Их обвиняли во лжи: 5 спортсменов, оказавшихся в центре судебных скандалов

Эти пять историй — о спортсменах, которые оказались втянутыми в громкие судебные процессы о клевете. Кто-то защищал свое доброе имя от бывших близких, кто-то боролся с ложными обвинениями в домогательствах, а кто-то в одиночку выступил против мощных спортивных организаций.
Дмитрий Бивол: суд по обвинению в домашнем насилии
История абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе Дмитрия Бивола — это пример того, как спортсмену пришлось защищать свою репутацию не на ринге, а в зале суда. В 2024—2025 годах бывшая жена боксера Екатерина Бивол активно распространяла в социальных сетях порочащие его честь и достоинство сведения, в том числе обвиняя экс-супруга в домашнем насилии.
Смольнинский суд Санкт-Петербурга признал все эти высказывания ложными и порочащими репутацию спортсмена. По решению суда Екатерина Бивол была обязана опубликовать опровержение на своих страницах в социальных сетях и мессенджерах, причем сделать это так, чтобы пост с опровержением оставался в доступе не менее шести месяцев. Кроме того, бывшую супругу привлекли к административной ответственности за оскорбление самого боксера, его матери и даже болельщиков. Для Дмитрия Бивола этот процесс стал важной победой, защитившей не только его честь, но и деловую репутацию.
Брендан Керри: фигурист, обвиненный в домогательствах
Австралийский фигурист Брендан Керри, который нес флаг своей страны на открытии Олимпийских игр в Пекине в 2022 году, оказался в центре громкого скандала. Американская организация SafeSport пожизненно запретила ему тренерскую деятельность, обвинив в том, что восемь лет назад в Калифорнии он вступал в сексуальные отношения с 17-летней девушкой, хотя возраст согласия в этом штате составляет 18 лет.
Пострадавшая утверждала, что фигурист пытался напоить ее алкоголем, склонял к близости и просил хранить все втайне. В документах SafeSport говорится, что Керри мог вступать с девушкой в интимные отношения 10−15, может быть, 20 раз в течение почти года, зная о ее возрасте. Сам спортсмен признает факт отношений, но настаивает, что все происходило по взаимному согласию. В 2023 году Центр безопасного спорта США признал Керри виновным в домогательствах, а год спустя его апелляция была отклонена. В ответ фигурист подал иск о клевете в Верховный суд Нового Южного Уэльса в Австралии, намеренный оспорить дисквалификацию.
Филипп Шветский: врач против немецкого журналиста
Врач сборной России по фигурному катанию Филипп Шветский оказался втянут в судебную тяжбу, связанную с самым громким допинговым скандалом последних лет — делом Камилы Валиевой. В июле 2023 года Шветский подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против немецкого журналиста Хайо Зеппельта, который выпустил документальный фильм с деталями допингового дела российской фигуристки.
Никулинский суд Москвы принял решение в пользу Шветского. Журналист подал апелляцию, но в августе 2024 года Московский городской суд ее отклонил, признав решение окончательным. Адвокат Зеппельта пытался доказать процессуальные нарушения при рассмотрении дела, но суд отклонил эти доводы. Сам Шветский после вынесения решения выразил удовлетворение, отметив, что это окончательное решение, но добавил, что был бы полностью рад, если бы скандала в Пекине не случилось вовсе.
Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова: иск на 30 миллионов долларов
Три российские биатлонистки — Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова — подали иск о клевете на 30 миллионов долларов против бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Каждая из спортсменок требовала по 10 миллионов долларов в качестве компенсации морального вреда за то, что Родченков в своих показаниях назвал их в числе участников махинаций с допинг-пробами.
Иск был подан в Верховный суд Манхэттена при финансовой поддержке бизнесмена Михаила Прохорова, который в 2008—2014 годах занимал пост президента Союза биатлонистов России. Адвокат Родченкова Джим Уолден назвал этот иск глупым трюком без шансов на выживание. В 2021 году суд США не удовлетворил требования спортсменок, а позже иск был отозван из-за поправок в законодательстве. Тем не менее, эта история стала символом борьбы российских атлетов за свою репутацию в условиях глобального допингового скандала.
Кирилл Свешников, Дмитрий Страхов и Дмитрий Соколов: иск к антидопинговому агентству
В сентябре 2017 года трое российских велогонщиков — Кирилл Свешников, Дмитрий Страхов и Дмитрий Соколов — подали иск о клевете к Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и канадскому юристу Ричарду Макларену. Причиной стал пресловутый доклад Макларена, в котором утверждалось о существовании в России государственной допинговой системы. На основании этого доклада спортсменов отстранили от участия в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.
В иске, поданном в Высший суд провинции Онтарио, спортсмены требовали 6 миллионов долларов в качестве возмещения ущерба по причине клеветы, вредной лжи и злоупотребления служебным положением. Однако в марте суд отклонил иск, постановив, что юридическая оценка действий WADA и Макларена не входит в его полномочия. Спортивный арбитражный суд (CAS) ранее также отклонил апелляцию спортсменов, поскольку решение о недопуске на Игры принимал Международный олимпийский комитет, которого не было в числе ответчиков. Несмотря на проигрыш в суде, эта история стала важным прецедентом: российские спортсмены впервые публично заявили о своих претензиях к международным спортивным организациям.
Все герои нашей статьи рисковали не только деньгами, но и своей репутацией. Кто-то добился победы, кто-то потерпел поражение, но все они показали, что настоящий спортсмен умеет бороться не только на стадионе, но и в зале суда — за свое честное имя.