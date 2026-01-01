Они выбрали себя: спортсменки, которые отказались терпеть токсичных тренеров

Позже Батыршина откровенно рассказывала, что причиной стали не травмы, а эмоциональное истощение. По ее словам, многолетняя работа в условиях жесткой дисциплины и постоянного психологического давления оказалась слишком тяжелой. После ухода из спорта она смогла реализовать себя на телевидении и неоднократно говорила, что не жалеет о своем решении. Ее история стала одним из первых публичных примеров того, что даже самые успешные спортсмены могут отказаться продолжать карьеру ради собственного психологического благополучия.