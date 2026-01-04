Когда спорта становится слишком много: 5 звезд, которых называют фанатами фитнеса

Бывшая профессиональная танцовщица, победительница шоу «Танцы со звездами», Джулианна Хаф всегда держала себя в безупречной форме. Но ее подход к фитнесу давно перестал быть просто поддержанием тонуса. Для нее спорт — такая же неотъемлемая часть расписания, как сон или приемы пищи. Даже в отпуске она не расстается с эспандерами и устраивает пробежки по пляжу в 5 утра.