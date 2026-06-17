Почему мы избегаем тренировок даже при сильной мотивации

Часто сложность связана не с физической нагрузкой, а с количеством действий перед ней. Нужно переодеться, собраться, доехать до зала или освободить место дома. Мозг воспринимает это как отдельную задачу, особенно после рабочего дня или в период усталости. В таких ситуациях помогают простые привычки, понятная организация пространства и вещи, которые делают тренировку менее «тяжелой» психологически.