В МИД РФ жестко ответили на санкции против Губерниева

В МИД РФ назвали травлей санкции Евросоюза против комментатора Дмитрия Губерниева.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала травлей са6кции Евросоюза против комментатора и спортивного журналиста Дмитрия Губерниева. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Это очередное проявление сегрегации по национальному признаку, идеологическая селекция и травля инакомыслия», — сказала Захарова.

Евросоюз включил Губерниева в санкционный список телеведущих. Туда же попали Павел Зарубин, Екатерина Андреева, Мария Ситтель. Им выдвинуты обвинения в «реализациии и поддержке действий правительства Российской Федерации».

Персональные санкции Евросоюза подразумевают запрет на въезд на территорию Европейского союза, а также блокировку любых финансовых активов в банках.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. Туда поехали 15 спортсменов. В сентябре 2025-го президент МОК сообщила, что решение в отношении россиян остается неизменным, поэтому на Олимпиаду в Италии также поедут россияне в нейтральном статусе, их насчитывается 13 человек.

