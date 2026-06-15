Белок для спорта: где брать и как набрать нужное количество

Недостаток белка в рационе может замедлять восстановление после тренировок и мешать достижению спортивных целей. При этом проблема часто связана не с отсутствием продуктов, а с неправильным распределением приемов пищи в течение дня. Несколько простых привычек и правильно подобранные продукты помогают значительно увеличить потребление белка без постоянного подсчета каждой калории.