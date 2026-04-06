От строгой учительницы до поехавшей скейтерши: Ольга Лерман покоряет рампу в трейлере комедии «Своя в доску»

Чем занимается лучший учитель школы после уроков? Наверное, проверяет тетради, составляет собственный вариант контрольной, которого не найти в Интернете. Возможно у большинства это и так, но точно не у главной героини этой истории. После звонка Алла Сергеевна (Ольга Лерман) надевает наколенники и отправляется на скейт-площадку — отрабатывать заезд на рампу. Ну, а как бы вы поступили, если бы ваш сын Марк (Тимофей Кочнев) заявил, что бросает школу и пойдет в сборную по скейтбордингу? Тут оставалось только поспорить, что если за пару месяцев Алла Сергеевна сама сможет пройти отборочные соревнования, то Марк останется в школе и поступит на физфак.
Ольга Лерман, актриса, исполнительница роли Аллы: «Меня зацепило в этой истории то, что она не про скейтбординг и даже не про конфликт поколений, хотя косвенно про это тоже — она про контроль и страх его потерять. Моя героиня привыкла жить в мире формул, где у всего есть объяснение и правильный ответ. Но жизнь её сына — это совсем другая физика, тут не действует ее железная логика. И, пытаясь удержать сына, она вдруг сама оказывается в ситуации, где нужно отпустить себя. Через этот абсурдный, почти комичный вызов она заново учится жить, ошибаться, доверять — и в итоге понимает, что быть рядом с близким человеком важнее, чем быть правой».
Тимофей Кочнев, актер, исполнитель роли Марка: «“Своя в доску” для меня — про смелость идти своим путём, даже когда это страшно и когда самые близкие с тобой не согласны. Мой герой Марк не пытается быть идеальным сыном, он пытается быть собой. Мне было интересно прожить эту внутреннюю борьбу: когда ты любишь свою семью, но не можешь отказаться от мечты. Мне кажется, в этом фильме нет правых и виноватых, просто есть люди, которые по-разному понимают, что такое счастье и надежное будущее. И важно даже с разными видением реальности научиться договариваться и, если не принять, то понять мнение второй стороны».
Узнать, кто же одержит верх в семейно-скейтбордистский споре, предстоит Виктору Хориняку, Максиму Карушеву, Александре Тихоновой, Григорию Дуднику, Андрею Харыбину, Антону Ривалю и Алане Чочиевой.
Максим Карушев, актер, исполнитель роли Гоши: «Мне кажется, эта история происходила абсолютно с каждым из нас. Она про тот возраст, когда авторитеты рушатся, и подросток отдаляется от родителей, хотя, на самом деле, всё ещё очень в них нуждается. В этот момент родителю очень важно не давить и не требовать, а чуть отступить и просто быть рядом».
Режиссер фильма — Илья Лебедев. Над сценарием воодушевляющей истории о конфликте поколений работали Илья Лебедев и Никита Ватулин-Тарасенко (креативный продюсер проекта «Страх над Невой»). Генеральные продюсеры картины: Дмитрий Шепелев («Фейк»), Александр Ермолин («Бультерьер»), Максим Рогальский («Летучий корабль») и Василий Ровенский («Коты Эрмитажа»).
«Своя в доску» — это трогательная история об умении услышать близких, способности уступить и попытке «примерить» другой взгляд на окружающий мир.