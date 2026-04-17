Как вырастить чемпиона: советы психолога о спорте и детской психике

Семейный психолог Иван Алименко в преддверии премьеры фильма рассказал, как родителям правильно вырастить чемпиона и как правильно интегрировать спорт в жизнь ребенка.
— Когда ребёнок растёт и развивается, чтобы сформировать здоровую психику, ему необходимо дать перепробовать все, что он может и хочет. Ни в коем случае нельзя фиксироваться на какой-то сверхценной идее, которая есть у родителей. Например, чтобы ребенок посвящал себя только футболу или какому-либо виду уличного спорта. Дайте ребенку выбор — он должен походить и попробовать на себе самые разные секции, самые разные направления. И там, где есть интерес и хорошая генетика и, конечно, хороший тренер, как раз и проявятся способности ребёнка.
Самый главный совет, который можно дать родителям — это отделить личные нарциссические амбиции от своего чада, не воспринимать ребенка, как свое продолжение. Понять, какой вид спорта наиболее подходит ребенку можно только методом перебора: определить то, что ему на самом деле интересно, что у него получается, что у него выдерживает нервная система, на что у него есть генетическая предрасположенность.
Очень важно позитивное подкрепление — и материальное, и нематериальное — для формирования устойчивых навыков. Известный учёный Скиннер более 100 лет назад доказал, что только позитивное подкрепление формирует устойчивое поведение. Именно поэтому важно подбирать материальные и нематериальные стимулы.
Материальными стимулами являются какие-то подарки, блага, которые мы можем обещать за выполнение установленных правил. Например, правила посещения тренировок, соблюдение дисциплины, порядок в спортивных вещах.
К нематериальным подкреплениям относятся грамоты, публичная похвала, слова восхищения, тактильность, объятия. Слова «я тобой горжусь, я тобой восхищаюсь, ты самый лучший» должны звучать регулярно, особенно в начале формирования привычки. Дело в том, что для профессионального спорта необходимы очень интенсивные и очень серьёзные нагрузки. Именно поэтому важно давать максимум тёплых слов, поддержки, участия и обязательно учитывать материальные вещи. Безусловно, дети падки на всякие блага — на игры, на одежду, на развлечения, на вкусняшки —, и все это нужно в комплексе преподносить вместе с нематериальными подкреплениями, соблюдая баланс.
Важно ребёнка научить воспринимать поражения и неудачи не как проблемы, а как задачи. «Что ты сделал хорошо и что ты можешь сделать лучше?» Это правило позитивной обратной связи для формирования устойчивой самооценки. Если ребёнок потерпел неудачу, необходимо разобрать, что у него получилось в этот раз. Обязательно следует проговорить это вместе с ребенком, а не превратить в нравоучение. Если ребёнок очень болезненно реагирует на неудачи, то надо понимать, что часто это вызвано страхом отверждения либо наказания со стороны родителя. С наказаниям в целом нужно быть острожными, воспитывая ребенка. И пожалуйста, откажитесь от криков или рукоприкладства в отношении детей. Да, негативные эмоции — злость, обида — тоже могут мотивировать ребенка, но плохих последствий от такой мотивации куда больше: ребенок может страдать от депрессивных состояний, вырасти пассивным или наоборот чересчур агрессивным. Это касается не только спортивных тренировок, но и в целом любого анализа ошибок и неудач ребёнка.
Хочется также добавить, что критика должна быть только индивидуальная, личная, без группы, без публичного осуждения. Важно деликатно относиться к еще несформированной самооценке ребенка. Здесь прекрасно работает правило «хвалим публично, критикуем только наедине». Также важно соблюдать этическое правило «критикуешь — предлагай». Родитель или тренер должен предложить варианты решений: над чем ребёнку сконцентрировать своё внимание для того, чтобы улучшить навык, повысить свою эффективность в том или ином упражнении.
Развитие физической культуры, приучение к труду создаёт действительно крепкий характер. Наш характер описывается с четырех сторон: это отношение к себе, отношение к окружающим, отношение к труду и отношение к материальным ценностям. Физический труд — это действительно системная, постоянная нагрузка, который требует воли, терпения и построения долгосрочных планов, поэтому регулярная физическая активность формирует уважительное отношение к труду, и к себе, и к окружающим. Благодаря подобным нагрузкам у ребенка формируются лучшие способности к адаптации к жизненным обстоятельствам.
Конечно, развитие физических навыков, концентрации, ловкости, сноровки, чувства ритма — все это положительно влияет на развитие центральной нервной системы. Развитие подобных компетенций положительно влияет не только на физическое состояние ребенка, но и на его мозг, так как нагрузки формирует новые нейронные связи, улучшают память, внимание и интеллект.
В целом, если с детства закладывать у ребенка привычку трудиться, вкладываться и получать за свои труды позитивные подкрепления, то можно сформировать более зрелую, устойчивую к испытаниям судьбы личность. Но не забывайте о том, что несчастный родитель, который единственным счастьем считает достижение ребёнка в спорте, создаёт колоссальные комплексы вины и стыда. Ребёнок понимает, что если он не будет чемпионом, то его родители не будут счастливы. Да, такие спортсмены могут добиться многого, но делают они это из-за страха, неврозов, чувства вины и стыда. Часто такие люди не понимают смысла своей жизни без спорта, а ведь вечно соревноваться нельзя… Ищите баланс. Даже когда ребёнок занимается спортом, он должен развлекаться, развиваться интеллектуально, находить время на общение с друзьями, выстраивать горизонтальные связи. Благодаря этому, мы закладываем важнейший фундамент для его выхода из спортивной карьеры, потому что она заканчивается, к сожалению, достаточно рано.