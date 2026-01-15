Плоский живот без диет: 5 приемов против вздутия

Анатомия ЖКТ устроена так, что пища проходит по толстой кишке против часовой стрелки — от правого бока к левому. Если ночью вы спите на левом боку, гравитация помогает естественному оттоку содержимого и предотвращает застой. В таком положении желудок располагается ниже пищевода, что мешает соляной кислоте подниматься вверх. Также сон на левом боку уменьшает давление на поджелудочную железу и печень, способствуя более эффективной работе ферментных систем.