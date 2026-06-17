Как часто тренироваться без переутомления: рекомендации для разных целей

При снижении веса многие пытаются тренироваться каждый день, но такой подход часто приводит к переутомлению. Для большинства людей достаточно 3−4 тренировок в неделю в сочетании с питанием и нормальным режимом сна. Организм тратит энергию не только во время активности, но и в период восстановления.