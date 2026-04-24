Миллионы на ветер: 4 спортсмена, чьи карьеры разрушили казино и ставки

В большом спорте риск и адреналин — часть профессии, и именно поэтому азартные игры так сильно манят спортсменов. Сначала это просто способ переключиться: казино, покер, ставки на скачки или матчи. Но со временем суммы растут, появляется зависимость, а вместе с ней — долги, скандалы и проблемы с законом. В итоге страдает не только личная жизнь, но и карьера.
Тайгер Вудс — ставки по 25 тысяч и миллионные проигрыши
Тайгер Вудс — один из самых титулованных гольфистов в истории и первый спортсмен-миллиардер. Его карьера долго считалась эталонной: победы на крупнейших турнирах, многомиллионные контракты и статус главной звезды гольфа на протяжении двух десятилетий.
За пределами поля у Вудса была другая сторона — азартные игры. Он регулярно играл в блэкджек и покер в казино Лас-Вегаса, выбирая столы с высокими лимитами. По данным СМИ, ставки в 25 тысяч долларов за раз для него были обычной практикой, а отдельные проигрыши могли доходить до миллиона долларов за вечер.
Само увлечение не привело к дисквалификациям или прямому завершению карьеры, но усилило общий кризис вокруг спортсмена. Скандалы, личные проблемы и лечение от сексуальной зависимости на фоне развода постепенно сместили фокус с его спортивных достижений на события вне поля.
Джон Дэйли — 55 миллионов, проигранные в казино
Джон Дэйли — один из самых ярких и нестандартных гольфистов своего времени. Он мог выходить на поле с сигаретой, пить во время турниров и при этом выигрывать крупные соревнования. Его образ всегда был на грани — и в спорте, и за его пределами.
Сам Дэйли не скрывал, что азартные игры стали частью его жизни. В автобиографии он признался, что мог проиграть за одну ночь более 1,5 миллиона долларов, просто сидя за игровым автоматом. За годы увлечения казино он, по собственным словам, потерял около 55 миллионов долларов, а ставки в блэкджеке доходили до 5−15 тысяч за раз.
Отдельные истории звучат почти нереально: по данным СМИ, за один заход он мог спустить до 20 миллионов долларов. При этом сам Дэйли избегал точных цифр, отмечая, что не хочет привлекать лишнее внимание к своим финансам. Азартные игры стали для него самым дорогим увлечением — даже на фоне проблем с алкоголем и зависимостями, которые тоже сильно влияли на его репутацию.
Дэнни Маклейн — ставки, долги и связь с мафией
В конце 60-х Дэнни Маклейн был одной из главных звезд бейсбола. В 1968 году его называли лучшим спортсменом года: он показывал сильную игру и считался одним из самых перспективных питчеров своего времени. Его карьера развивалась стремительно, и казалось, что впереди только новые победы.
Но за пределами поля у МакКлейна была другая жизнь. Он увлекся ставками на скачки, причем делал это нелегально. В какой-то момент он проиграл 60 тысяч долларов — по тем временам огромную сумму — и, чтобы покрыть долги, оказался связан с сирийской мафией, через которую продолжал делать ставки.
Ситуация быстро вышла из-под контроля. Давление из-за долгов, рискованные связи и постоянный стресс начали влиять на его жизнь и карьеру. История закончилась быстро: после одного из матчей на него напал болельщик, проигравший деньги на ставке на его команду, и нанес травму, из-за которой Маклейн был вынужден завершить карьеру.
Пол Хорнунг — дисквалификация за ставки
Пол Хорнунг — звезда американского футбола конца 1950-х годов и один из ключевых игроков «Грин-Бей Пэкерс». Он был лицом команды в ее чемпионские годы и считался одним из самых результативных игроков лиги в тот период.
В 1963 году Хорнунга дисквалифицировали на целый сезон за ставки на матчи НФЛ и студенческого футбола. Суммы были относительно небольшими — от 100 до 500 долларов за игру, но сам факт участия действующего игрока в ставках стал грубым нарушением правил.
При этом в медиа упоминались и более крупные проигрыши — вплоть до миллионов долларов за короткое время. После дисквалификации Хорнунг вернулся в НФЛ и продолжил карьеру, но история со ставками уже изменила его положение в лиге. Ему пришлось полностью отказаться от азартных игр, даже любые разговоры о прогнозах на матчи оказались под запретом — настолько жестко лига отреагировала на этот эпизод.