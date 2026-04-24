Их обвиняли во лжи: 5 спортсменов, оказавшихся в центре судебных скандалов

Пострадавшая утверждала, что фигурист пытался напоить ее алкоголем, склонял к близости и просил хранить все втайне. В документах SafeSport говорится, что Керри мог вступать с девушкой в интимные отношения 10−15, может быть, 20 раз в течение почти года, зная о ее возрасте. Сам спортсмен признает факт отношений, но настаивает, что все происходило по взаимному согласию. В 2023 году Центр безопасного спорта США признал Керри виновным в домогательствах, а год спустя его апелляция была отклонена. В ответ фигурист подал иск о клевете в Верховный суд Нового Южного Уэльса в Австралии, намеренный оспорить дисквалификацию.