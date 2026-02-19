Жизнь после спорта: 3 чемпиона, которые нашли себя в неожиданных профессиях

И это не было просто увлечением или хобби. Играть на бас-гитаре он начал раньше, чем забросил в баскетбольное кольцо свой первый мяч. Даже в колледже тренеру пришлось менять расписание тренировок, чтобы Тисдейл успевал играть в церковном хоре. Не зная нот, он писал музыку по наитию — и создал восемь успешных альбомов в стиле смуф-джаз. Его пластинка «Лицом к лицу» возглавила джазовый чарт Billboard. Он рискнул всем, поменяв славу в спорте на неизвестность в музыке, и выиграл, став культовой фигурой в джазовом сообществе. К сожалению, его жизнь оборвалась в 2009 году после безуспешной борьбы с раком, но он навсегда остался уникальным примером человека, прожившего две ярких роли в жизни на 100%.