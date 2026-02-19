Жизнь после спорта: 3 чемпиона, которые нашли себя в неожиданных профессиях

Многие считают, что спортсменам после завершения карьеры остается только тренерская работа или комментирование спортивных трансляций. Но есть те, кто полностью меняет сферу деятельности — и добивается успеха. Они не просто пробуют новое, а становятся лидерами в других профессиях. В нашей статье истории трех спортсменов, которые оставили бассейн, футбольное поле и баскетбольную площадку, но нашли себя в музыке и политике.
Тилль Линдеманн — из бассейна на сцену Rammstein
До того как стать иконой индастриал-метала и устраивать огненные шоу на стадионах, Тилль Линдеманн был профессиональным пловцом и боролся за доли секунды в бассейне. В юности он был серьезным соперником самого Владимира Сальникова, входя в сборную ГДР и участвуя в юниорском чемпионате Европы 1978 года. Он был в шаге от участия в Олимпиаде-1980 в Москве, но дисциплинарные проблемы и травма перечеркнули эти планы.
Уход из спорта стал для него болезненным, но освобождающим шагом. Однако именно спорт закалил его стальной характер. «Спорт научил меня самодисциплине, — признавался Линдеманн. — Именно она заставляет меня выходить на сцену в 60+ лет, когда можно было бы просто стареть и толстеть». Как признается певец, плавание до сих пор помогает ему поддерживать форму перед гастролями, а привычка к ежедневной работе над собой стала основой его творческой выносливости. Даже в песне Feuer und Wasser — «Огонь и Вода» — чувствуется отголосок его спортивного прошлого.
Уэймен Тисдейл — из НБА в джазовые чарты
Олимпийский чемпион 1984 года, вторый номер драфта НБА после Патрика Юинга, партнер Майкла Джордана в легендарной «Дрим Тим» — карьера Уэймена Тисдейла в баскетболе была невероятно стремительной и яркой. 12 лет в сильнейшей лиге мира — мечта миллионов, но в 1997 году, в расцвете сил, он неожиданно для всех объявил об уходе из «Финикс Санз», чтобы посвятить себя музыке.
И это не было просто увлечением или хобби. Играть на бас-гитаре он начал раньше, чем забросил в баскетбольное кольцо свой первый мяч. Даже в колледже тренеру пришлось менять расписание тренировок, чтобы Тисдейл успевал играть в церковном хоре. Не зная нот, он писал музыку по наитию — и создал восемь успешных альбомов в стиле смуф-джаз. Его пластинка «Лицом к лицу» возглавила джазовый чарт Billboard. Он рискнул всем, поменяв славу в спорте на неизвестность в музыке, и выиграл, став культовой фигурой в джазовом сообществе. К сожалению, его жизнь оборвалась в 2009 году после безуспешной борьбы с раком, но он навсегда остался уникальным примером человека, прожившего две ярких роли в жизни на 100%.
Джордж Веа — от «Золотого мяча» к президентскому креслу
Джордж Веа — возможно, единственный в мире человек, достигший абсолютного максимума в двух сферах деятельности, не связанных между собой. Первая — футбольная: чемпион Англии и Италии, обладатель «Золотого мяча», лучший игрок мира по версии FIFA, легенда «Милана». Его имя было синонимом футбольной мощи и таланта.
Но после ухода с футбольного поля началась его новая глава жизни. В 2005 году он впервые баллотировался в президенты родной Либерии, проиграл, но не сдался. В 2017 году, не имея политического опыта и четкой программы, но обладая колоссальной народной любовью, он все-таки одержал победу. Так футбольная икона превратилась в главу государства. Его президентство было противоречивым, страна столкнулась с экономическими трудностями, но сам факт этой трансформации ошеломляет. Веа прошел путь от мальчика из трущоб до мировой спортивной звезды, а затем — до высшего государственного поста, доказав, что амбиции чемпиона безграничны.
Эти три спортсмена убедились на личном опыте, что навыки, полученные в спорте — дисциплина, упорство и умение идти до конца — работают и за его пределами. Они не просто сменили профессию и образ жизни, а освоили новое дело с нуля, столкнулись с трудностями, но все равно добились успеха.