Они выбрали себя: спортсменки, которые отказались терпеть токсичных тренеров

Долгое время жесткие методы в большом спорте считались нормой и оправдывались борьбой за результат. Но сегодня многие спортсмены пересматривают этот подход и все чаще рассказывают о том, что происходило за закрытыми дверями тренировочных залов. Эти истории показывают: забота о собственном здоровье и уважение к себе иногда становятся самой важной победой.
Полина Шелепень: решила уйти от Этери Тутберидзе
Полина Шелепень считалась одной из самых талантливых российских фигуристок своего поколения. Победа на юниорском чемпионате мира и успешные выступления сделали ее одной из главных надежд российского фигурного катания. Однако уже в 2012 году спортсменка неожиданно покинула группу Этери Тутберидзе, объяснив свое решение простой фразой: «Я просто устала».
Позже Шелепень рассказывала, что постоянное эмоциональное напряжение и высокий уровень давления перестали приносить ей радость от спорта. Она решила сменить тренера и продолжить карьеру в более комфортной атмосфере. Хотя добиться прежних результатов ей помешала травма, спортсменка не раз признавалась, что не жалеет о своем выборе. Сегодня Полина работает тренером и говорит, что старается выстраивать отношения с учениками совсем иначе.
Яна Батыршина: завершила карьеру из-за постоянного давления
Яна Батыршина стала одной из сильнейших гимнасток своего поколения: серебряный призер Олимпийских игр, чемпионка мира и обладательница множества международных наград. Но уже в 19 лет она неожиданно объявила о завершении спортивной карьеры, хотя оставалась одной из лидеров сборной.
Позже Батыршина откровенно рассказывала, что причиной стали не травмы, а эмоциональное истощение. По ее словам, многолетняя работа в условиях жесткой дисциплины и постоянного психологического давления оказалась слишком тяжелой. После ухода из спорта она смогла реализовать себя на телевидении и неоднократно говорила, что не жалеет о своем решении. Ее история стала одним из первых публичных примеров того, что даже самые успешные спортсмены могут отказаться продолжать карьеру ради собственного психологического благополучия.
Кайлия Немур: подала в суд на своих тренеров
Один из самых последних и, пожалуй, самых показательных случаев — история алжирской гимнастки Кайлии Немур. В августе 2024 года она взошла на высшую ступень пьедестала Олимпийских игр в Париже, завоевав золото на разновысоких брусьях. Триумф, к которому она шла всю жизнь. Однако уже весной 2025 года чемпионка оказалась в центре скандала, став ключевым свидетелем в судебном деле против своих бывших тренеров, Джины и Марка Чирилченко.
В своих показаниях жандармерии Немур описала не адскую физическую подготовку, а систематическое психологическое насилие: постоянные крики, унижения, запугивания и обесценивание. «Они постоянно говорили, что я недостаточно хороша. Что если не выиграю — я никому не нужна. Я плакала каждый вечер. Хотела бросить все», — рассказывала спортсменка.
В итоге Кайлия не просто сменила тренера, чтобы улучшить результаты. Она публично, с привлечением правоохранительных органов, обличила насилие, став частью масштабного расследования федерации французской гимнастики.
Эти три истории объединяет одно: понимание того, что никакая медаль, никакая слава и никакой авторитет тренера не стоят разрушенной самооценки, утраченной радости от любимого дела и психического здоровья. А настоящий спортивный подвиг начинается не со слепого подчинения, а с внутреннего согласия и уважения к себе.