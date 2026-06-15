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Белок для спорта: где брать и как набрать нужное количество

Белок играет важную роль в восстановлении мышц, поддержании силы и спортивном прогрессе. Но на практике многим спортсменам сложно регулярно набирать необходимую суточную норму.

Екатерина Бутько
Автор Спорт Mail
Девушка ест творог
Белковые продукты могут стать основой рациона как для новичков, так и для опытных спортсменовИсточник: Magnific

Недостаток белка в рационе может замедлять восстановление после тренировок и мешать достижению спортивных целей. При этом проблема часто связана не с отсутствием продуктов, а с неправильным распределением приемов пищи в течение дня. Несколько простых привычек и правильно подобранные продукты помогают значительно увеличить потребление белка без постоянного подсчета каждой калории.

Начните с расчета своей нормы

Перед тем как менять рацион, стоит понять, сколько белка действительно требуется организму. Для большинства активно тренирующихся людей рекомендации находятся в диапазоне от 1,4 до 2,2 грамма белка на килограмм массы тела в сутки. Конкретная цифра зависит от целей, интенсивности тренировок и общего уровня физической активности.

Когда известна примерная норма, становится проще составлять меню. Например, спортсмену весом 70 кг может потребоваться от 98 до 154 граммов белка в день. Такая цифра уже выглядит не абстрактной целью, а конкретным ориентиром для планирования питания.

Добавляйте белок в каждый прием пищи

Одна из самых распространенных ошибок — получать основную часть белка только за ужином. Организм лучше использует поступающие аминокислоты, когда они распределены более равномерно в течение дня.

На завтрак можно добавить яйца, творог или греческий йогурт, на обед — мясо, птицу или рыбу, а на ужин — морепродукты, сыр или бобовые. Такой подход помогает легче набрать дневную норму без ощущения, что приходится постоянно есть большие порции.

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Выбирайте продукты с высокой концентрацией белка

Некоторые продукты содержат значительно больше белка на 100 граммов, чем другие. Куриная грудка, индейка, тунец, яйца, творог, сыр, креветки и нежирная говядина позволяют получить много белка даже из относительно небольшой порции.

Если рацион строится вокруг таких продуктов, набирать норму становится проще. При этом нет необходимости полностью отказываться от углеводов или жиров — важно сохранять баланс и разнообразие питания.

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Используйте белковые перекусы

Перекусы часто состоят из печенья, сладостей или фруктов, которые практически не содержат белка. Если заменить часть таких продуктов на более питательные варианты, дневной показатель заметно вырастет.

Для перекуса подойдут протеиновые батончики, питьевые протеиновые коктейли, греческий йогурт, сыр, творог или вареные яйца. Они помогают закрыть промежутки между основными приемами пищи и поддерживать чувство сытости дольше.

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Не бойтесь спортивного протеина

Многие считают протеин спортивной добавкой исключительно для профессионалов. На самом деле это обычный источник белка в удобной форме, который помогает добрать суточную норму, когда сделать это продуктами сложно.

Протеиновый коктейль может пригодиться после тренировки, в дороге или в дни с высокой занятостью. Он не заменяет полноценное питание, но помогает сделать рацион более удобным и предсказуемым.

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Добавьте в рацион молочные продукты

Творог, греческий йогурт, сыр и кефир содержат не только белок, но и кальций, который также важен для физически активных людей. Такие продукты удобно использовать как самостоятельный прием пищи или как дополнение к основным блюдам.

Например, порция творога перед сном помогает увеличить общее потребление белка за день. Кроме того, молочные продукты хорошо сочетаются с ягодами, фруктами и орехами, что делает рацион более разнообразным.

Используйте бобовые и растительные источники белка

Фасоль, чечевица, нут, соя и тофу могут стать хорошим дополнением к рациону даже для тех, кто регулярно ест мясо. Они помогают увеличить общее количество белка и одновременно повышают содержание клетчатки в меню.

Особенно полезно комбинировать разные источники белка. Такой подход делает питание разнообразнее и помогает избежать ситуации, когда весь рацион строится вокруг нескольких привычных продуктов.

Набрать необходимое количество белка спортсмену вполне реально без строгих диет и сложных расчетов. Достаточно распределять белковые продукты между приемами пищи, использовать удобные перекусы и при необходимости подключать спортивный протеин. Такой подход помогает поддерживать восстановление, сохранять мышечную массу и комфортно двигаться к спортивным целям.