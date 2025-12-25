Как известные спортсмены собирают миллионы на помощь другим

Благотворительный фонд «Кириленко — детям!» Андрей Кириленко основал еще в 2004 году, когда активно играл в НБА. С самого начала он не скрывал свою позицию: о помощи важно говорить, потому что именно так к ней подключаются другие. В интервью Кириленко объяснял, что благотворительность — это не только деньги, но и время, связи и внимание, которые у публичного человека есть в избытке.