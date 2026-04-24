Миллионы на ветер: 4 спортсмена, чьи карьеры разрушили казино и ставки

При этом в медиа упоминались и более крупные проигрыши — вплоть до миллионов долларов за короткое время. После дисквалификации Хорнунг вернулся в НФЛ и продолжил карьеру, но история со ставками уже изменила его положение в лиге. Ему пришлось полностью отказаться от азартных игр, даже любые разговоры о прогнозах на матчи оказались под запретом — настолько жестко лига отреагировала на этот эпизод.