куда более широкий круг людей.
Илья Ковальчук — громкий жест ради реальной помощи
После Олимпиады-2018 Илья Ковальчук сделал поступок, о котором заговорили далеко за пределами хоккейных новостей. Он продал автомобиль, подаренный за олимпийское золото, и направил вырученные средства на лечение детей с первичным иммунодефицитом. Сумма составила более 7 млн рублей — заметно выше реальной рыночной стоимости машины.
Покупателем стал Артемий Панарин, который позже говорил, что в этой истории цена не имела значения. По словам самого Ковальчука, вокруг этого жеста быстро возник эффект «цепной реакции»: другие хоккеисты тоже начали продавать подаренные автомобили и подключаться к помощи. Именно этого результата он и добивался — показать, что один шаг может запустить целую волну. В итоге благотворительность перестала быть личным делом одного спортсмена. История Ковальчука стала примером того, как громкий и понятный жест способен вовлечь других и превратить разовую помощь в коллективное действие.
Андрей Рублев — от разовых жестов к системе
История Андрея Рублева с благотворительностью началась не с громких акций, а с ощущения, что разовые пожертвования не дают нужного эффекта. В 2024 году он основал собственный благотворительный фонд, сосредоточенный на помощи детям с тяжелыми заболеваниями. Почти сразу стало понятно, что это не формальность: фонд выстраивался вокруг прямого взаимодействия с клиниками, а не через абстрактные сборы.
Рублев открыто говорил, что ему важно понимать, куда именно идут деньги и как они работают. Поэтому он отказался ограничиваться брендом одежды Rublo, доходы от которого тоже направлялись на помощь, и сделал ставку на фонд как более прозрачный и гибкий инструмент. Одним из ключевых шагов стало партнерство с детской больницей Bambino Gesu в Риме, куда направляется помощь детям из неблагополучных семей. В 2025 году Рублев стал первым россиянином, получившим гуманитарную премию ATP имени Артура Эша.
Артем Ребров — когда помощь становится личной
Фонд «Своими глазами» Артем Ребров создал в 2018 году, еще будучи игроком «Спартака». Он решил оказывать помощь детям с проблемами зрения, которым нужны офтальмологические операции и лечение. Логика была простой и прагматичной: ограниченный бюджет фонда позволял либо помочь одному ребенку, либо нескольким сразу, если сосредоточиться на менее дорогостоящих, но массовых вмешательствах.
Ребров не отделяет фонд от футбольной среды. «Спартак» помогает инфраструктурой, на стадионе и клубных площадках проходят аукционы и акции, а болельщики становятся прямыми участниками сборов. Сам Артем регулярно объясняет, куда идут деньги и зачем нужна публичность — не ради отчета, а чтобы показать, куда направляется помощь.
Со временем эта открытость дала эффект. Молодые игроки и фанаты стали чаще подключаться к инициативам фонда, а разговор о благотворительности перестал восприниматься как что-то неловкое. В этой истории Ребров выступает не просто организатором, а примером того, как спортсмен может вовлекать других личным участием.